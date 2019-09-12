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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1152) НБУ (4481) олигарх (513) Гонтарева (758) Дубинский (4)

 Олигархи хотят отменить реформы и подорвать независимость НБУ, - Гонтарева

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева утверждает, что олигархи хотят подорвать независимость НБУ и отменить украинские реформы последних лет, чтобы восстановить возможности злоупотребления финансовой и банковской системами в частных интересах.

Об этом она заявила в интервью "Голосу Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Независимость Национального банка гарантирует независимость монетарной политики, курсовой политики, гарантирует макро стабильность экономики Украины", – сказала Гонтарева.

По ее словам, существует связь между украинским бизнесменом Игорем Коломойским и последними событиями в ее жизни.

"Коломойский хочет отзыва всех связанных с делом "ПриватБанка" исков против него по всему миру. А Национальный банк ему мешает", – сказала она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Если Украина будет гнобить, попрошу политическое убежище в Лондоне, - Гонтарева

Гонтарева утверждает, что частью кампании олигархических интересов в Украине являются судебные дела, в которых она была упомянута в качестве свидетеля, а также инициатива создания временной следственной комиссии для "расследования деятельности руководства Национального банка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014–2019 годах". Проект постановления подал заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от "Слуга народа" Александр Дубинский.

Гонтарева заявила, что Дубинский и некоторые члены упомянутого парламентского комитета являются выразителями финансовых интересов лиц, которые, по ее словам, "жаждут реванша".

Также на Цензор.НЕТ: Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос

В четверг, 12 июня в киевской квартире Гонтаревой прошел обыск. Позднее стало известно, что его проводили следователи ГБР в рамках того же расследования, в рамках которого состоялись обыски в "Укроборонпроме".

Источник: https://censor.net.ua/n3148156
 
 
 Топ комментарии
 
знает о чём говорит, о своей работе на благо олигарха - мародёра Порошенко в ущерб благосостоянию народа Украины, опустив гривну в три раза
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Она должна быть давно под следствием и предстать перед судом за свои тёмные делишки с Кондитером . Чего прячется то от вопросов ? В Лондоне .И есть видимо за что . На зарплату главы НацБанка долго в Лондоне НЕ протянешь
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Шото рехформаторы обратно в неньку возвращаться не спешат, так хорошо ими отрехформированную. Прячутся от кого-то...
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знает о чём говорит, о своей работе на благо олигарха - мародёра Порошенко в ущерб благосостоянию народа Украины, опустив гривну в три раза
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сейчас гривня крепчает, а цены растут.

Знаешь связь ? )))

а я знаю
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На примере сыра расскажи)) зайди в фору посмотри цену польского и нашего, угадай какой будет лучше продаваться, и вот тут можно поговорить о цено образовании, вот когда начнут хлеб из польши тащить и поговорим наших надутых производителях
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ещё раз, но медленно :

курс гривни растёт
цены на отечественные товары растут

нахрена ты мне про польский сыр ?
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а разве он не растёт ... на польских полях, номерной!
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Шо у типе в мардовии растут, так это к апосраному звани.
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спроси у люцьки! твоего дружбана из дыры.
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Еще один экономический "эксперд". Если бы не Гонторева и подобные, то сейчас мы имели бы такое:

Олигархи хотят отменить реформы и подорвать независимость НБУ, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 7535
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Ну с таким как ты игпердилом, каторый даляр по 100 ******** нихто нисрав ни ца. Олигархи хотят отменить реформы и подорвать независимость НБУ, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 1628 Олигархи хотят отменить реформы и подорвать независимость НБУ, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 9103
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Лекарство на вечернем обходе не дали и штырит? Ты там держись.
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Володимир Мик. Разве она должна была работать на твоего Х**ла ?
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так вона і працювала на твого ***** - обвалила курс гривні навіть до кацапських рублів Олигархи хотят отменить реформы и подорвать независимость НБУ, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 9270
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Прикинь, на 4 года искусственно обвалила ))))))))))))))

За такое Нобелевка по экономике положена
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Я верю всему, что они говорят друг о друге.
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Светлана Самборска
1 год ·

«На встрече лидеров стран нормандского формата будет обсуждаться формула Штайнмайера и все пункты Минских соглашений. Об этом на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в четверг, 12 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский".
Суть формулы Штайнмайера состоит в том, что сначала на Донбассе проводятся выборы, выбирается власть, которую будет считать законной и Украина и весь мир, а вывод российских войск происходит потом. Вернее, должен происходить, потому что, как мы понимает, никакого вывода не будет, а будет просто легализация боевиков и наемников, которым Украина еще и зарплату платить начнет.

Проведение выборов без вывода российских войск - это то же самое, что крымский референдум или референдум на Донбассе в 2014 году под дулами зеленых человечков. И подсчет бюллетеней зелеными человечками (вернее, озвучка "результатов"). С той разницей, что эти "результаты" будут признаны. Всеми. Это не только Моторола в Раде, это отряд Моторолы на бюджете Украины, а Гиви еще и в ПАСЕ. Голосует. От Украины.
Дальше Особый статус, изменения в Конституцию и т.п. Украина воевала 5 лет, чтобы всего этого не было. Герои гибли 5 лет, чтобы всего этого не было. Потом 73% проголосовали за то, чтобы смерть героев была напрасной, а Украины вернулась бы в колониальный статус. И платита бы всем по кругу: Коломойскому, России (через новый газовый контракт, например), Донбассу, всем, кто пожелает. Потому что проигравший должен платить. А проигравший из выигрышной позиции, проигравший из-за тупости и малодушия заплатит вдвойне.
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Так а зачем порося подписал минские соглашения и говорил все время что они безальтернативные ?
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Только зебилы не отличают Минск от Штанмайера.
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New Here - зебіл - на той час це ДІЙСНО були безальтернативні угоди !

Бо тоді потрібно було за всяку ціну ЗУПИНИТИ агресора ! Про Брестський "мир" , який в свій час заключив ленін, що б зберегти країну - чув ?? Той мир теж був невигідний, але заключений для того , що б виграти ЧАС !! Так правильно поступив і Порошенко - бо в нас практично НЕБУЛО армії на той час ! !
Тільки зебілам це не зрозуміло !
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Более того! Представители узаконенного Лугандона будут своих депутатов в Раду делегировать. Начнётся реальная гражданская война, и пох на ***** уже будет! Помирать так с музыкой.
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Да уж навертела и улетела,Лиса Патрикевна.ЮВТ как-то подсчитывала,на 400 млрд гривен вззула Украину с Кубивым и пораженко.
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Та самая безневинная ЮВТ , которая озолотила украину своим газовым договором ?

Она считает креативно )))
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Эта "лиса" не просто так улетела в Лондон. Ее пригласили экспертом и преподавателем в Лондонскую Высшую школу экономики. Где она учит банкиров кризисных стран, как не стать Венесуэлой. А туда кого попало не приглашают.

Кстати, к слову, банковская реформа Гонтаревой при Порохе по словам мировых экспертов признана одной из лучших в мире. Так что ей на твое жалкое мнение глубоко пос*ать с высокой горки.
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кароче, все заботятся об украине кто как может Олигархи хотят отменить реформы и подорвать независимость НБУ, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 3738
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Она должна быть давно под следствием и предстать перед судом за свои тёмные делишки с Кондитером . Чего прячется то от вопросов ? В Лондоне .И есть видимо за что . На зарплату главы НацБанка долго в Лондоне НЕ протянешь
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То, что она сама воровала не означает, что сейчас она говорит неправду.
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Воровали многие, но именно она злоупотребляла финансовой и банковской системами в частных интересах, то бишь, делала именно то, в чём сейчас пытается обвинять олигархов.
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И шо это за логика? Если она сама это делала, то беня, значит, не может?
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Ви не розумієте - то ***** її до Лондону послав , аби вона там за його дітками і за баблом приглядала ...
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Так Порошенко купил тот институт, в котором она работает ?

Я дпвно подозревал, что он и есть теневой правитель планеты.
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У Главы НБУ зарплата очень даже не маленькая.
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- вона дійсно думає , що їй хтось повірить ? ..))
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Шото рехформаторы обратно в неньку возвращаться не спешат, так хорошо ими отрехформированную. Прячутся от кого-то...
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дура..сдавай властям ***** с потрохами и кричи невиноватая я
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Нєвінаватая я!!! Сподіваюсь, британцям не потрібно таке лайно і цю шмару видадуть. Хоча там такі гроші...
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Лерка, ну так че в Лондоне спряталась, приезжай и спасай свои рехвормы Олігархи хочуть скасувати реформи і підірвати незалежність НБУ, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 1227
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Лупата прошмонда бреше як дихає ! Клептократію назвали економікою,і думали що так буде завжди ! А тепер кувікають,де корито !😆
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Канешна, канешнеа.....
Тебе из Англии виднее......
Передай доктору что сотрясение мозга после аварии начинает давать свои осложнения!
Потянуло в политику и на тупой базар....... То ее БЕНЯ заказал..... теперь ЭТО......
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Лерка чё уже время на сенсаре нихватает за буханиям гавно лить.
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Еще одна "реформаторша" начала вопить с туманного Альбиона о реванше .Плачет по тебе Лукьяновка .
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Лерка-облигация плохо учила физику.
После каждого хайпа наступает похмелье.
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Лучший способ защиты есть нападение. Опытный мошенник, действую на упреждение, обязательно сочинит громкий заголовок и убийственную ахинею, чтобы обезопасить себя и попытаться вычислить ход и тактику действий охотников на него. Так же действует и Гонтарева, ведь когда правоохранительные органы выведут все её махинации и преступления на чистую воду, дальше ниточка потянется к кому?? Правильно, только к одному олигарху и Его Превосходительству - Порошенко Петру Алексеечу.
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Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.... Олігархи хочуть скасувати реформи і підірвати незалежність НБУ, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 6203 Олігархи хочуть скасувати реформи і підірвати незалежність НБУ, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 6203 Олігархи хочуть скасувати реформи і підірвати незалежність НБУ, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 6203
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Так якщо вона невинувата,нехай приїде і захистить себе у суді.
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