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 Экономика
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Все про:ЕБРР (210) Гончарук_Алексей (76)

 Украина расширит сотрудничество с ЕБРР, - Гончарук

Этот год может стать рекордным для сотрудничества Украины и Европейского банка реконструкции и развития с общим объемом инвестиций в более чем 1 млрд евро.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на встрече с делегацией ЕБРР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

По словам Гончарука, правительство Украины планирует расширить сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития путем реализации масштабных проектов по модернизации энергетического сектора, транспортной и городской инфраструктуры, банковского сектора.

"Есть четкое понимание того, что благодаря слаженному сотрудничеству с руководством ЕБРР этот год может стать рекордным для банка в Украине с объемом инвестиций в более чем 1 млрд евро", – сказал премьер-министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина и ЕБРР могут работать эффективнее, - Зеленский впервые встретился с главой банка Чакрабарти

ЕБРР – крупнейший международный финансовый инвестор страны. По состоянию на сентябрь 2019 года совокупный объем выделенного ЕБРР Украине финансирования для проектов государственного сектора экономики и муниципальных проектов составляет около 13,57 млрд евро в рамках 433 проектов.

Источник: https://censor.net.ua/n3148145
 
 
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Понятно, ЗЕбилы решили набраца кредитов как собака блох, уже с МВФ полностью готовы сотрудничать, сепарам пенсии платить, тут ещё мульярдик отдолжат...загоняют страну в долги, а потом свалят на свою виллу в Испании в московском квартале... ВОт это и будет экономика по ЗЕбильному.. - набраца долгов по уши.
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Папе Бене нужны бабки, ..много и сейчас. ЗЕбилы потом отдадут.
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поросята все ветки засрали.
когда уже у пепы деньги закончатся?
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цк лише у випадку, якщо **** розширить співробітництво з Україною. Бо при ******** наїздах на бізнес (як великий. так і малий) **** цілком вірогідно, може послати зеботару нах...утор.
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...После встречи Игоря Коломойского с президентом Владимиром Зеленским для олигарха появились хорошие новости.
Как выяснил журналист Петр Шуклинов, украинцы из своих налогов заплатят 5,4 млрд гривен компании МАУ.

"Еще один хороший день для Коломойского. Или последствия встречи президента с Зеленским. Мы с вами из наших налогов заплатим 5 миллиардов гривень компании МАУ за то, что ей было трудно жить последние годы из-за необходимость облетать зону боевых действий в Донбассе, а также Крым и Россию. В МАУ оценили убытки в 216 миллионов долларов (5,4 млрд грн). Новый Кабмин сказал: конечно, компенсируем. Глава Мининфраструктуры Криклий сообщил, что вопрос прорабатывается и будет решен", - написал Шуклинов в своем телеграм-канале "Катимся".

Он добавил, что 70% уровень доверия президента (согласно последнему опросу "Рейтинга") позволяет Зеленскому делать абсолютно все.

"Все рычаги власти в одном кабинете. Доставайте кошельки. Время платить Игорю Валерьевичу", - добавил журналист.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/327620-kolomojskomu_v_karman_oligarhu_iz_bjudheta_vyplatjat_5_milliardov
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