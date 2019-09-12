 Трамп разблокировал военную помощь Украине, - Reuters

Информагентство Reuters сообщило об этом со ссылкой на республиканских и демократических членов сенатского комитета по ассигнованиям США, информирует Цензор.НЕТ.
По словам сенаторов, Вашингтон выделил Украине $250 млн в среду вечером, 11 сентября, за несколько часов до обсуждения поправки к закону о расходах на оборону, которая помешала бы Трампу пересматривать утвержденный пакет помощи в будущем.
"Республиканские и демократические члены сенатского комитета по ассигнованиям заявили, что Белый дом выпустил деньги в среду вечером, за несколько часов до того, как комиссия должна была обсудить поправку к законопроекту о расходах на оборону, которая помешала бы Трампу в будущем", – сказано в сообщении.
Читайте на Цензор.НЕТ: Конгресс США выделит Украине деньги даже вопреки решению Трампа, - сенаторы Джонсон и Мерфи
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на 2019 финансовый год законодатели выделили Украине $250 млн помощи в сфере безопасности, включая деньги на вооружение, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс США выделил $50 млн на вооружение.
В четверг, 29 августа американское издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн.
По словам источника издания, высокопоставленного чиновника администрации, Трамп хочет обеспечить приоритет интересов США, когда речь заходит о внешней помощи, и ищет гарантии того, что другие страны "платят свою справедливую долю".
Также на Цензор.НЕТ: США выделят $250 млн на сферу безопасности Украины, если не в этом году, то в следующем, - сенатор Джонсон
https://www.youtube.com/watch?v=eLAHSRmFFzE
https://www.youtube.com/watch?v=eLAHSRmFFzE
Увага, соя неадекватна.
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о г*споди((
підсосника совкового - цей шредерист як раз спить і бачить шоб врахувати інтереси України та вщипнути Путіна за лисину
порохоботы тихо делают свое дело и укрепляют нашу Армию: Корпорація «Roshen» передала ЗСУ велику партію *********** до снайперської зброї натовського калібру.
вааще-то, "Рошен" за 2017-2018 года передал нашей десантуре и спецам из ССО, 530 (пятьсот тридцать) снайперских винтовок ведущих мировых производителей и патроны к ним.. это специальные патроны и в Украине они не производятся.. а в 2019 году, на деньги от "Рошенок" и Киевского Торта", передал крупную партию снайперских патронов..
поэтому, Чесночек!.. купи "Рошенку" и помоги нашей Армии!
Наглость Нетанияху смущает, как и то что в мире никто не дал бы так о себя вытереть не только ноги, но и жёппу. Украина-матьтереза, всем заплатит кто тут резвый.
Тільки що так раділи що бабло Україні
США перекрили..
🤣🤣
🤗
В партии "Слуга народа" для восстановления доверия и деоккупации Донбасса готовы обсуждать вывод американских инструкторов с территории Украины.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко в интервью ТСН.ua.
про нього згадуеш ! )))
это называется система сдержек и противовесов.
это то чего в Украине сегодня нет.
Нет, не получил. Не дал такой возможности
Сенсационное письмо из Вашингтона