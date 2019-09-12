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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (23633) Эстония (617) Кальюлайд Керсти (27) Разумков Дмитрий (196)

 Разумков и президент Эстонии Кальюлайд обсудили реформы в Украине. ФОТО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Разумков и президент Эстонии Кальюлайд обсудили реформы в Украине 01

Стороны обсудили вопросы продолжения двустороннего сотрудничества, обмена опытом в вопросах внедрения электронного управления и электронных выборов, взаимной поддержки на международном уровне.

Разумков и президент Эстонии Кальюлайд обсудили реформы в Украине 02

Разумков поблагодарил эстонский народ за последовательную и неуклонную поддержку Украины в вопросах сохранения территориальной целостности и борьбе за независимость, а также в продвижении украинских интересов в Европейском Союзе.

Среди приоритетных направлений реформ в Украине глава парламента назвал борьбу с коррупцией, реформирование правоохранительной системы и судов для того, чтобы каждый гражданин почувствовал свою защищенность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония не будет признавать выданные жителям Донбасса паспорта РФ

Разумков и президент Эстонии Кальюлайд обсудили реформы в Украине 03
Разумков и президент Эстонии Кальюлайд обсудили реформы в Украине 04

Кальюлайд заверила в дальнейшей поддержке Украины и пригласила председателей комитетов Верховной Рады с визитом в Эстонию. "Это будет началом хорошего сотрудничества", - сказала президент Эстонии, отметив быстрое реформирование страны и "поддержку живой и яркой демократии в Украине".

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Источник: https://censor.net.ua/n3148140
 
 
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Андрій Твердик Вопрос автору статьи, кому и сколько дали, прошу конкретно ибо заебал этот спам отовсюду
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Я подивився в очі Кальюлайд і побачив як вона дивиться на Разумкова та думає чому вна має такі ж вирячені очі🧐
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Коли чекати косяк Слуги Народу в Естонії?!
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А подивися на ручку, яку тримає Разумков. Тепер горячі естонські жінкі вирішують коли їм приїжджати.
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Капец! По інету шириться обурення народу з постановочної "теплої зустріччі" Пеці з моряками. Виявляється, - кільком "героям" тупо заплатили багато багато грошей за вираження великої радості від зустрічі з колишнім "Головнокомандувачем". Решта відмовилися. А масовку влаштували невідомі особи. Коли ж цю наволоч вже посадять! Гей, Портнов, реабілітуйся вже перед Україною - саджай цього покидька скоріше!

https://www.facebook.com/spogad.i.sorom/photos/a.2113619938649936/3261650480513537/?type=3&theater
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Андрій Твердик Вопрос автору статьи, кому и сколько дали, прошу конкретно ибо ****** этот спам отовсюду
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Зебіли вже не ******* звільнених з полону моряків. Кажуть - "тварі продажниє".Разумков и президент Эстонии Кальюлайд обсудили реформы в Украине - Цензор.НЕТ 242
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"У Зеленського заявили, що питання житла для звільнених моряків «вирішене» " УЙОБКИ ГРЬОБАНІ!!! Звісно, вирішене! Бо ПОРОШЕНКО ЇМ ЙОГО ПОДАРУВАВ ЗІ СВОЇХ КОШТІВ!!! От же ж суки!
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Тобто Портнов це Великий інквізитор? Ти кацапе з глуд'зду з' їхав!
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Поки не бачу та не чую від тебе українську мову. Твоє російське походження теж красномовне, тому розумію звідки ростуть твої кацапські роги, які тобі не сховати.
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Вот скажи, Димон, мог ли ты, простой бердычевский обсос и верный ученик региАналов, папа которого работал в Днепропетровской организации ВЛКСМ с гнидой Тигипко, что благодаря определённому проценту умственно отсталых в своём развитии слоёв нашего государства, ты будешь за руку здоровоться с президентом Эстонии?
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А это таки ИДЕЯ! Разумков и президент Эстонии Кальюлайд обсудили реформы в Украине - Цензор.НЕТ 7475
Спасибо за ХОРОШИЙ совет. Разумков и президент Эстонии Кальюлайд обсудили реформы в Украине - Цензор.НЕТ 5148
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А это таки ИДЕЯ! Разумков и президент Эстонии Кальюлайд обсудили реформы в Украине - Цензор.НЕТ 4312 Разумков и президент Эстонии Кальюлайд обсудили реформы в Украине - Цензор.НЕТ 5921
Спасибо за ХОРОШИЙ совет. Разумков и президент Эстонии Кальюлайд обсудили реформы в Украине - Цензор.НЕТ 1543
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Заработок на них будет как хобби приносящее удовольствие.
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