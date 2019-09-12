 "Я его не узнал", - бывший политзаключенный Гриб объяснил, почему не поздоровался с президентом Зеленским

Об этом он рассказал в интервью "BBC News Україна", информирует Цензор.НЕТ.

"Я выходил последним (из самолета. – Ред.). Сначала просто спустился, ничего не увидев. Затем подбежали родные. Я полностью дезориентировался, как бы это странно ни звучало. Я даже сам не понял, что происходит. Картинка в глазах мелькала. Я не мог даже журналистам смотреть в глаза. Потом папа показал на Зеленского. Я его не узнал, говорю честно. Посмотрел, что какие-то люди в костюмах стояли. К сожалению, так случилось", - сказал Гриб.

Напомним, 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор П.Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове осужденный, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

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23 июля военная коллегия Верховного суда РФ признала "законным" вердикт Северо-Кавказского окружного военного суда украинскому политзаключенному Павлу Грибу.

Павел вернулся в Украину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами.