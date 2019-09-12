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Все про:Военная прокуратура (787) Чумак (118) Иловайск (382)

 Иловайская трагедия будет расследована, - главный военный прокурор Чумак. ВИДЕО

Новый главный военный прокурор Виктор Чумак анонсирует расследования Иловайского котла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 1+1.

"Иловайская трагедия и все что происходило в Иловайске будет расследовано и очень тщательно", -  заверил главный военный прокурор.

Чумак отметил, что "квалификация того, что там произошло, будет отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Иловайском погибло 220 военных, 40 пропали без вести, 13 до сих пор в плену, - Генштаб озвучил уточненные цифры потерь 2014 года

Источник: https://censor.net.ua/n3148160
 
 
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Дебальцево и Иловайск - на мой взгляд, самые страшные преступления Порошенко
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Компания Порошенко купила боеприпасы для ВСУ
Корпорация "Roshen" купила для Вооруженных сил Украины крупную партию боеприпасов к снайперскому оружию натовского калибра. Арсенал патронов был передан в одно из подразделений украинской армии. Информацию передает Национальный Промышленный Портал. В частности, Вооруженным силам Украины предоставили новую крупную партию патронов .338 Lapua Magnum (8,6 × 70 мм) и .308 Winchester (7,62 × 51 мм) для снайперских винтовок, которые находились на вооружении украинской армии. Ранее сотни таких винтовок для армии Украины также приобрела корпорация "Roshen". Это, в частности, отечественная Zbroyar UAR-10 (.308 Winchester) и Savage-110 (.338 Lapua Magnum).Іловайську трагедію буде розслідувано, - головний військовий прокурор Чумак - Цензор.НЕТ 4230
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Як випливає з дискусії на форумі
ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ:
ХТО ТОДІ ДАВ КОМАНДУ ВІДПРАВИТИ В ІЛОВАЙСЬК ДОБРОБАТИ ???
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Ні! Чому військова техніка була зосереджена на параді,коли військові волали про допомогу під Іловайськом ! 😈
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Потому что это была парадная военная техника! Она свозилась туда еще до Иловайска! Иловайск- это трагедия Украинской Армии, а вернее, ее добровольческого движения! И она имеет обьективную причину- вторжение Российских военных частей в Украину! Это обьективная реальность! Но у Зебидов проблемы с оценкой обьективной реальности! И реальности вообще! Там расследовать нечего! Пришли профиссиональные солдаты и ********** наших! На тот момент, это было так- это и есть основная причина, а кто как себя вел- это уже другой вопрос! И противопоставить этому было нечего! Кроме как умирать! Последний бой- слышали ? У военных есть такой термин- последняя битва! Когда добровольцы гоняли там козачков, Гиркиных и прочих- силы были сопоставими, а когда зашел спецназ, ДШБ и Вагнеровцы, усиленные танками артилерий и прочей военной техникой- произошло то что полизошло! Потом была Дебальцевская операция, и якобы попеда Лугандона, только сопоставление потерь- 14 к 1!!! Все там и перемололось, а наши , аккуратно и организованно отступили и выровняли линию фронта! После Дебальцева, больше попыток наступлений противник не предпринимал! Но это уже были другие ВСУ!
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аккуратно и организованно отступили и выровняли линию фронта ))) Не предпринимал, бо нах. надо. Пришли профиссиональные солдаты и ********** наших! Іловайську трагедію буде розслідувано, - головний військовий прокурор Чумак - Цензор.НЕТ 3385
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Регулярная армия РФ разгромила Добробатьі.
Да.
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Х**ло подписал "закон о засекречивании потерь в мирное время", согласно которому 200 зашквареных под Иловайском кадровых военных РФ не существует.
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Они могли выйти без оружия и их бы обменяли как моряков например.

Кто дал команду прорываться без приказа?

Ах да, он же глава генштаба у зебобиков
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С мокшанами без оружия общаться противопоказано. Если бы без оружия жертв было бы значительно больше. А так хоть ихтамнетов тоже зашкварили. "Если брать Иловайск и бои вокруг Иловайска, то и количество - 200 погибших военнослужащих регулярных Вооруженных сил России - подтверждалось нашей деятельностью, и до этого времени подтверждается", - сказал Ноздрачев.
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Без парада в этот день було низзя? А в первую очередь без торжественного банкета? А то бы путин напал
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ХТО ТОДІ ДАВ КОМАНДУ ВІДПРАВИТИ В ІЛОВАЙСЬК ДОБРОБАТИ ???
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керівництво АТО
воно ж і категорично забаронило їм відхід, коли кацапи почали повільно оточувати Ілловайськ
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«Брюсселе подтвердили: один из виновников Иловайской трагедии - Геннадий Корбан
Одним из виновников Иловайской трагедии, унесшей жизни полтысячи украинских солдат, в августе 2014 года, является тогдашний заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации Геннадий Корбан.
Такой вывод сделан в фильме «Битва за Днепр», который представил в Брюсселе эстонский журналист-расследователь Кристер Парис, передает Открытая Украина.
«По данным иностранных СМИ, Игорь Коломойский создал настоящую частную армию, тратя 10 миллионов долларов в месяц и сосредоточив вместе с Корбаном, до 20 тысяч бойцов, - рассказал К. Парис. - Именно здесь, в Днепропетровской облгосадминистрации, приняли решение атаковать оккупированный Иловайск. Ресурсов было как бы достаточно. Молодые люди, часто без всякой военной подготовки, были полны патриотизма и чувствовали обязанность защищать Украину. Впоследствии это стало одной из крупнейших катастроф в нынешней войне.... Корбану захотелось свое имя поднять, я так понимаю это все. Он собрал всех командиров добробатов, поскольку финансирование их шло из Фонда обороны страны, он начал их шантажировать, принуждать идти в бой, в Иловайск.... Собственно, отправка добровольцев из Днипра на штурм Иловайска - это уже смертельно опасное задание, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения, выяснил Кристер Парис....»
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Зараз я куплю два десятки таких "кристеров парісов" і зроблю винуватим... будь кого. На кого я тицьну пальцем, той і буде винуватий. Це ж треба додуматись до того, щоб зробити винуватими у злочинному керівництву військом волонтерів? Це Корбан керував операцією? Не Муженко? Не Порошенко? Мій кіт був би кращим керівником генштабу, або міністром оборони, ніж ці пройдисвіти.
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"Игорь Коломойский создал настоящую частную армию, тратя 10 миллионов долларов в месяц и сосредоточив вместе с Корбаном, до 20 тысяч бойцов"... - Вот именно, это не несколько ящиков патронов для пиара от Рошен!
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Придурок лахтинский, временами сотни пуль из "стрелкотни" АКМовской, выпущенных необучеными добровольцами, не стоят одной пули, выпущенной из "Баррет" снайпером... Когда "цыганочка" (БЗ), пробивает топливный бак бронемашины, или оптику мехвода, экипажу не до боя - он выходит с поля боя, чтобы ликвидировать пожар, или заменить "гляделки"...
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Ну да... Только необученные добровольцы спасли Украину, когда обученные армейцы сдавали боевикам оружие и бронетехнику. Помнишь, как боевики рассекали по Славянску на четырех БРДМ, любезно подаренных им солдатами 25 бригады ЗСУ?
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Если бы не те добровольцы, вооруженные Коломойским, ты бы сейчас сидел в оккупации, а Порошенко пил бы кофе в Вене со своим другом Фирташем.
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И суть тут не в том, кто эффективнее, доброволец или профессионал, а кто сколько потратил личных денег на защиту Украины.
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Знаешь, "Лахта", в чём разница между "добровольцем" и "профессионалом"? В том, что "доброволец" отдаёт за Родину свою жизнь, а "профессионал" забирает жизнь её врага, сохраняя свою...
А насчёт "кто сколько потратил личных денег на защиту Украины" - оставь это "адептам" "Блазня"... Это они привыкли всё "баблом" мерить... Мне интереснее причины этих трат... Просто у Порошенко и Коломойского "Украины" разные... Один видит в Украине "державу", а второй - "кошелёк"...
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Тьфу, идиот пороховатный! Ему рассказывают, кто сколько потратил своих личных денег на защиту Украины, а он объясняет разницу между добровольцем и профессионалом. Еще раз тебе повторяю, что если бы не добровольцы, вооруженные Коломойским, то некем и некому было бы сегодня патроны передавать.
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"Это они привыкли всё "баблом" мерить". Іловайську трагедію буде розслідувано, - головний військовий прокурор Чумак - Цензор.НЕТ 9759 Вот ты уродец! А разве это не вы, порохоботы вместе с Порошенко на весь мир трезвоните, сколько Рошен на армию потратил и патронов передал? Вот Коломойский тихо свое дело делал, потому, как у него была задача вооружить защитников Украины, а не создать себе дешевую рекламу.
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не забыть что тот кто их там бросил и вышел полями - теперь глава генштаба
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Задача Хомчака была - максимальное количество погибших наших воинов , что бы у Путина были козыри в Минске, поэтому он дал команду идти под пули и снаряды.
https://youtu.be/WPC0RId3wPQ
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Вот интересно, на что ватник Sidor расчитывает, неся полный бред, и в качестве доказательства представляя видео блогера-порохобота? Ну так почему тогда Порошенко не только не посадил "предателя" Хомчака, но даже оставил его при должности в Минобороне?
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В Иловайск виноват главнокомандующий то есть Порошенко.
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Тогда объясни зебанутое - в чём Коломойский - патриот?
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Багато чого, що відбувалось та відбувається під час цієї кровавої бійні - має бути розслідувано. Але спочатку потрібно ратифікувати Римський статут, як того вимагає угода про асоціацію з ЄС. Щоб сповна покарати військових злочинців.
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По цьому Римському статуту всі наші добровольці мають сісти. А ті тисячі, що вже і так сидять по декілька років лише тому, що кинули мирне життя і пішли на захист своєї країни, тепер мають отримати строк ще й за озброєний бандитизм.
І так відомо, що влада Порошенка працювала на путєна. Залишилось дізнатись - на кого працює влада Зеленського?
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Якщо ми говоримо про якийсь рух в Європу, то відповідно - маємо дотримуватись певних законів та норм поведінки. І якщо хтось скоїв злочини за які має сісти, у відповідності до вимог міжнародного законодавства, то так тому і бути.
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Ну от давайте помыркуємо. Хто буде відповідати згідно Римського статуту? Росіяни? - Ні. Бойовики? - Теж ні. Тільки українці. А як у Європі українських солдатів судять, ми бачимо на прикладі Марківа.
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Ну якщо так міркувати то потрібно визнати, що ні в яку Європу ми не йдемо. І не займатись самообманом та руйнуванням України.
Не можна говорити про членство в ЄС і не визнавати європейського правосуддя.
А ратифікація Римського статуту прямо прописана в угоді про асоціацію.
За неї ж стояв "майдан"? Чи - ні?
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Римський статут - це не "європейське правосуддя", а міжнародний договір, до якої може приєднатись будь-яка країна світу. Цей статут ратифікувало багато країн, які зовсім не є взірцем правової держави.
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Як би там не було, а його ратифікацію все ж таки записали в угоду про асоціацію. Тому потрібно виконувати.
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Якщо записали, то, певно, треба виконувати. Але якщо ЄС не наполягає, то може і нема такого пункту в асоціації?
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Стаття 8
Міжнародний кримінальний суд
Сторони співробітничають з метою зміцнення миру та міжнародного правосуддя шляхом ратифікації та імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) 1998 року та пов'язаних з ним документів.

https://eu-ua.org/tekst-uhody-pro-asotsiatsiiu/rozdil-ii-politychnii-dialoh-ta-reformy-politychna-asociatsiatsiia
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Так, справді є, але без вказівки терміну ратифікації статуту. Отже, ми не відмовляємось, і ратифікуємо, але не зараз.
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Чим швидше - тим краще.............
Тим паче що це одна із передвиборчих обіцянок нинішньої влади.
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Хіба, що в ДБР з добровільним визнанням про скоєння низки важких злочинів.
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СВЫНЯ ДОЛЖНА ОТВЕТИТЬ ЗА СОТНИ И СОТНИ ПОГИБШИХ
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За погибших во время соблюдающегося перемирия кто отвечать будет?
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НА первого И второго генерала рассчитайся - И готовьтесь прямиком НА нары. Іловайську трагедію буде розслідувано, - головний військовий прокурор Чумак - Цензор.НЕТ 7709
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Оно то может быть и будет расследовано, только вот далеко не полностью и узнаем мы в лучшем случае часть правды. К примеру мы можем быть полностью уверены, что про вклад коломоя в котёл не будет сказано ничего, а его вклад был и не малый. Опять же - хомчак будет выставлен не предателем, договорившемся с рашкой о своём выходе из окружения, а геройским героем и т.д. и т.п. Короче, кто там раскатал губу - закатывайте.
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Медведчука и сейчас никто не трогает.дальше по тексту.
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Карпюка намеренно затащили в ловушку в руки ФСБ России, поскольку он представлял особую опасность для режима Порошенко пришедшего к власти в результате кровавого месива на Майдане.+
Об этом сообщают боец ДУК ПС на правах полной анонимности. По его словам, в это же время жестоко убили настоящего патриота Сашка Музычко (Билый).
Порошенко использовал для этого своего лакея и псевдонационалиста Яроша.





В. Познер: "Если стали замечать, что ухудшается память, срочно возьмите за правило каждое утро..."




В. Познер рассказал как пережить старческое слабоумие и вернуть память, выпивая по 25гр крепкого...

«Мы верили Ярошу, а он оказался одним из отморозков Порошенко. Именно Ярош завел Сашка Билого в ловушку, где его потом застрелили. Билый был настоящим патриотом, который никогда бы не служил Порошенко и его *********. Билый действительно хотел видеть Украину другой, без олигархов и без янычар. Он мешал Порошенко и его жестоко ликвидировали не россияне в бою, а свои же выстрелом в спину. Та же история произошла и с нашим Карпюком. Ярош приказал ему ехать на переговоры в Россию, где потом его схватили ФСБшники. Это же очевидная подстава от Яроша! Карпюк имел огромный авторитет в Правом секторе и Ярош таким образом избавился от еще одного опасного «врага» Порошенко. Идентичная ситуация произошла и в Иловайске. Вам известно, что большинство погибших и пропавших без вести в Иловайске были майдановцами? Это были сотники и мотивированные патриоты! Им специально не присылали помощи, их специально завезли в котел под российскую армаду, чтобы уничтожить. Они были особо опасными для Порошенко. За 5 лет в Донбассе было убито более 90% мотивированных патриотов, которые могли бы легко смести это кровавое чмо, которое само себя назвало Президентом» - говорит нам боец ДУК ПС с позывным «Сивый».
О том, что Карпюка завел в ловушку именно подхалим Порошенко Дмитрий Ярош говорит и известный боец и настоящий патриот Украины Елена Билозерская на своей Фейсбук странице.
«Я очень радуюсь освобождению наших военнопленных, а особенно Николая Карпюка, которого знаю лично много лет, еще по УНА-УНСО. Жду от Николая, что он, как только отдохнет и подлечится, расскажет всю правду о том, как оказался в России. Конкретно: меня интересует, или он по собственной воле, несмотря на отговоры побратимов из руководства Правого сектора, принял российское приглашение на переговоры, или поехал туда по приказу Дмитрия Яроша. Которого не один год обвиняли в том, что он якобы намеренно отправил Николая на заклание с целью захватить единоличную власть во вновь созданной организации» - пишет Елена на своейстранице в Фейсбук.
Таким образом всплывают шокирующие подробности того, как ликвидировали и уничтожали настоящих патриотов Украины подменяя их «порохоботами» и ряжеными убийцами, которые играли роль патриотов.
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Пробую уявити,як військовий прокурор арештовує Хомчака,Корбана,Грішина...але не можу.
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Так понятно что любые расследования что по таким делам что по коррупции имеют одну цель - расправа над политическими оппонентами.
Поэтому никакого правосудия мы не дождемся.
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Да, Петрушку по-тихому притопят в сортире... Без суда и следствия, так сказать, по законам военного времени.
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Да мне похрену на ваших петрушек.
Это просто значит что нынешняя власть просто так власть не отдаст и смена власти произойдет каким то другим путем а не в результате выборов чем опять восопльзуется раша и так до прекращения существования государства бег по кругу и по граблям.
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Смена власти произойдет законным путем, через 10 лет, в результате выборов. (Если Зеленский сам не захочет уйти раньше).
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Прямо как путин на россии.
Вполне может быть как Вы говорите.
Ошибок Януковича не повторит Зеленский.
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Звичайно, не можеш. Ти ще б уявив, як папу Римського військовий прокурор арештовує. Ох уж які хворобливі фантазії у пороховати!
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Приходит Пете время собирать камни что порасбрасьівал
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Перед котлом Порошенко встречался с Путиным, а 3 дня после котла был перевод денег Порошенком на Панамский офшор, чтобы скрыть их - эту дату показало ФБР, когда накрыло Панамский офшор. И Порошенко технику и армию вместо того, чтобы отправить на подмогу, то он проводил парад в Киеве. Факты говорят за себя! Путин заплатил Порошенко, чтобы тот слил солдат в котле и Путин своей армией без ответок разгромил Украинских воинов! Путин спец по работе в тылу врага и Порошенко - это еще страшнее Медведчука коллаборант был - двойной агент, который одел вышиванку и начал говорить на УкрМове и в тоже время проводил работу по заданию Путина в тылу врага. Тот же Минск он сделал - это мина на которой Россия хочет подорвать Украину! Порошенко был предатель и двойной агент и по его прошлому с Медведчуком и Ахметовым и партией регионов - это очевидно! Порошенко заложил эту мину на которой Украина должна подорваться! И если Зе выполнит Минск, то он подорвет эту мину и совершит гос измену! Надеюсь, что Зе вырулит Украину и не наедет на эту мину. Нужно признать Минские договоренности не выполнимыми и нужно договориться о новых договоренностях, которые будет основаны на основе международного права по которому РФ должна будет вывести свои войска с территории Украины и вернуть Украине суверенные границы!
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Лахта, за этот фейк про офшоры и связь с Иловайском схемы до сих пор не извинились.
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виноватым назначат Порошенко, а рфия окажется ни при чем
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Так Пєця на Рашу і працює, яка різниця?
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Чумак-достойный мужик,и просто хороший человек.Не сомневаюсь,он разберется во всем,и мы наконец узнаем правду и об Илловайске,и о Дебальцево.
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А что тебе непонятно? Котлы - это часть любой войны. И кто начал войну, тот и несет за нее ответственность, и за котлы в том числе. Вопрос в том, знаешь ли ты, кто начал войну и кто аннексировал территории Украины.
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Дебилы и вата оживились. Гамнецо свежее на завтрак подвезли.
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Мабуть Поці таки піся))Поросятник нарешті відповість за свої військові злочини та зраду України.
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