 Администрация США и Конгресс разблокировали 391,5 млн долл. помощи Украине в сфере безопасности, - посольство

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Приветствуем поддержку Администрацией США и Конгрессом решения о разблокировании помощи Украине в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Разблокированная помощь предусматривает 250 млн. долл. из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива помощи Украине в сфере безопасности ", 115 млн. долл. в рамках программы Государственного департамента США "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также 26,5 млн долл. США по этой же программе из бюджета 2018 года.

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Выделенные средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, предоставление услуг, способствующих улучшению возможностей Вооруженных Сил Украины.