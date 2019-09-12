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 "Я его не узнал", - бывший политзаключенный Гриб объяснил, почему не поздоровался с президентом Зеленским

Бывший политзаключенный Павел Гриб рассказал, что увидел у самолета людей в костюмах и не узнал среди них президента Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в интервью "BBC News Україна", информирует Цензор.НЕТ.

"Я выходил последним (из самолета. – Ред.). Сначала просто спустился, ничего не увидев. Затем подбежали родные. Я полностью дезориентировался, как бы это странно ни звучало. Я даже сам не понял, что происходит. Картинка в глазах мелькала. Я не мог даже журналистам смотреть в глаза. Потом папа показал на Зеленского. Я его не узнал, говорю честно. Посмотрел, что какие-то люди в костюмах стояли. К сожалению, так случилось", - сказал Гриб.

Напомним, 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор П.Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове осужденный, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

Также на Цензор.НЕТ: Первое интервью узника Кремля Павла Гриба после освобождения: "Я все время знал, что обмен будет"

23 июля военная коллегия Верховного суда РФ признала "законным" вердикт Северо-Кавказского окружного военного суда украинскому политзаключенному Павлу Грибу.

Павел вернулся в Украину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Источник: https://censor.net.ua/n3148155
 
   
 Топ комментарии
 
А у Зе уже комплекс Наполеона - его не узнали ? Прямо трагедия😁😁😁
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«СВАТІВ» ЗНАЮТЬ, 95-Й КВАРТАЛ ЗНАЮТЬ, «СЛУГУ НАРОДУ» ЗНАЮТЬ… «ЕНЕЇДУ» НЕ ЗНАЮТЬ: СЬОГОДНІ 250 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЇЇ ТВОРЦЯ ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО

"Я его не узнал", - бывший политзаключенный Гриб объяснил почему, не поздоровался с президентом Зеленским - Цензор.НЕТ 1111
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Хех, как у зебилов пригорело))) клоуна не узнали! Ты шо сватов не смотришь!?
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а вот он царь батюшка родимый....настоящий, не вели казнить, а вели миловать !! Мы все 73% твои верные ЗЕрабы, вельми пониже поклоны челом бьём!!
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откуда же он мог знать что комик это и есть президент- наверно видел его в 95 квартале и программе рассмеши гомика-но не среагировал сразу
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анекдот воплощенный в реальность

Прилетевшие по обмену узники Кремля не могли понять почему их не встречает Президент Украины а вместо этого у трапа трется чувак из "квартала"
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в"язні Кремля були приємно здивовані що замість барижного мішка з лайном їх зустрічає президент Зеленський.
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Если это чмо не могло два года включить радио, то о чём вообще речь? Хорошо что он хоть дорогу из самолёта нашёл.
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Гриб ожидал увидеть клоуна с красным носом а не обдолбаного окурка
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Всегда поражался умению фанатиков шоколадного божка слепить перемогу из ничего.
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а зебильчики умудряются изойти говном по этому поводу ))))))))
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Вот же ш гриб поганый, латентный парахабот наверно...
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Хорошо, что вернулся, а не зе так и надо реагировать всем ....
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