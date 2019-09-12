 Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса, - Магера

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Громадського ТВ.

"Возможно, кто-то поставил себе целью если не в этом году, то в следующем, принять решение относительно которых важна будет роль ЦИК ... Возможно это будет изменение Конституции, или утверждение Минских договоренностей на референдуме", - отметил Магера.

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