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Все про:помощь (3083) посольство Украины (220) США (15324)

 Администрация США и Конгресс разблокировали 391,5 млн долл. помощи Украине в сфере безопасности, - посольство

Украина получит 391,5 млн долл. помощи в сфере обороны от США, после решения о разблокировке, принятого администрацией Трампа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Приветствуем поддержку Администрацией США и Конгрессом решения о разблокировании помощи Украине в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Разблокированная помощь предусматривает 250 млн. долл. из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива помощи Украине в сфере безопасности ", 115 млн. долл. в рамках программы Государственного департамента США "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также 26,5 млн долл. США по этой же программе из бюджета 2018 года. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чем нам американцы помогли? "Джавелины" дали? Санкции? Но этого мало, нам нужен план Маршалла, - Коломойский

Выделенные средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, предоставление услуг, способствующих улучшению возможностей Вооруженных Сил Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3148158
 
 
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Отже - США довіряють новій Україні і команді президента Зеленського Администрация США и Конгресс разблокировали 391,5 млн долл. помощи Украине в сфере безопасности, - посольство - Цензор.НЕТ 3989
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Здорово, но что толку? Даже если завтра подарят авианосец с сотней F-35 и пару атомных подлодок с "Трайдентами" это что-то изменит? Пойдём штурмовать Севастополь и Донецк?
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якщо з розумом до цього підійти - на 400 млн баксів можна значно підсилити ЗСУ і оборону України
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Наша америкаша.
https://www.youtube.com/watch?v=_g2t-3Fj51w&app=desktop
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Свинарчуковська влада прокралася,от і прикрили фінансування! А зараз мабуть все гаразд ,відкрили знов!
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Песикам как серпом по фаберже...
🤣🤣🤣
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Похоже, Трамп просыпается с мыслью: "Что я сегодня сделал для Украины?"
Мы не против, но с чего бы это ?
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