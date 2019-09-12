 Я выиграю досрочные выборы мэра Киева, - Кличко

"Я выборы выиграю", - заявил он в комментарии LB.ua,передает Цензор.НЕТ.

На вопрос о конкурентах Виталий Кличко ответил: "Главный конкурент - те вызовы, которые есть в городе Киеве, и этих вызовов очень много".

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Напоминаем, 4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА.