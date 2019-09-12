Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Громадського ТВ.
"Возможно, кто-то поставил себе целью если не в этом году, то в следующем, принять решение относительно которых важна будет роль ЦИК ... Возможно это будет изменение Конституции, или утверждение Минских договоренностей на референдуме", - отметил Магера.
Sad but true.
МОВА - АРМІЯ - ВІРА - НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА - це не в понятті і в житті - зебілів - свинопасів - малоросів !!
«На встрече лидеров стран нормандского формата будет обсуждаться формула Штайнмайера и все пункты Минских соглашений. Об этом на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в четверг, 12 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский".
Суть формулы Штайнмайера состоит в том, что сначала на Донбассе проводятся выборы, выбирается власть, которую будет считать законной и Украина и весь мир, а вывод российских войск происходит потом. Вернее, должен происходить, потому что, как мы понимает, никакого вывода не будет, а будет просто легализация боевиков и наемников, которым Украина еще и зарплату платить начнет.
Проведение выборов без вывода российских войск - это то же самое, что крымский референдум или референдум на Донбассе в 2014 году под дулами зеленых человечков. И подсчет бюллетеней зелеными человечками (вернее, озвучка "результатов"). С той разницей, что эти "результаты" будут признаны. Всеми. Это не только Моторола в Раде, это отряд Моторолы на бюджете Украины, а Гиви еще и в ПАСЕ. Голосует. От Украины.
Дальше Особый статус, изменения в Конституцию и т.п. Украина воевала 5 лет, чтобы всего этого не было. Герои гибли 5 лет, чтобы всего этого не было. Потом 73% проголосовали за то, чтобы смерть героев была напрасной, а Украины вернулась бы в колониальный статус. И платита бы всем по кругу: Коломойскому, России (через новый газовый контракт, например), Донбассу, всем, кто пожелает. Потому что проигравший должен платить. А проигравший из выигрышной позиции, проигравший из-за тупости и малодушия заплатит вдвойне. »
Но наука в его, профессора Выбегаллы, лице с гневом отвергает столь безответственные методы работы с необъясненными явлениями. Если наука не имеет достаточных данных для утверждения, что дело номер шестьдесят четыре прибыло к нам, скажем, из ФРГ, то она, наука, на вопрос «Было ли дело за границей?» прямо и недвусмысленно отвечает: вероятно. Если для определения вещественности или существенности дела у науки не хватает фактов, то она, наука, не разводя парадности и шумихи, четко и предельно точно идентифицирует дело как «неизвестное существо, в скобках - возможно, вещество». Присутствующий здесь Лавр Федотович подтвердит, что давно прошли времена очковтирательства, фактосочинительства и припискомании и что напрасны попытки отдельных членов Тройки повернуть колесо истории вспять.(с)