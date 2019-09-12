 Чиновник Гоструда и адвокат-посредник попались при получении 60 тыс. взятки в Киеве, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр столичной прокуратуры.

Как сообщается, руководитель одного из подразделений Генерального управления Гоструда в Киевской области требовал от одного из субъектов хозяйствования взятку в размере 60 тысяч гривен. За вознаграждение чиновник обещал не вносить в акт проверки выявленные нарушения.

Отмечается, что сразу после получения взятки правоохранители задержали чиновника и адвоката, который выступал посредником, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На данный момент решается вопрос об объявлении подозрения в совершении коррупционного преступления.

Также открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

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