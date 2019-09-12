 Украина расширит сотрудничество с ЕБРР, - Гончарук

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на встрече с делегацией ЕБРР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

По словам Гончарука, правительство Украины планирует расширить сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития путем реализации масштабных проектов по модернизации энергетического сектора, транспортной и городской инфраструктуры, банковского сектора.

"Есть четкое понимание того, что благодаря слаженному сотрудничеству с руководством ЕБРР этот год может стать рекордным для банка в Украине с объемом инвестиций в более чем 1 млрд евро", – сказал премьер-министр.

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ЕБРР – крупнейший международный финансовый инвестор страны. По состоянию на сентябрь 2019 года совокупный объем выделенного ЕБРР Украине финансирования для проектов государственного сектора экономики и муниципальных проектов составляет около 13,57 млрд евро в рамках 433 проектов.