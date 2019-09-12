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 Чиновник Гоструда и адвокат-посредник попались при получении 60 тыс. взятки в Киеве, - прокуратура

В Киеве в четверг, 12 сентября, правоохранители задержали на получении неправомерной выгоды чиновника Гоструда и адвоката, который выступал посредником.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  пресс-центр столичной прокуратуры.

Как сообщается, руководитель одного из подразделений Генерального управления Гоструда в Киевской области требовал от одного из субъектов хозяйствования взятку в размере 60 тысяч гривен. За вознаграждение чиновник обещал не вносить в акт проверки выявленные нарушения.

Отмечается, что сразу после получения взятки правоохранители задержали чиновника и адвоката, который выступал посредником, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На данный момент решается вопрос об объявлении подозрения в совершении коррупционного преступления.

Также открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Житомире чиновник Гоструда попался на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3148159
 
 
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При парашенці такого не було! Дайош свинарчуківську владу в зад !😆
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Сегодня отвезли одного молодого человека,страдающего шизофренией,в местный психдиспансер, чтобы он побыл там три месяца,пока родственники вернуться из-за границы, так главврач требовал за три месяца пребывания пациента на стационаре три тысячи евро. Мы ему ничего не дали,но и бить не стали. Все буде добре))
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