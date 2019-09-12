 Украина расширит сотрудничество с ЕБРР, - Гончарук

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на встрече с делегацией ЕБРР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".
По словам Гончарука, правительство Украины планирует расширить сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития путем реализации масштабных проектов по модернизации энергетического сектора, транспортной и городской инфраструктуры, банковского сектора.
"Есть четкое понимание того, что благодаря слаженному сотрудничеству с руководством ЕБРР этот год может стать рекордным для банка в Украине с объемом инвестиций в более чем 1 млрд евро", – сказал премьер-министр.
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ЕБРР – крупнейший международный финансовый инвестор страны. По состоянию на сентябрь 2019 года совокупный объем выделенного ЕБРР Украине финансирования для проектов государственного сектора экономики и муниципальных проектов составляет около 13,57 млрд евро в рамках 433 проектов.
В Кремле сорвали Джекпот
https://twitter.com/i/status/1172141654469468160
когда уже у пепы деньги закончатся?
Как выяснил журналист Петр Шуклинов, украинцы из своих налогов заплатят 5,4 млрд гривен компании МАУ.
"Еще один хороший день для Коломойского. Или последствия встречи президента с Зеленским. Мы с вами из наших налогов заплатим 5 миллиардов гривень компании МАУ за то, что ей было трудно жить последние годы из-за необходимость облетать зону боевых действий в Донбассе, а также Крым и Россию. В МАУ оценили убытки в 216 миллионов долларов (5,4 млрд грн). Новый Кабмин сказал: конечно, компенсируем. Глава Мининфраструктуры Криклий сообщил, что вопрос прорабатывается и будет решен", - написал Шуклинов в своем телеграм-канале "Катимся".
Он добавил, что 70% уровень доверия президента (согласно последнему опросу "Рейтинга") позволяет Зеленскому делать абсолютно все.
"Все рычаги власти в одном кабинете. Доставайте кошельки. Время платить Игорю Валерьевичу", - добавил журналист.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/327620-kolomojskomu_v_karman_oligarhu_iz_bjudheta_vyplatjat_5_milliardov
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