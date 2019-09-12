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 Общество
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Все про:уголовное дело (2302) Антикоррупционный суд (475)

 В Высший антикорсуд передали уже почти 200 дел

В Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) передали 197 дел.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Высшего Антикоррупционного суда. 

Сообщается, что в течение дня ВАКС получил 65 процессуальных документов.

"В течение дня мы получили 65 процессуальных документов, а за первую трудовую неделю (с 5 по 11 сентября включительно) их поступило 197", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная рада Украины будет голосовать за законопроект об изменениях в законе о Высшем антикоррупционном суде во втором чтении следующего пленарного вторника, 17 сентября.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дела, которые поступают, надо не считать, а взвешивать, - Антикоррупционный суд. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3148152
 
 
 Топ комментарии
 
ну що ж...треба збільшити штат!
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Якщо будуть працювати кожне день , без вихідних - це вже на пів року розглядів ! А це ж лише початок ...
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на жену кацапского певца Лазарева ?

вполне может быть.

Портнов такой затейник )))
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Посмотрим толк с них будет, или как всегда позажираются.
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А что, с "кінцями епох" что-то не складывается, что вы сомневаетесь в кристальной честности данных судей?
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Не верю в кристальную честность судей, какие бы они не были.
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Вот и я всегда говорил, что реформа суда- это рассчитать всех судей на "первый-второй". Подбросить монетку на "чёт-нечет". Кому не повезло - к стенке. Оставшихся уведомить, что для того, чтоб не повторить судьбу коллег слёдует в своей профессиональной деятельности руководствоваться исключительно законами. Мантии и нагрудные знаки "счастливчиков" передать выпускникам юрфаков, желательно не отстисывая от крови и не зашивая следы от пуль Для наглядности. Скажите, отличная реформа была бы?
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на жену кацапского певца Лазарева ?

вполне может быть.

Портнов такой затейник )))
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Я не знаю путинских певцов и тем более их жен.
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Это зря.

Он красивый, он гей и он друг нашего президента
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Твой президент путин,бери его,его певчишку лазарева,его жену и идите все четверо нах мелкими шагами.
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***** он вряд ли друг,

а вот с ЗЕ они точно друзья.
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Сразу прочитал(с телефона): высший антисуд))) но это ж и не ошибка - так и есть антисуд!
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Изя, Дрон, два Ваньки, Филя, Барти, Матюха, Фома, Яшка, два Юды и Сёма.

Стыдно не знать
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За кошельки держатся,-чтоб никто ни у кого не потырил?
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Якщо будуть працювати кожне день , без вихідних - це вже на пів року розглядів ! А це ж лише початок ...
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Интересует конечный результат! поймали-передали-отпустили-под залог :ВСЕ ЭТО УЖЕ В ПЕЧЕНКАХ. Пишите КОГО. ЗА ЧТО. НА СКОЛЬКО и где сидит
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"В течение дня мы получили 65 процессуальных документов, а за первую трудовую неделю (с 5 по 11 сентября включительно) их поступило 197", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3148152
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Журналист не знает разницу между процессуальными документами и делами ? Когда поступает дело, судья выносит решение об открытии производства, т.е. слушание. Когда будет суд - пишите, ждем .
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