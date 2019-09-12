 В Высший антикорсуд передали уже почти 200 дел

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Высшего Антикоррупционного суда.

Сообщается, что в течение дня ВАКС получил 65 процессуальных документов.

"В течение дня мы получили 65 процессуальных документов, а за первую трудовую неделю (с 5 по 11 сентября включительно) их поступило 197", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная рада Украины будет голосовать за законопроект об изменениях в законе о Высшем антикоррупционном суде во втором чтении следующего пленарного вторника, 17 сентября.

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