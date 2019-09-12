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 Политика Украины
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Все про:ВР (23633) Геращенко Ирина (1432)

 Обязанность власти - уважать права меньшинства, - Ирина Геращенко о возможном лишении ее права принимать участие в заседании Рады

Народный депутат Украины из "Европейской солидарности" Ирина Геращнко заявила, что стала "первой жертвой антидемократических решений" монобольшинства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".

"Европейская Солидарность" выступает категорически против создания прецедента, когда представителя оппозиции лишают права голоса потому, что его выступление с трибуны не нравится власти, - об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

Также читайте: Геращенко назвала "зелеными человечками" коллег из "Слуги народа" - в зале ВР произошла блокировка трибуны

"Мне кажется, что сейчас я становлюсь первой жертвой антидемократических решений. Я пример первого прецедента, когда народного депутата Украины, представляющий миллионы избирателей пытаются лишить права голоса и выступления в парламенте.

Это является нарушением Конституции и прав избирателей. Я понимаю, что кому-то может не нравиться другое мнение, но обязанность власти - уважать права меньшинства ", - сказала она.

Она подчеркнула, что отстаивая право на независимость депутата "ЕС" защищает всех парламентариев, в том числе и представителей "Слуги народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регламентный комитет ВР предлагает лишить Геращенко участия в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках"

"Можно быть старым лицом или новым, но самое важное иметь позицию и отстаивать ее. Сегодня не только я, но и украинское общество видят серьезные угрозы. Оценка демократии и парламентаризма, когда пытаются ввести императивный мандат, ограничить право депутата на подачу поправок.

Эти действия - это попытка запугать меня и нашу политическую силу. Меня искренне удивляет поведение "слуг", потому что в действительности мы своими действиями сегодня защищаем их право быть не кнопочками зелеными, а депутатами. Ведь депутат имеет право на выступление, позицию, голос. Если сейчас это будет проголосовано, то следующими жертвами станут другие депутаты. Апеллируя к здравому смыслу я делаю все, чтобы защитить парламент и правительство", - добавила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геращенко заявляет о наступлении на свободу слова и обещает обратиться к международным правозащитникам. ДОКУМЕНТ

11 сентября  народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала своих коллег от "Слуги народа" "зелеными человечками".

Она заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают", - сказала она.

Позже Геращенко обнародовала информацию, что ее вызывают на заседание регламентного комитета ВР за высказывания о "зеленых человечках".

12  сентября Регламентный комитет ВР  6 голосами из 11 рекомендовалт лишить Ирину Геращенко права на участие в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках", которые захватили парламент.

Источник: https://censor.net.ua/n3148142
 
   
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Прям зрада зрадная какая то.Трамп бабло дал.Этой хавальник закрыли,по пашинскому возобновили дело с пистолем.
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Соевая подстилка пшла вон.
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Нас 73%, а вас всего 8%, поэтому ты днище стули пельку.
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Соевое меньшинство скоро будут прайды с геями по киеву устраивать.
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Это она кому заявляет? Тем 254 "зеленым человечкам", которых она обозвала еще и югендами?)) Серьезно что ли? Ну если им припекло и они что-то просят, так может сначала их хабалка базарная извинится для начала?
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MrDemarson - а за что извиняться?

Зе-сопли сами так себя называли...

Обязанность власти - уважать права меньшинства, - Ирина Геращенко о возможном лишении ее права принимать участие в заседании Рады - Цензор.НЕТ 4633
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Кацап. А ты не думал, хотя у ватников мозги давно рудимент, что лучший способ парламентских баталий это раздавить оппонента морально, а не лишать его слова. Если глупцу запрещают высказывать свои мысли, пусть даже обидные, то запрещающий еще более тупой дегенерат
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Это она кому заявляет? Тем 254 "зеленым человечкам", которых она обозвала еще и югендами?)) Серьезно что ли? Ну если им припекло и они что-то просят, так может сначала их хабалка базарная извинится для начала?
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Мне кажется обязанность Зе коман ды- добавить твое очко, чтоб не писал хрень всякую на нормальных граждан . Зяблик)
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обязанность власти - додавить соевую мразь.
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у тебя на дамбаце додавили?или в крыму...ну,шо,щастя настало?
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т.е. то, что соеые - мрази ты не оспариваешь Обязанность власти - уважать права меньшинства, - Ирина Геращенко о возможном лишении ее права принимать участие в заседании Рады - Цензор.НЕТ 8400
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Эта дура тупая всю жизнь была сильно высокого мнения о себе.
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Вышла, обхамила миллионы людей, а теперь ее притесняют
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«Я правильно розумію? Ірина Геращенко лише сказала, що Раду заполонили "зелені чоловічки", не говорячи, що це депутати від "Слуги народу", а "слуги народу" самі вже домислили і образились?!Обязанность власти - уважать права меньшинства, - Ирина Геращенко о возможном лишении ее права принимать участие в заседании Рады - Цензор.НЕТ 4494 На злодію і шапка горить...» - https://twitter.com/sala_malo/status/1172158636065513473

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Татьяна Ларина @lerisax


Replying to @Euro_Solidarity
Такими рішеннями і політичним тиском, ручні зелені чоловічки тільки підтвердили слова Ірини Геращенко. А вона сказала правду.
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эту соевую ложкомойку тюрьма ждет. досвистится.
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Даже при красной ВР такого не было. Зеленой шелупони не нравится когда ее называют ее же именем Обязанность власти - уважать права меньшинства, -Ирина Геращенко о лишении ее права принимать участие в заседании Рады - Цензор.НЕТ 5057
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я бы посмотрел, что было бы при красной ВР, если бы этих красножопых обозвали фашистами например. Уверен, срачь был бы до неба. Так что спокойно. С иркой еще вежливо обошлись. Пусть думает, что гавкает...
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Сколько вам лет? Вы о баталиях в ВР времен Кучмы наверное ничего не знаете. Так что перед тем как умничать почитайте классику жанра - для общего развития. Это Украина 90-х
Обязанность власти - уважать права меньшинства, - Ирина Геращенко о возможном лишении ее права принимать участие в заседании Рады - Цензор.НЕТ 2572
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мне достаточно лет, чтобы задавать этот вопрос. Повторяю, гого называли фашистами в стенах ВР？
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А скільки років тобі хлопчику та де ти був у 1990 році?
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Ну що ти там " посмотрел "" ?? А що вона повинна сказати , що вони сині чи коричневі ??
Чи зебілам вже не подобається ЇМИ же вибраний колір ??
Де тут порушення і образа ???
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своїх кнопкодавів голоса нє лішілі, а тіко "затрат на", бо голос іноді важить дорожче всієї оплати дєпутата за весь созив
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а, в каком меньшистве она состоит, ЛГБТ？
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Она представляет МИЛЛИОНЫ избирателей?
От пети заразилась манией величия...
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она представляет миллионов тараканчиков в ее головушке.
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Такая симпатишная,а рожицы строит и в колодязь плюеться..Мне ёё жалко,так жалко,что плакать хочется.Никак не забуду видеокадры,как она прекрасно ласкала отравленного Прыща до отравления.
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соя, смотрите, кто страной руководил. Результаты же видны, мразины они
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А Ірина Геращенко не зрозуміла, що тимчасово прийшла тоталітарна влада?
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признаки тоталитарности в студию. И да, не забудь, что это таки народ выбрал власть
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"Мне кажется, что сейчас я становлюсь первой жертвой антидемократических решений. Я пример первого прецедента, когда народного депутата Украины, представляющий миллионы избирателей пытаются лишить права голоса и выступления в парламенте. Источник: https://censor.net.ua/n3148142
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это писк на лужайке обиженки. Это не интересно. интересны признаки тоталитаризма в Украине. итак？
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Ще раз. Вона має право висловлюватися, як народний депутат. Тому це ознака тоталітаризму.
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как народный депутат она имеет право высказываться в пределах парламентской этики. Для тебя это новость？ Тогда вопросов больше не имею....
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Гитлера в Германии тоже народ выбрал. На совершенно демократичных выборах. Помогло это народу Германии?
А вот когда рот оппоненту затыкают, то это уже точно признак тоталитаризма. Ещё не Гитлер, но бензин для костров из книг уже заготовлен. В книгах тоже много чего неприятного пишут.
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Парашошмонди гавкають,а караван вде !😆
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А у меньшинства должна быть обязанность уважать большинство. И не только в Раде, а и по всей Украине.
То есть, обязанность должна быть у всех, а не вседозволенность и безнаказанность, к какой привыкли у ПЕСов..
Вместо того, чтобы целыми днями обливать всех помоями, лучше бы занялись делами.
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так ее дело и есть обливание помоями. Она больше ничего не умеет.
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.....такое пи....ть это надо уметь ((((( сравнить зел. человечиков в крыму и с НАРОДНЫМ ДЕПУТАТОМ Украины (((((
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вот жизнь перевернуласььььь..
а предупреждали же все 5 лет
- не кради у солдат некради у солдат не ездии на мальдивы...

но неет, ***** не слушали,

счас 25 позорных сидят на галерке и пищат.

и скоро новые-зеленые будут там же -

ибо распитие шампанского под гимн украины на францкузском курорте богданом -

енто верный признак.
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ну ты смотри ,прямо Ирка Дарк.... пчело-чоколадного разлива.. Обязанность власти - уважать права меньшинства, - Ирина Геращенко о возможном лишении ее права принимать участие в заседании Рады - Цензор.НЕТ 8344
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Ну вообщето если человек нарушает правопорядок, включая оскорбления других, то его успокаивают правохранительные органы, но она же неприкасаемая, так что все очень еще гуманно.
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Hellis‏ @13Hellis_13 58 мин.58 минут назад

Обязанность власти - уважать права меньшинства, - Ирина Геращенко о возможном лишении ее права принимать участие в заседании Рады - Цензор.НЕТ 2293

Зеленский настаивает на скорейших переговорах (в сентябре) Нормандской четверки и впервые озвучил обсуждение формулы Штанмайера, которая настойчиво продавливалась Путиным. ЦИК, скорее всего, распускается под выборы на Донбассе по этой "формуле" Это - полная капитуляция
Обязанность власти - уважать права меньшинства, - Ирина Геращенко о возможном лишении ее права принимать участие в заседании Рады - Цензор.НЕТ 3345
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А могла бы просто извиниться, как Власенко за подстилку. Корона б не упала.
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Пусть идёт и сразу в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию обращается. Подумаешь, мать украинской демократии прямо.
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Столько вони из-за собственного же языка. А думать, до того как сказать, не пробовала?
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ирка-хулиганка
Обязанность власти - уважать права меньшинства, - Ирина Геращенко о возможном лишении ее права принимать участие в заседании Рады - Цензор.НЕТ 2270
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Зеленые пацюки. Что же вы дискуссии боитесь? Тут один, на ЦН, зеледаун уже предлагал оппозицию с ДШК расстреливать. Ответки не боитесь?
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"Я пример первого прецедента, когда народного депутата Украины, представляющий миллионы избирателей пытаются лишить права голоса и выступления в парламенте" - хтось може надати статистику, скільки мільйонів за неї голосувало?
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Ирке-дырке, петрушиной подстилке, самое время обратиться, по совету классика, во Всемирную лигу сексуальных реформ, там ей помогут избавиться от последствий хронического недо....па
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Та хто знає. Ленін казав, що якщо дурні візьмуться за руки - то дурість стане такою міцною, як віник, що її жоден розум не зламає. Чим створив великий совковий механізм, який ще й досі ніхто не може побороти - він чомусь весь час знову відроджується у різноманітних формах.
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Порохосвиньи отчаянно визжат из своего соевого болотца, но на что они могут повлиять и кому они интересны, кроме кучки больных на всю голову отщепенцев-соецефалов?
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