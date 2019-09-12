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Все про:пожар (3688) Зона отчуждения (115)

 Полиция задержала подозреваемую, устроившую пожар в зоне отчуждения ЧАЭС

Полиция задержала женщину, которую подозревают в причинении пожара в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемого в поджоге. Ею оказалась жительница села Старые Соколы, Иванковского района. Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после - перешла на Чернобыльскую зону", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели продолжают тушить пожар в лесу недалеко от Чернобыля, авиация ГСЧС уже сбросила 114 тонн воды

Источник: https://censor.net.ua/n3148138
 
 
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Феерическая идиотка. Таких нужно принудительно лечить, иначе беды не оберёшься.
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Старая селянская месть латифундистам..Красный петух.Так было,так будет.Нельзя с людьми по злому.
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На контролера натрапила - він її перетворив на зомбі та її руками підпалив територію, де "Долг" шастав.
А бабу, мабуть, тепер питають "прізвище, ім'я, по батькові?" - а вона: "Кроши-и-иии..."
Їй - "дата народження?" - а вона: "Мочи-и-иии..."
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Іще з неї вибивають, явки, паролі,де заховала листівки !
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