 Администрация США и Конгресс разблокировали 391,5 млн долл. помощи Украине в сфере безопасности, - посольство

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
"Приветствуем поддержку Администрацией США и Конгрессом решения о разблокировании помощи Украине в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
Разблокированная помощь предусматривает 250 млн. долл. из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива помощи Украине в сфере безопасности ", 115 млн. долл. в рамках программы Государственного департамента США "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также 26,5 млн долл. США по этой же программе из бюджета 2018 года.
Выделенные средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, предоставление услуг, способствующих улучшению возможностей Вооруженных Сил Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=_g2t-3Fj51w&app=desktop
🤣🤣🤣
Мы не против, но с чего бы это ?