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 Общество
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Все про:уголовное дело (2302) Юра Енакиевский (355)

 Суд постановил прекратить возобновленное 3 месяца тому назад расследование против Юры Енакиевского

Приморский районный суд Одессы удовлетворил жалобу Юрия Иванющенко на бездеятельность прокурора. Судья постановил закрыть уголовное производство в течение 3 дней. Решение обжалованию не подлежит.

Решение было принято 22 августа. Об этом со ссылкой на Единый государственные реестр судебных решений пишет "Судебный репортер", информирует Цензор.НЕТ.

Впервые решение о закрытии дела против Иванющенко было принято в 2016 году. Тогда Соломенский суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело в связи с нарушением разумного срока следствия и фактическим отсутствием следственных действий.

3 апреля 2019 года апелляционный суд поддержал решение Соломенского суда. В июле Верховный суд оставил его без изменений.

Адвокаты Иванющенко пожаловались в суд на бездействие прокурора, поскольку судебное решение не выполнялось.

Читайте на Цензор.НЕТ: Соратника Януковича Иванющенко (Юру Енакиевского) вернули в розыск

Приморский суд Одессы удовлетворил жалобу Иванющенко и обязал прокуратуру закрыть уголовное производство против него.

Как сообщалось, Юрий Иванющенко, известный как "Юра Енакиевский", бежал с Украины после Революции достоинства. Иванющенко подозревали в завладении средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка "7 километр".

В начале 2017 года суды закрыли дело в отношении Иванющенко. Верховный суд заявил, что в этом виновата Генпрокуратура.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко говорил, что речь идет о закрытии всех дел против экс-депутата. О новых производствах либо подозрениях работники правоохранительных органов после этого не сообщали.

Также на Цензор.НЕТ: Швейцария не сняла арест с 72 млн франков и бизнес-центра Иванющенко (Юры Енакиевского). Они все еще могут быть конфискованы

В начале июня 2019 года стало известно, что Одесская прокуратура снова закрыла дело против Иванющенко "в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения".

2 июля сообщалось, что информация о розыске Иванющенко исчезла из базы Министерства внутренних дел.

5 июля ГПУ отменила закрытие дела Иванющенко и направила в Нацполицию письмо о возобновлении его розыска.

Источник: https://censor.net.ua/n3148150
 
 
 Топ комментарии
 
Иванющенко - организатор титушек в Киев против Майдана. На нем сколько убитых и раненых майдановцев. "Небесная сотня" на небесах, а эта гнида живет в роскоши в своем дворце в Монако.
Интересно, что скажет новая власть?!
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Це вже запитання до Рябої шапки.
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Та після того як субстанція з правом голосу на виборах проголосувала за Зеленського, стало зрозуміло,що державі Україна залишилось існувати недовго, можливо залишать тимчасово прапор герб. В Україні ,нажаль, мало громадян, більшість "лілові носки" з правом голосу
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Як Порошенко провалив судову реформу, і що має зробити Судова реформа: що має зробити новий президентмайб утній президент
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Иванющенко - организатор титушек в Киев против Майдана. На нем сколько убитых и раненых майдановцев. "Небесная сотня" на небесах, а эта гнида живет в роскоши в своем дворце в Монако.
Интересно, что скажет новая власть?!
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А где вашы доказательства, скажет "новая власть".
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Зек єнакуєвський теж непогано себе почуває.
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Та не,статью сначала прочитай.Все запытання до подрезанного языка.
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Одесса -город непужливых криминалов.Неисправимы.
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Не,в зад возвращаемся мы,а регионалы возвращаются в Украину.
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Я думаю ВСЕ громкие дела на которых пиарился и к которым приложил свои шаловливые ручки клоун луцик - сейчас начнут сыпаться!
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Но новая команда во главе с Рябошапкой этого же не допустит?
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Это у вас в рашке прокурор может влиять на суд!
А это Украина ватан!
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зєлєйоббік, при бєніному цуцикц і медведчук в парламенті, і портнов по Києву розсікає, і Хорошковський , і Лукашка...- вся погань...і не просто повертається, а дивним чином опиняється у владних коридорах...шо ти мелеш, убоге? читати вмієш? написано: суд постановив...до чого тут прокуратура??? Прокуратура навпаки клопотала про відновлення справи...хто вас, дебілів таких штампує??? повний телепень, нічого не читає, не розбирається, бо клепки немає в голові, а лізе на форум зі своїми тупими висерами... Почитай про повноваження судів і прокуратури, а потім по клаві клацай...
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Ты тупэ мне больше не пиши!
Мало того что само опозорилось, еще и внимание отвлекаешь своим БРЕДОМ!!!!!
"удовлетворил жалобу Юрия Иванющенко на бездеятельность прокурора."
Если ты порохоботское быдло не знаешь что такое "бездеятельность прокурора" и через какой срок оно наступает - залезь в ту мусорку, из которой тебя достали и помалкивай сявка!
Источник: https://censor.net.ua/n3148150
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Впервые решение о закрытии дела против Иванющенко было принято в 2016 году. Тогда Соломенский суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело в связи с нарушением разумного срока следствия и фактическим отсутствием следственных действий.Источник: https://censor.net.ua/n3148150
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В начале 2017 года суды закрыли дело в отношении Иванющенко. Источник: https://censor.net.ua/n3148150
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От же барИга шоколадный - никак не успокоится!
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А чего Барыге шоколадному беспокиться? Свое дело вместе с Луценко он уже сделал. "На початку 2017 року суди закрили справу стосовно Іванющенка. Верховний Суд заявив, що в цьому винна Генпрокуратура". Кстати, в вашем пороховатном мозгу не появилась мысль, почему понадобилось 2 с половиной года, чтобы вновь открыть следствие?
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Леня говорить, що Вишинського почнуть переслідувати? Починай сідати на пляшку, бо це яскравий приклад дій нової влади.
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А зебилы тут уже упоминали про порошенковский реформированный суд?
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Видите, уже и пебилы знают о «порошенковском отреформированном суде»
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Спочатку булаву, потім сто, потім двісті, потім знов корона фраза "явам ничего не должен". Суд постановив припинити відновлене 3 місяці тому розслідування проти Юри Єнакіївського - Цензор.НЕТ 4214
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А вот, пошло уже. Давайте зебилы, давайте, громче, звонче.
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Як жалібно хрюкотять 🐖🐖🐖!
🤣🤣🤣
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Знову тобі Порох у штани наклав? Кляті попередники!
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Сама додумалася или у тебя репетитор по идиотизму?
😁
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Так хто ж його потужно реформовані суди може зупинити?
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Ну не знаю... Питання до зебіла головного. На стадіоні все було так легко... Доречі, тобі Порох теж досі у штани кладе?
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Ти, Я вижу, усех ревнуешь к ПОПе??
Ирка Геращенко-ты??!
🤣
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Достойного президента Виктор Федорович с Владимиром Владимировичем подсунули Украине.
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А Ігор Валерійовичв? Не ображайте так зебілів.
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фамилию прокурора в студию, а его на нары
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Опять Портнов на...сал зебилам в лицо, но это будет опять именоваться божьей росой Суд постановив припинити відновлене 3 місяці тому розслідування проти Юри Єнакіївського - Цензор.НЕТ 7593
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тут можно спеть- пум пумпурум пумпум..жа зеледебилье??????????????????????????????
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