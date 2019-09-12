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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1432) Порошенко (17777) Всемирный конгресс украинцев (137) Грод (12)

 Попытка лишить Геращенко права участия в заседаниях ВР - это тенденция к свертыванию демократии, - Порошенко на встрече с главой ВКУ Гродом

Попытка лишить сопредседателя фракции "ЕС" Ирину Геращенко права участия в заседаниях Верховной Рады демонстрирует довольно тревожную тенденцию к свертыванию демократии в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Мы видим, что депутатов пытаются лишить возможностей для законотворческой работы. О том, что сейчас происходит с украинским парламентаризмом, говорили с президентом ВКУ Павлом Гродом и делегацией Всемирного конгресса украинцев.

Вызовом для Украины остается освобождение всех украинских заложников Кремля. В то же время это нельзя рассматривать основанием для смягчения международных санкций против России, поскольку они были введены за подрыв территориальной целостности Украины и невыполнение Минских договоренностей.

Наша общая позиция с представителями ВКУ: Украинская власть на саммите НАТО в Лондоне должна требовать постановки вопроса о предоставлении Украине Плана действий относительно членства.

"Европейская солидарность" не изменяет своим принципам - Украине необходимо продолжать курс в ЕС и НАТО. Спасибо Павел Грод и Всемирный конгресс украинский за твердую поддержку на этом пути".

11 сентября народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала своих коллег от "Слуги народа" "зелеными человечками".

Она заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают", - сказала она.

Позже Геращенко обнародовала информацию, что ее вызывают на заседание регламентного комитета ВР за высказывания о "зеленых человечках".

12 сентября Регламентный комитет ВР 6 голосами из 11 рекомендовалт лишить Ирину Геращенко права на участие в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках", которые захватили парламент.

Источник: https://censor.net.ua/n3148148
 
 
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Поросячий визг.
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Раніше така санкція була застосована лише проти нардепа Мельничука у 8 скликанні.
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Мертвечук літає до Х**ла у Москву, як на роботу. 12.09.19. 20:25
Попытка лишить Геращенко права участия в заседаниях ВР - это тенденция к свертыванию демократии, - Порошенко на встрече с главой ВКУ Гродом - Цензор.НЕТ 9139
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https://www.youtube.com/watch?v=19UUyzwaJfY

на пресс-конфиренции с президентом Финляндии - зелена шмаркля анонсировала "формулу Штанмайера" - с предоставлением Донбассу "особого статуса" и введением расейских боевиков в ВР, отказом от НАТО и ЕС...
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порох-заткнись. твоя подстилка забанена за некорректный комментарий)) в восьмой Раде одного чувака так тоже банили) узбагойся!
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Ты хочешь сказать, что Владимир Александрович лично оскорблял своих коллег?..



Попытка лишить Геращенко права участия в заседаниях ВР - это тенденция к свертыванию демократии, - Порошенко на встрече с главой ВКУ Гродом - Цензор.НЕТ 9225
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а этого забанить кишка тонка? Попытка лишить Геращенко права участия в заседаниях ВР - это тенденция к свертыванию демократии, - Порошенко на встрече с главой ВКУ Гродом - Цензор.НЕТ 8731а бы геращенко упрекнул только за плагиат.в таких случаях ссылка на автора обязательна

Попытка лишить Геращенко права участия в заседаниях ВР - это тенденция к свертыванию демократии, - Порошенко на встрече с главой ВКУ Гродом - Цензор.НЕТ 3351
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Кого - этого? Это неофициальная страничка в фейсбуке, созданная непонятно кем.
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ну да...и совершенно случайно топит за самого себя Попытка лишить Геращенко права участия в заседаниях ВР - это тенденция к свертыванию демократии, - Порошенко на встрече с главой ВКУ Гродом - Цензор.НЕТ 6925.и вас,непуганых за собой зовет
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Узбагойтесь ви ЗЄляботи: вибрати пустоголового кретина і підстилку каломойші під час війни, котрий просирає все що Порох добився за 5 років - це вершина кретинізму. Ви «здєлаєте» Україну замість х...ла своїми руками.
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Тут мова за НАТО.
Зеля наш шанс прогавить.
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Ксения а что такое НАТО? Твоими словами Попытка лишить Геращенко права участия в заседаниях ВР - это тенденция к свертыванию демократии, - Порошенко на встрече с главой ВКУ Гродом - Цензор.НЕТ 2126
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Якщо ти кацап, то тобі не варто пояснювати.
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прогавить? по-моему, он его саботирует.
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И как он его упустит? Тем что его команда озвучила тезис - мы хотим статуса приглашенных, а не просителей?
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Ето кто там тявкает про демократию? Мародер который Саакашвили с мешком на голове из страны вышвырнул без суда и следствия?
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Скоро прозреешь на сколько тогда была демократия...
Хотя не факт... Нынче божья роса забористая у вас!
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Ага, и пропеллер погнул грузинскому "демократу"...
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Оскорблять коллег-это нормально, а реагировать на оскорбления-это «свертывание демократии» Порохо-логично!
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У меня тоже сумасшедший сосед живёт рядом-мусор выбрасывает из окна! Слов укора не понимает и не воспринимает! Зато свои права знает, как Отче наш! Погрызлу ему давали-орет что нарушаем его права! И этот такой же!
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та да...незванный гость хуже татарина...или лучше?кърымлы тут ни при чом Попытка лишить Геращенко права участия в заседаниях ВР - это тенденция к свертыванию демократии, - Порошенко на встрече с главой ВКУ Гродом - Цензор.НЕТ 3821
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Красава Петя ходит себе по Раде и ложит на ЗЕбилов с прибором. И Медведчук красава...ссыт ЗЕбилам в рожу, а у ЗЕбиков претензия только к Пете, а к сепару Медведчуку у ЗЕбилов претензий нет, ога...
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Олежик сходи к доктору сексопатологу и урологу! Тебе галюнятся странные вещи, которые кроме тебя никто не видит! Это знак!
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У пораженко фантомные боли от отлучения от корытаа.
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СИдеть депутатом в Раде это у ЗЕбилов теперь отлучение от корыта?? Петя по Раде ходит как король и тебе по губам водит, понял..КОгда Петю посадите клоуны??
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Тебе поводил? Ты счастлив? Успел отсмоктать? К доктору беги, может спасут!
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это сивое падло все еще думает что оно президент)) его в психушку давно пора еще с момента хватания за носы и за срывание шапок. у порошенка прогрессирующая шизофрения
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Ну шо тут пожелать почитателям политического трупика кондитера - обильных вам полюций истерик!

🤣
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Получается, что каждый депутат СН имеет право называть Геращенко политической подстилкой, а Порошенко - мальдивским барыгой в рамках демократии?
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а хіба мародер не керував війною із мальдівської вілли підра інкогніто?
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Владимир Александрович мне нравится тем, что очень быстро реагирует на любые проблемы в стране и держит руку на пульсе, как говорится. Не может не радовать то, как президент заботится о своих гражданах. При Порохе зарплаты стабильно не платились, при Зеленском они стабильно растут, мне кажется это показатель высокого уровня управленческой эффективности и в целом производительности труда гос.аппарата.
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Труда госапарата🧐 Народ вже плюється від зебільних зарплат.
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Уже поржал! Спасибо! Давно не видел ТАКИХ клоунов смешных. Главное, не меняй амплуа, у тебя клоунский талант!!!
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хахаха!! нашел кого цитировать.. какого-то утырка недоношеного из вонючего фейсбука
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Петя пять балов...Сидишь себе в Раде законы принимаешь и ЗЕбилов попускаешь. Хорошо Порошенко умыл ЗЕбилятню. ...они визжали усерались как тебя на Ростов выгонят ещё 21 апреля. А Петя молодец..каждый день зебилам ссыт в рожу прямо трибуны верховной Рады. Класс..
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всьо буде, як на росії. слуги кремля стараються.
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Як би не було, але це яскравий випадок порушення парламентської демократії.
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Це яскравий випадок закрити чорного рота *****..підтримую рішення
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Да ти шо )) повію сосалку лишили працювати язиком)))
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У кожному парламенті є свою чорнорота сєпарка-ведмечукістка
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кстати, а где затихарилась "жинка 3-го тысячолиття". такая же черноротая, но шото не слышно последнее время
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Бутусик коли будеш блокувати порохоботів?
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Свои своих не блокируют, пока Петя бабло подкидывает.
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Треба перестати закривати очі на правду та відкрито визнати: порохоботи - вороги України
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