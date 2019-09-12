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 Политика Украины
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Все про:выборы (22988) Кличко (2724) мэр (1358)

 Я выиграю досрочные выборы мэра Киева, - Кличко

Виталий Кличко уверен в победе на выборах мэра Киева.

"Я выборы выиграю", - заявил он в комментарии LB.ua,передает Цензор.НЕТ.

На вопрос о конкурентах Виталий Кличко ответил: "Главный конкурент - те вызовы, которые есть в городе Киеве, и этих вызовов очень много".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" готовит законопроект о досрочных выборах мэра Киева 8 декабря, - "ЛБ"

Напоминаем, 4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА.

Источник: https://censor.net.ua/n3148154
 
 
 Топ комментарии
 
Честные выборы да. Но зе команда явно планирует играть нечестно...
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Выиграть-то ты их может быть и выиграешь, но вот состав ЦИК не зря меняют.
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Виталя, сколько стоит построить здание высотой 50 метров в районе, где разрешено максимум 27?
Сколько стоит построить жилую высотку с расстоянием до линии Днепра меньше разрешенного?
Как там стекло на пешеходном мосту?
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Присосался, гнида клячковская, к баблу.
Не оторвать.
Только конфискация и пожизненное мозги вправят отбивной.
Ведь не зря говорят, что тюрьма учит.
Вот нехай и научится думать, раз такой шанс.
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Выиграть-то ты их может быть и выиграешь, но вот состав ЦИК не зря меняют.
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Почему вспомнилось:"Нашему теляти волка бы съесть".
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Честные выборы да. Но зе команда явно планирует играть нечестно...
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Расскажи про "планируют нечестно" и "нечестно уже много лет" своим хозяивам, гнида стецёвая.
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Привет Мускорта , я тебя очень давно не видела !
С возвращением ! 😊
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Калогниды🤢💩🤡 присосались к Филатову и Кличко, но подрашистников-ворюг -Кернеса и труханова в упор не видят
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ну выиграет... а толку?
неважно, как голосуют
важно как посчитают
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А как нас зовут?
Машенька.
А сколько нам годиков?
Пять. А будет шесть.
Ух ты какие мы оптимисты Я выиграю досрочные выборы мэра Киева, - Кличко - Цензор.НЕТ 8887 Я выиграю досрочные выборы мэра Киева, - Кличко - Цензор.НЕТ 8887 Я выиграю досрочные выборы мэра Киева, - Кличко - Цензор.НЕТ 8887
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«Олена Монова
27 хв. ·

Но самое веселое сегодня - это комментарии тех, кто несколько дней назад кричал об освобождении любой ценой, под фото моряков рядом с Порошенко.
Это какой-то фестиваль фрустрации и анальной боли.
Возле этого огня можно будет греть холодные ноги зимой 🔥🔥🔥»

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Виталя, сколько стоит построить здание высотой 50 метров в районе, где разрешено максимум 27?
Сколько стоит построить жилую высотку с расстоянием до линии Днепра меньше разрешенного?
Как там стекло на пешеходном мосту?
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Про торговий центр над метро "Героїв Дніпра" ще треба нагадати. Там вже і так по лінії набудували Дрімтаунів.
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Да выйграй,киевляне давно превратились в крышевателей воров,а свой город сделали кублом коррупции и воровства.
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это ты с каких ***...ей вещаешь залётный?
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мамкин остряк шутит! А ну стал на табуретку, сейчас гости из твоих ***..ней приедут. Повторишь шутку про мамку, она это любит
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Я выиграю досрочные выборы мэра Киева, - Кличко

Mожет и выиграет. ******** черновецкого два раза управились выбрать, а с тех пор они что, поумнели? И этого убогого переизберут.
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убогие голосовали за зеленобоба! новости не успеваю читать про то говно. Киевом будет править В. Кличко!!! Это наш выбор
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Та конешно. Ти спочатку отих всх повій прибери, які під тобою ходять, оті всі побори в школах, які тепер не в школі, а ПІД школою кошти збирають, оті всі новострої , які тобі платили чималі гроші, а потім вже про перемогу говори.
Було ж класним спортсменом. Чого не вистачало? ЧОГО НЕ ВИСТАЧАЛО????
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і копачей бурштину, и львівську галіму каву з Києва. и ссаные евробляхи нахер из киева
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Ниприменно на лисапеде и на стиклянном масте. Я выиграю досрочные выборы мэра Киева, - Кличко - Цензор.НЕТ 9944 Я выиграю досрочные выборы мэра Киева, - Кличко - Цензор.НЕТ 9944 Я выиграю досрочные выборы мэра Киева, - Кличко - Цензор.НЕТ 9944
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В епоху Кличків ,був такий український боксер Костя Охрій відомий тим ,що носив сині труси з золотим Тризубом. Його возили по всій росії де він постійно падав на радість росіян Так як битись з Кличками кацапи не могли,то знайшли собі українця для показового биття.
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Ну це типу наших політзаробітчан на гамношоу Скабєєвої і Шапіро.

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Так ось роль Охрія в політиці РФ зараз грає ЗЕ. Порох-воїн був їм не по зубам.
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крути педали, не добивай добрую память о великом боксере
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Киевский городской голова Виталий Кличко подтвердил, что присутствовал на скандальных «Венских договоренностях», которые состоялись накануне выборов президента Украины в 2014 году.
Данная встреча длилась почти сутки, на ней присутствовали Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Виталий Кличко, Сергей Левочкин, Виталий Ковальчук и Юрий Стець. Они договаривались о том, как будет разделена власть в Украине после победы Революции Достоинства. Помимо этого, на встрече была достигнута тайная договоренность, по которой Фирташ одобрил Порошенко в качестве президента, а Кличко досталась должность мэра Киева.
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это ты с венским фестивалем перепутал! Были выборы, и были кандидаты за которых проголосовали демократическим путем. Зачем коппипастить сюда новости с якцапских ресурсов.
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нет! Киевляне проголосуют за нынешнего мэра!
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Потому что имбецилы это основная интеллектуальная группа населения Украины
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Тортом Наполеон-сделаным 🐷кондихтером!
😁
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До фірташа сам зараз поїдеш, чи з сонцесяйним?
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ЗЕбил чей клоун уже открыто приходит на ковёр к Бабломойскому со всей своей ЗЕкомандой заскулил про Фирташа, на которого Петя болт ложил. Кстати .ЗЕбил расскажи когда Петю посадите??
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****** там теж був коронований на президенство. У фіраташа. Правда останнього так защемили "буржуї", що воно навіть і не дихає зараз.
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За Кличко пойду голосовать, опять. Именно за него первый раз голосовал, и ещё пойду. Хороший мер, и главное не сепар ЗЕкремлёвский как некоторые слуги урода.
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1000000000000000000000%! С Кличко можо бесконечно выгоняться, с его оговорок! Но мой подъезд, район не узнать.
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а я ему особенно благодарен за ремонт Пейзажной аллеи, каждая ступенька которой обошлась всем киевлянам в 12.5 тысяч долларов. Не удивлюсь, если твой подъезд обошелся всем нам не дешевле, чем ремонт парадного подъезда Елисейского дворца. Так что ты сперва уточни бюджет ремонта, а потом голосуй.
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Не стоит недооценивать эти слова Виталика, ведь он один из немногих, кто может смотреть в завтрашний день.)
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да, об этом завтрашнем дне он говорил в интервью с Яниной Соколовой! К той самой к которой засса... побоялся идти маэстро игры на рояле детородным органом. Если не видели посмотрите на youtube
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На Виталике есть один очень большой и тяжелый грех- это сдача Крыма.
Как он спит после этого?
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Педалик ,что с него взять.Травмы сказываются не в лучшую сторону.Изначально на ипподроме поставил не на ту кабылу.
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Петро пару місяців тому так само думав )))
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да за виталю вся украина разом проголосует, где еще в мире найти такого умного градоначальника, да еще к тому же великаго филозофа
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І хто ж за тебе, тупого кацапомовного злодія проголосує? Гроші Фірташа?
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ПЕдалик , не говори гоп , пока не перепрыгнешь !...
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А че,киевляне любят выбирать себе клоунов Достаточно вспомнить черновецкого. А клоуны сейчас при власти.
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Виталик, кто-то обещал сделать воду в кране питьевой и без хлора.
Даже в Москве вода в кране весьма высокого качества.
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Саме велике досягнення підаліка - як ота синя рука, яка вилазила з зруйнованого Майданом постаменту леніна. "Упирі ще не пішли". Дякую що її прибрали автори цього "шедевру".
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