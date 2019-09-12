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 Политика Украины
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Все про:Расмуссен (213) СНБО (3263) Данилюк Александр (395) Вершбоу (50)

 Обсудили реформирование сферы безопасности, - секретарь СНБО Данилюк провел встречу с Расмуссеном и Вершбоу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил с бывшим Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном и бывшим послом США Александером Вершбоу вопросы безопасности на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

"Во время встречи собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, вопросы сотрудничества Украины со странами НАТО, а также инициативы украинской власти по реформированию сектора безопасности и обороны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Фог Расмуссен поздравил украинскую сторону с выполнением реформ и выразил поддержку в дальнейшем сотрудничестве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148141
 
 
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил с бывшим Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном и бывшим послом США Александером Вершбоу вопросы безопасности на Донбассе. Источник: https://censor.net.ua/n3148141
Тобто для Данилюка усі бувші. Натяк зрозумілий, зебіли?
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Как же так ?! Без Кремля обсуждали !
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Ну, прямо серпом по золотым ******** яйцам! Пощадите, а то без зрады, песикам нет мочи!
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Зачастили посланники НАТО и ЕС.Особенно перед визитом в США.Опять Вазелин темнит, боится утечки информации.Готовится выполнять Минские соглашения ,подписанные Порошенко под диктовку Пуйла.Трамп снял ограничения на 250 миллионов долларов,которые нужно потратить до 1 октября.Короче,события крутятся с космической скоростью .Калейдоскоп.На днях будет нормандский формат.Бычка плешивого из кремля будут брать за рога.
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Таран встревожен из-за его слов."Именно она (формула Штайнмайера - ред.), очевидно, станет главной формулой "мира" на востоке. Напомню, что она предусматривает: 1) "особый статус" Донбасса; 2) амнистию боевиков; 3) выборы на оккупированных территориях без участия Украины, но при участии подслеповатой ОБСЕ; 4) вынесение вопроса Крыму с повестки дня; 5) снятие антироссийских санкций. На практике это означает, что боевики снимут камуфляж и, надев депутатские значки, поедут представлять "народ Донбасса" в Киев" - заявил политолог. Он предупредил, что этот сценарий станет для Украины катастрофой. "Этот "мир" обернется большей войной. Но у России будут доказательства, что это уже будет внутренний "гражданский конфликт". Через год мы увидим совсем другую Украину", - заявил Таран.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/189220_1568309529
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