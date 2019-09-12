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 Гончарук и Кальюлайд обсудили "государство в смартфоне" и защиту эстонских инвесторов в Украине. ФОТО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Гончарук и Кальюлайд обсудили государство в смартфоне и защиту эстонских инвесторов в Украине 01

"Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году", - сказал премьер-министр.

Гончарук добавил, что его правительство заинтересовано в том, чтобы глубже понять опыт Эстонии в построении "государства в смартфоне" и применении современных технологий в управление государством, ведь Эстония первой в мире внедрила концепцию электронного управления.

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Гончарук и Кальюлайд обсудили государство в смартфоне и защиту эстонских инвесторов в Украине 02

Он отметил, что новое правительство знает об отдельных сложности работы эстонских компаний в Украине.

"Моя команда про все кейсы знает. Мы уделяем много внимания этим вопросам. Надеюсь, что в ближайшее время найдем решение, которое позволит нам защитить права эстонских инвесторов в Украине", - подчеркнул премьер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148149
 
 
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