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 Политика Украины
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Все про:Магера (205) референдум (1239) ЦИК (3310)

 Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса, - Магера

Бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера видит в желании изменить состав Центральной избирательной комиссии подготовку для возможных референдумов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Громадського ТВ.

"Возможно, кто-то поставил себе целью если не в этом году, то в следующем, принять решение относительно которых важна будет роль ЦИК ... Возможно это будет изменение Конституции, или утверждение Минских договоренностей на референдуме", - отметил Магера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" намерена предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу

Источник: https://censor.net.ua/n3148157
 
 
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никто не верил но два раза 73 проголосовали- проголосуют и сейчас-нужно любыми путями отбить даже саму идею этого референдума не говоря о проведении-уверен в зебилах что наберет больше 80 процентов -ума нет и не будет сдадут с потрохами кацапам
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ближайшие 4-5 лет они будут делать, что захотят. И любой кто им будет противодействовать автоматически будут признаны парахаботами, барыгами на крови и предателями. Огромное большинство контролируемое через телевизор, вы это не победите, только если вы не телевизор. ЗекоМанада будет делать все, что захочет и ни кто им не сможет помешать..
Sad but true.
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Хех,а для чего же еще? ЦИК и так был ручной донельзя
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Ты забыл еще про "осенний бунт Порошенка"!
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Д? А гд ты это прочитал? На рашка тудей?
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Только зебилы этого понять не в состоянии.
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На референдум пойдешь или вас в царстве демократии Бацька таким не балует?
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провладні залишились лише в РФ і в Білорусі ... були ще в Україні , але тепер вони всі безробітними стали ..))
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Ну как безработными вот ты покацапленный хохол малоросс при работе. Усиленно за царя топишь .
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На фоне вашего шапито, Лука уже не кажется настолько плохим вариантом. К полной диктатуре и возвращении в лоно империи вы всё равно идёте семимильными шагами и большинство даже не догоняет этого, бо мозг парализован Г+Г.
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А навіщо зебілам щось розуміти ? Їм давай дешевий газ, дешеву ковбасу , дешеві евробляхи !
МОВА - АРМІЯ - ВІРА - НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА - це не в понятті і в житті - зебілів - свинопасів - малоросів !!
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к сожалению,вааще большинству людей в мире идеи свободы глубого чужды Гдето 75 процентов мечтают только хорошо хавать,развлекатся и трахатся. Их не волнует откуда это берется. Скажи ведь,цифры и чем то напоминают?
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будет больше 73 за мир на донбабве, только дай проголосовать зебилам,а какой ценой, у них извилина за это атрофирована- и тогда ничего не вернуть так как скажут народ сам проголосовал весь мир видит все честно демократично мы уважаем мнение народа и отдаем донбас кацапам, думаете вначале лета Разумков несколько раз случайно нащупывал почву про референдумы втирал?
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Круто взяли бика за роги. Тільки щоб бик не штрикнув
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по "формуле штенмаера" котоую двигает ***** и так горячо поддерживает вазелин, порядок действий таков что вначале выборы потом уже вывод войск и выход на границы. а для проведения выборов условных "гиви" и "моторолы" нужна своя ЦИК
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Светлана Самборска
«На встрече лидеров стран нормандского формата будет обсуждаться формула Штайнмайера и все пункты Минских соглашений. Об этом на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в четверг, 12 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский".
Суть формулы Штайнмайера состоит в том, что сначала на Донбассе проводятся выборы, выбирается власть, которую будет считать законной и Украина и весь мир, а вывод российских войск происходит потом. Вернее, должен происходить, потому что, как мы понимает, никакого вывода не будет, а будет просто легализация боевиков и наемников, которым Украина еще и зарплату платить начнет.
Проведение выборов без вывода российских войск - это то же самое, что крымский референдум или референдум на Донбассе в 2014 году под дулами зеленых человечков. И подсчет бюллетеней зелеными человечками (вернее, озвучка "результатов"). С той разницей, что эти "результаты" будут признаны. Всеми. Это не только Моторола в Раде, это отряд Моторолы на бюджете Украины, а Гиви еще и в ПАСЕ. Голосует. От Украины.

Дальше Особый статус, изменения в Конституцию и т.п. Украина воевала 5 лет, чтобы всего этого не было. Герои гибли 5 лет, чтобы всего этого не было. Потом 73% проголосовали за то, чтобы смерть героев была напрасной, а Украины вернулась бы в колониальный статус. И платита бы всем по кругу: Коломойскому, России (через новый газовый контракт, например), Донбассу, всем, кто пожелает. Потому что проигравший должен платить. А проигравший из выигрышной позиции, проигравший из-за тупости и малодушия заплатит вдвойне. »
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Стрелок - ДУЖЕ слушна та розумна думка на рахунок " СВОГО ЦВК " !! Плюсую !!!
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Які вибори? Вони повинні відбутись по українським законам з можливістю всіх партій вести там агітацію.
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а я бы ваще включил в цик украины трампа, помпео, абаму, и болтона и хиллари с байденом - тогда бы все было по чесноку
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Это мы уже проходили.Бензина и покрышек на всех хватит
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Возможно. А возможно и нет.
Но наука в его, профессора Выбегаллы, лице с гневом отвергает столь безответственные методы работы с необъясненными явлениями. Если наука не имеет достаточных данных для утверждения, что дело номер шестьдесят четыре прибыло к нам, скажем, из ФРГ, то она, наука, на вопрос «Было ли дело за границей?» прямо и недвусмысленно отвечает: вероятно. Если для определения вещественности или существенности дела у науки не хватает фактов, то она, наука, не разводя парадности и шумихи, четко и предельно точно идентифицирует дело как «неизвестное существо, в скобках - возможно, вещество». Присутствующий здесь Лавр Федотович подтвердит, что давно прошли времена очковтирательства, фактосочинительства и припискомании и что напрасны попытки отдельных членов Тройки повернуть колесо истории вспять.(с)
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«До нового року попрацювати лишилося», а там вже напряму з мордора керуватимуть....
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Именно ради таких рихвирендумов хохлы малороссы и выбрали покацапленного прокремлёвского ЗЕкапитулянта. Уверен вся эта 73% малоросская биомасса уже в нетерпении и только и ждёт отмашки шоб пойти на рихвирендум за дружбу с Рациюшкой.
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Бери вище: ЗЕК хоче референдум про відторгнення Криму від України, бо це за Конституцією України можливо тільки на всеукраїнському референдумі. Зебіли вже приготувались знищувати Україну.
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