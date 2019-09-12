 Суд постановил прекратить возобновленное 3 месяца тому назад расследование против Юры Енакиевского

Решение было принято 22 августа. Об этом со ссылкой на Единый государственные реестр судебных решений пишет "Судебный репортер", информирует Цензор.НЕТ.
Впервые решение о закрытии дела против Иванющенко было принято в 2016 году. Тогда Соломенский суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело в связи с нарушением разумного срока следствия и фактическим отсутствием следственных действий.
3 апреля 2019 года апелляционный суд поддержал решение Соломенского суда. В июле Верховный суд оставил его без изменений.
Адвокаты Иванющенко пожаловались в суд на бездействие прокурора, поскольку судебное решение не выполнялось.
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Приморский суд Одессы удовлетворил жалобу Иванющенко и обязал прокуратуру закрыть уголовное производство против него.
Как сообщалось, Юрий Иванющенко, известный как "Юра Енакиевский", бежал с Украины после Революции достоинства. Иванющенко подозревали в завладении средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка "7 километр".
В начале 2017 года суды закрыли дело в отношении Иванющенко. Верховный суд заявил, что в этом виновата Генпрокуратура.
Тогда генпрокурор Юрий Луценко говорил, что речь идет о закрытии всех дел против экс-депутата. О новых производствах либо подозрениях работники правоохранительных органов после этого не сообщали.
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В начале июня 2019 года стало известно, что Одесская прокуратура снова закрыла дело против Иванющенко "в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения".
2 июля сообщалось, что информация о розыске Иванющенко исчезла из базы Министерства внутренних дел.
5 июля ГПУ отменила закрытие дела Иванющенко и направила в Нацполицию письмо о возобновлении его розыска.
Интересно, что скажет новая власть?!
А это Украина ватан!
Мало того что само опозорилось, еще и внимание отвлекаешь своим БРЕДОМ!!!!!
"удовлетворил жалобу Юрия Иванющенко на бездеятельность прокурора."
Если ты порохоботское быдло не знаешь что такое "бездеятельность прокурора" и через какой срок оно наступает - залезь в ту мусорку, из которой тебя достали и помалкивай сявка!
Источник: https://censor.net.ua/n3148150
🤣🤣🤣
😁
Ирка Геращенко-ты??!
🤣