 Олигархи хотят отменить реформы и подорвать независимость НБУ, - Гонтарева

Об этом она заявила в интервью "Голосу Америки", информирует Цензор.НЕТ.
"Независимость Национального банка гарантирует независимость монетарной политики, курсовой политики, гарантирует макро стабильность экономики Украины", – сказала Гонтарева.
По ее словам, существует связь между украинским бизнесменом Игорем Коломойским и последними событиями в ее жизни.
"Коломойский хочет отзыва всех связанных с делом "ПриватБанка" исков против него по всему миру. А Национальный банк ему мешает", – сказала она.
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Гонтарева утверждает, что частью кампании олигархических интересов в Украине являются судебные дела, в которых она была упомянута в качестве свидетеля, а также инициатива создания временной следственной комиссии для "расследования деятельности руководства Национального банка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014–2019 годах". Проект постановления подал заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от "Слуга народа" Александр Дубинский.
Гонтарева заявила, что Дубинский и некоторые члены упомянутого парламентского комитета являются выразителями финансовых интересов лиц, которые, по ее словам, "жаждут реванша".
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В четверг, 12 июня в киевской квартире Гонтаревой прошел обыск. Позднее стало известно, что его проводили следователи ГБР в рамках того же расследования, в рамках которого состоялись обыски в "Укроборонпроме".
Знаешь связь ? )))
а я знаю
курс гривни растёт
цены на отечественные товары растут
нахрена ты мне про польский сыр ?
За такое Нобелевка по экономике положена
1 год ·
«На встрече лидеров стран нормандского формата будет обсуждаться формула Штайнмайера и все пункты Минских соглашений. Об этом на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в четверг, 12 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский".
Суть формулы Штайнмайера состоит в том, что сначала на Донбассе проводятся выборы, выбирается власть, которую будет считать законной и Украина и весь мир, а вывод российских войск происходит потом. Вернее, должен происходить, потому что, как мы понимает, никакого вывода не будет, а будет просто легализация боевиков и наемников, которым Украина еще и зарплату платить начнет.
Проведение выборов без вывода российских войск - это то же самое, что крымский референдум или референдум на Донбассе в 2014 году под дулами зеленых человечков. И подсчет бюллетеней зелеными человечками (вернее, озвучка "результатов"). С той разницей, что эти "результаты" будут признаны. Всеми. Это не только Моторола в Раде, это отряд Моторолы на бюджете Украины, а Гиви еще и в ПАСЕ. Голосует. От Украины.
Дальше Особый статус, изменения в Конституцию и т.п. Украина воевала 5 лет, чтобы всего этого не было. Герои гибли 5 лет, чтобы всего этого не было. Потом 73% проголосовали за то, чтобы смерть героев была напрасной, а Украины вернулась бы в колониальный статус. И платита бы всем по кругу: Коломойскому, России (через новый газовый контракт, например), Донбассу, всем, кто пожелает. Потому что проигравший должен платить. А проигравший из выигрышной позиции, проигравший из-за тупости и малодушия заплатит вдвойне.
Бо тоді потрібно було за всяку ціну ЗУПИНИТИ агресора ! Про Брестський "мир" , який в свій час заключив ленін, що б зберегти країну - чув ?? Той мир теж був невигідний, але заключений для того , що б виграти ЧАС !! Так правильно поступив і Порошенко - бо в нас практично НЕБУЛО армії на той час ! !
Тільки зебілам це не зрозуміло !
Она считает креативно )))
Кстати, к слову, банковская реформа Гонтаревой при Порохе по словам мировых экспертов признана одной из лучших в мире. Так что ей на твое жалкое мнение глубоко пос*ать с высокой горки.
Я дпвно подозревал, что он и есть теневой правитель планеты.
(С )
Тебе из Англии виднее......
Передай доктору что сотрясение мозга после аварии начинает давать свои осложнения!
Потянуло в политику и на тупой базар....... То ее БЕНЯ заказал..... теперь ЭТО......
После каждого хайпа наступает похмелье.