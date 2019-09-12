 Попытка лишить Геращенко права участия в заседаниях ВР - это тенденция к свертыванию демократии, - Порошенко на встрече с главой ВКУ Гродом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Мы видим, что депутатов пытаются лишить возможностей для законотворческой работы. О том, что сейчас происходит с украинским парламентаризмом, говорили с президентом ВКУ Павлом Гродом и делегацией Всемирного конгресса украинцев.
Вызовом для Украины остается освобождение всех украинских заложников Кремля. В то же время это нельзя рассматривать основанием для смягчения международных санкций против России, поскольку они были введены за подрыв территориальной целостности Украины и невыполнение Минских договоренностей.
Наша общая позиция с представителями ВКУ: Украинская власть на саммите НАТО в Лондоне должна требовать постановки вопроса о предоставлении Украине Плана действий относительно членства.
"Европейская солидарность" не изменяет своим принципам - Украине необходимо продолжать курс в ЕС и НАТО. Спасибо Павел Грод и Всемирный конгресс украинский за твердую поддержку на этом пути".
11 сентября народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала своих коллег от "Слуги народа" "зелеными человечками".
Она заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают", - сказала она.
Позже Геращенко обнародовала информацию, что ее вызывают на заседание регламентного комитета ВР за высказывания о "зеленых человечках".
12 сентября Регламентный комитет ВР 6 голосами из 11 рекомендовалт лишить Ирину Геращенко права на участие в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках", которые захватили парламент.
на пресс-конфиренции с президентом Финляндии - зелена шмаркля анонсировала "формулу Штанмайера" - с предоставлением Донбассу "особого статуса" и введением расейских боевиков в ВР, отказом от НАТО и ЕС...
Зеля наш шанс прогавить.
Хотя не факт... Нынче божья роса забористая у вас!
🤣