 Полиция задержала подозреваемую, устроившую пожар в зоне отчуждения ЧАЭС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемого в поджоге. Ею оказалась жительница села Старые Соколы, Иванковского района. Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после - перешла на Чернобыльскую зону", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

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