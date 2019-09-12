 Суд постановил прекратить возобновленное 3 месяца тому назад расследование против Юры Енакиевского

Решение было принято 22 августа. Об этом со ссылкой на Единый государственные реестр судебных решений пишет "Судебный репортер", информирует Цензор.НЕТ.

Впервые решение о закрытии дела против Иванющенко было принято в 2016 году. Тогда Соломенский суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело в связи с нарушением разумного срока следствия и фактическим отсутствием следственных действий.

3 апреля 2019 года апелляционный суд поддержал решение Соломенского суда. В июле Верховный суд оставил его без изменений.

Адвокаты Иванющенко пожаловались в суд на бездействие прокурора, поскольку судебное решение не выполнялось.

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Приморский суд Одессы удовлетворил жалобу Иванющенко и обязал прокуратуру закрыть уголовное производство против него.

Как сообщалось, Юрий Иванющенко, известный как "Юра Енакиевский", бежал с Украины после Революции достоинства. Иванющенко подозревали в завладении средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка "7 километр".

В начале 2017 года суды закрыли дело в отношении Иванющенко. Верховный суд заявил, что в этом виновата Генпрокуратура.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко говорил, что речь идет о закрытии всех дел против экс-депутата. О новых производствах либо подозрениях работники правоохранительных органов после этого не сообщали.

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В начале июня 2019 года стало известно, что Одесская прокуратура снова закрыла дело против Иванющенко "в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения".

2 июля сообщалось, что информация о розыске Иванющенко исчезла из базы Министерства внутренних дел.

5 июля ГПУ отменила закрытие дела Иванющенко и направила в Нацполицию письмо о возобновлении его розыска.