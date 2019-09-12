 На полигоне в Черниговской области начался пожар - горит лес, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украины, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"12 сентября в 15:05 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре настила и самосевных насаждений в лесном массиве на военном полигоне воинской части А-0665, что в Козелецком районе", - сказано в сообщении.
Отмечается, что площадь возгорания составляет около 10 га.
Всего к тушению пожара привлечено 88 человек личного состава и 20 единиц специальной техники ГСЧС, воинской части А-0665, местной пожарной команды с.Косачевка, пожарных команд Остерского военного лесхоза и Косачевской лесничества.
Работает авиация Специального авиационного отряда ГСЧС Украины г.Нежин. Привлечен самолет Ан-32П и вертолет Ми-8", - отметили в ГСЧС.
По состоянию на 18:30 авиацией сделано 4 сбросы воды. Тушение пожара продолжается.
не чую волань на кшталт:
"Зєлєнскій наживаєтся на вайнє!!;
Зєлєнскій - в атставку!
Зєлєнскій сжигаєт сваі прєступлєнія!!"
при Порошенкові - це вже були б топ-новина...