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Все про:помощь (3083) США (15324) Трамп (2370)

 Трамп разблокировал военную помощь Украине, - Reuters

Президент США Дональд Трамп решил разблокировать выделение Украине военной помощи.

Информагентство Reuters сообщило об этом со ссылкой на республиканских и демократических членов сенатского комитета по ассигнованиям США, информирует Цензор.НЕТ.

По словам сенаторов, Вашингтон выделил Украине $250 млн в среду вечером, 11 сентября, за несколько часов до обсуждения поправки к закону о расходах на оборону, которая помешала бы Трампу пересматривать утвержденный пакет помощи в будущем.

"Республиканские и демократические члены сенатского комитета по ассигнованиям заявили, что Белый дом выпустил деньги в среду вечером, за несколько часов до того, как комиссия должна была обсудить поправку к законопроекту о расходах на оборону, которая помешала бы Трампу в будущем", – сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Конгресс США выделит Украине деньги даже вопреки решению Трампа, - сенаторы Джонсон и Мерфи

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на 2019 финансовый год законодатели выделили Украине $250 млн помощи в сфере безопасности, включая деньги на вооружение, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс США выделил $50 млн на вооружение.

В четверг, 29 августа американское издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн.

По словам источника издания, высокопоставленного чиновника администрации, Трамп хочет обеспечить приоритет интересов США, когда речь заходит о внешней помощи, и ищет гарантии того, что другие страны "платят свою справедливую долю".

Также на Цензор.НЕТ: США выделят $250 млн на сферу безопасности Украины, если не в этом году, то в следующем, - сенатор Джонсон

Источник: https://censor.net.ua/n3148139
 
   
 Топ комментарии
 
Да чтож за день та такой у петекантропов,все зрады обвалились)))
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И не говори, прям обвалились, как только Зеля отчитался про капитуляцию по формуле Штанмайера и опля зрады обвалились 😀
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иди сепарам мост строй хохол малоросс.
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Да чтож за день та такой у петекантропов,все зрады обвалились)))
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И не говори, прям обвалились, как только Зеля отчитался про капитуляцию по формуле Штанмайера и опля зрады обвалились 😀
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А для зебилов это не зрада. Это конченные малоросы...
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Доллар хоть успел по стописят купить)))
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По 150 я его продам, Трускавец закончил? 😀
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То валютчик.По 150 скупает,а по 200 толкет
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У петикантропов замаячила на горизонте новая зрада "штанмайер". А до этого все зрады, о которых они воняли, реализовались на радость им.
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Капитуляция уже была подписана Порошенко в Минске, там он перед Путиным и отчитался, а всякие формулы - это уже последствия той капитуляции. И да, конфликт на Донбассе надо как-то решать, Порошенко Минской капитуляцией исключил возможность для Украины решить этот вопрос силой.
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Что то не припомню при Порохе отвод войск единоличный, пенсий в ОРДЛО с доставкой, выборов без участия Украины, вот проведение выборов по нашим законам только после миротворцев ООН по всей границе, санкции привязанные к Минску, какие либо шаги только после выполнения кацапами своей части это было. Разницы Зебиленышь не ощущаешь?
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Потім буде як в тому номері 95 кварталу, коли типу президент Америки запитує президентів України і Грузії: «Ви навіщо танки передані нами продали П...ну?»
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нормальные конгрессмены додавили подстилку путяна - трампа...
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С ним никто не будет говорит （с）
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иди сепарам мост строй хохол малоросс.
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Какой ужас, полный провал политики Зеленского, теперь ждем доллар по 150, да, соя?
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А в же достижения его политики, если эта помощь давалась раньше без всяких проверок и условий?
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давалась но была заблокирована, да соя?
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Да ты полный Зебил, была заблокирована как Зевова пришел 😀
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Ну так пророссийский Трамп давал без проверок деньги такому же пророссийскому Порошенко, зная, что они на борьбу против России не пойдут. Все правильно вы сказали. Трамп розблокував військову допомогу Україні, - Reuters - Цензор.НЕТ 4814
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А Обама чего давал?)))) И да ничего же в армии не поменялось с 2014 Даже для Зебила ты туповат. Т. Е по твоей логике раз разблокировал Трамп помощь то убедился таки что Зевова прокацапский?
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Найс, будете теперь за что сепарам мосты строить. Ну и Бене украсть тоже будет чего..ЗЕсепары они такие..
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Это ты зря...Свинарчуков посадили..."Укроборонпром" уже эффективен....В следующем году уже поставим в войска 200 "Оплотов", построим три корвета и один авианосец и т.д..."новые" лица будут руководить... Трамп разблокировал военную помощь Украине, - Reuters - Цензор.НЕТ 3727
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И купим тебе лекарСССтво от иСССтерик. че визжишь то?
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Увага - клован тут ні до чого! (п.с.це для зебілів була інфа)
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Увага, когда Трамп говорит что с россей надо дружить, соя орет что это провал Зеленского и достижение его команды. Увага, когда трапм дает денег соя орет что это не его достижение.
Увага, соя неадекватна.
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про сою сейчас не понял - кто из двух евреев президентов больше СОЯ?
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Хорошо хоть в США республиканцы держат етого рыжего ************** проститута на поводке
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Не повезло США, у Трампа нет слуг в сенате...
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В этом вопросе республиканцы и консерваторы были солидарны, в отличии от самого драпа!
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Консерватори - це в Обєднаному Королівстві, в Америці - демократи.
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Хорошо хоть в США республиканцы держат етого рыжего ************** проститута на поводке
*************
Трамп розблокував військову допомогу Україні, - Reuters - Цензор.НЕТ 1862
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Штайнмаєра?
о г*споди((
підсосника совкового - цей шредерист як раз спить і бачить шоб врахувати інтереси України та вщипнути Путіна за лисину
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А причём там дураковатый клоун?? Это желание 73% хохлов малороссов. Это типа как обвинять ***** в войне, а кацапы типа не причём. так и здесь, ЗЕкловун то всего лишь пешка..это ЗЕбилы сами хотят стать Малороссией, именно для этого они и голосовали за заведомо сепара малоросса ЗЕклолуна.
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Малорос ...на мові окупанта пише !? Трамп розблокував військову допомогу Україні, - Reuters - Цензор.НЕТ 5715
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А ти хоч на український пишеш , але на українця ЩОСЬ не дуже схожий - більше на хохла !!
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Он поступил по принципу- если движение нельзя остановить , то его надо возглавить
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Гадкий Трамп, нарочно отнял зраду у порохоботов.
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Зеб, ты статью-то прочитал? Личным желанием Трампа было только вернуть паРашу в G7.
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Партію *********** Рошен передав? А хіба у нас ********** можна будь-кому купити у будь-якому воєнторзі? А хіба після потужних порошенківських реформ і відродженні армії у нас і досі ********** дарують волонтери? І ще, це у таких коробках не зберігаються патрони від АКМ, якими наша армія озброєна.
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как у тебя с головою, Чесночек?!.. Чипполино тебе родственником приходится?!
вааще-то, "Рошен" за 2017-2018 года передал нашей десантуре и спецам из ССО, 530 (пятьсот тридцать) снайперских винтовок ведущих мировых производителей и патроны к ним.. это специальные патроны и в Украине они не производятся.. а в 2019 году, на деньги от "Рошенок" и Киевского Торта", передал крупную партию снайперских патронов..
поэтому, Чесночек!.. купи "Рошенку" и помоги нашей Армии!
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Вот класс, теперь будет чем платить пенсии израильским пенсионерам. Крутая многоходовочка! Вот как надо работать.
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а что вас смущает в пенсиях людям, которые ЕЕ ЗАРАБОТАЛИ?
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То что им эта пенсия - купить два кофе, мороженое и сигареты, а у нас в ПФ - нехренооовый такой дефицит.
Наглость Нетанияху смущает, как и то что в мире никто не дал бы так о себя вытереть не только ноги, но и жёппу. Украина-матьтереза, всем заплатит кто тут резвый.
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Трампушка четко обозначил политику для зеленят,-денег нет но вы сосите.
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Счас 🐖🐖🐖 всПУТЧит і вони луснуть!
Тільки що так раділи що бабло Україні
США перекрили..
🤣🤣
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Не Украине, а ЗЕсепарам банде Бабломойского..или тебе рабу всё равно, для тебя царь это всё.
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Пиндец! Сенаторы даже друга ху@ла задрапировали в стойло!
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Зиновьев видимо США имел ввиду, когда сказал, что необходимо создать такую систему управления страной, чтобы страной мог управлять Трамп, простите, оговорился, - кухарка...
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Особенно мне нравится графа "на обучение".

В партии "Слуга народа" для восстановления доверия и деоккупации Донбасса готовы обсуждать вывод американских инструкторов с территории Украины.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко в интервью ТСН.ua.
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Ура, пенсия народу Лугандона и Донбабве подьехала. Слава миролюбному ЗЕбобику!!!
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коли вже Пєтушок на допит з"явиться? Шо там твой бєлий гаспадін каже? Трамп розблокував військову допомогу Україні, - Reuters - Цензор.НЕТ 1730
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никанор - бачу добре тебе " петушок " у ДУПУ клюнув , що ти скрізь де не треба
про нього згадуеш ! )))
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Человек беспокоится, не заболел ли, не умир ли "отец нации".
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остановись, Дони！Тут уже заготовили зраду зрадную, что при пете давали помощь, а при зеле не дают и вот те на！ Как эе так, а？！😀😀😀😀
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Андрій - твоя українська - гірша за автоматичний ПЕРЕКЛАД ! Стули пельку - хахол - москаль !!
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получил от сената по голове и разблокировал.
это называется система сдержек и противовесов.
это то чего в Украине сегодня нет.
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Белый дом выпустил деньги в среду вечером, за несколько часов до того, как комиссия должна была обсудить поправку к законопроекту о расходах на оборону, которая помешала бы Трампу в будущемИсточник: https://censor.net.ua/n3148139

Нет, не получил. Не дал такой возможности
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Что и требовалось ожидать. Трамп бы был политическим трупом в Америке, если бы продолжал так себя вести по отношению к Украине. Ничего, и в 70 лет учиться не поздно.
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