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Все про:пожар (3688) Черниговщина (590) полигон (258) ГСЧС (2266)

 На полигоне в Черниговской области начался пожар - горит лес, - ГСЧС

Спасатели ликвидируют пожар настила в лесу на территории военного полигона.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украины, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"12 сентября в 15:05 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре настила и самосевных насаждений в лесном массиве на военном полигоне воинской части А-0665, что в Козелецком районе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что площадь возгорания составляет около 10 га.

Всего к тушению пожара привлечено 88 человек личного состава и 20 единиц специальной техники ГСЧС, воинской части А-0665, местной пожарной команды с.Косачевка, пожарных команд Остерского военного лесхоза и Косачевской лесничества.

Работает авиация Специального авиационного отряда ГСЧС Украины г.Нежин. Привлечен самолет Ан-32П и вертолет Ми-8", - отметили в ГСЧС.

По состоянию на 18:30 авиацией сделано 4 сбросы воды. Тушение пожара продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Черниговщине произошел взрыв на военном полигоне: ранен военнослужащий, - оперативное командование "Север"

Источник: https://censor.net.ua/n3148146
 
 
 Топ комментарии
 
"Излишки" зебобики продали...теперь следы заметают...вчера склады...сегодня полигон...
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Похоже на тщательно спланированную провокацию Врага по дискредитации Народного Президента.
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И в свете новьіх обстоятельств наш долг - принять беспрецедентньіе мерьі по борьбе с врагами народа! Все 73% в едином порьіве вопрошают - доколе мьі будем миндальничать с теми, кому застит глаза свет нашего Зеленого Мессии? Ввести презумпцию виновности! Доказьівать непричастность к агентам порохобандьі - отньіне бремя подозреваемого! Упростить и ускорить процедуру ареста, следствия и суда, лишить изменников и диверсантов права на адвоката и на обжалование расстрельньіх приговоров! Лучше расстрелять 100 невиновньіх - главное, чтобьі среди них бьіл один порохобот! Раздавить гадину!
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"Излишки" зебобики продали...теперь следы заметают...вчера склады...сегодня полигон...
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вчора вибухали ********** у Вінницькій області, сьогодні - у Харківській.

не чую волань на кшталт:
"Зєлєнскій наживаєтся на вайнє!!;
Зєлєнскій - в атставку!
Зєлєнскій сжигаєт сваі прєступлєнія!!"

при Порошенкові - це вже були б топ-новина...
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Похоже на тщательно спланированную провокацию Врага по дискредитации Народного Президента.
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И в свете новьіх обстоятельств наш долг - принять беспрецедентньіе мерьі по борьбе с врагами народа! Все 73% в едином порьіве вопрошают - доколе мьі будем миндальничать с теми, кому застит глаза свет нашего Зеленого Мессии? Ввести презумпцию виновности! Доказьівать непричастность к агентам порохобандьі - отньіне бремя подозреваемого! Упростить и ускорить процедуру ареста, следствия и суда, лишить изменников и диверсантов права на адвоката и на обжалование расстрельньіх приговоров! Лучше расстрелять 100 невиновньіх - главное, чтобьі среди них бьіл один порохобот! Раздавить гадину!
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Просто зе бізяни..замєтают свои зе следи..зе пакращення вже зараз..
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А когда при ПП были пожары- это пэ-бізяни следы заметали?
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