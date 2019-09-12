 Обсудили реформирование сферы безопасности, - секретарь СНБО Данилюк провел встречу с Расмуссеном и Вершбоу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

"Во время встречи собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, вопросы сотрудничества Украины со странами НАТО, а также инициативы украинской власти по реформированию сектора безопасности и обороны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Фог Расмуссен поздравил украинскую сторону с выполнением реформ и выразил поддержку в дальнейшем сотрудничестве.

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