 Решение европейского суда по польскому газопроводу OPAL помогло Украине, - Газпром

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Газета ру, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе интервью телеканалу "Россия 24".

"На мой взгляд, это такое решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками газа", - сказал Новак.

Накануне Европейский суд принял сторону Польши по спору о допуске "Газпрома" к мощностям газопровода Opal. В результате инстанция отменила решение Еврокомиссии, согласно которому концерну предоставлялось право использовать газопровод на 100%.

Если решение Европейского суда не будет оспорено, то "Газпром" сможет загрузить эту нитку только на приблизительно 25 млрд куб. м в год и потеряет 10% годового экспорта

Между тем к постановлению ЕС энергетический блок российского правительства пока что относится сдержанно. Так, Новак заявил, что решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к Opal было юридически выверенным.

"Сейчас идет юридическая проработка этого вопроса на уровне юристов компании, на уровне юристов министерства энергетики. Мы прокомментируем эту ситуацию, как только будут даны соответствующие заключения", - сказал Новак.

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Помимо финансовых убытков, решение по неполной загрузке Opal может сыграть "Газпрому" в минус в ходе предстоящих переговоров с представителями Украины по перезаключению контракта на транзит газа в ЕС.

Напомним, что трехсторонние консультации по газу между Москвой, Киевом и Брюсселем назначены на 19 сентября.

По итогам встречи ее участники должны решить вопрос о пролонгации контракта на транзит газа. Москва и Киев заключили договор еще в 2009 году. Срок его действия заканчивается 31 декабря 2019 года.

Примечательно, что Москва в преддверии переговоров пыталась заманить Киев скидкой на поставки газа. Так, глава "Газпрома" Алексей Миллер предложил Украине дисконт в размере 25% от экспортной стоимости газа взамен на перезапуск договора по транзиту.

В настоящее время импортный газ поступает на Украину по цене $196 за 1 тыс. кубометров — при этом в Белоруссии российское топливо продается по $127 за 1 тыс. кубометров.

Впрочем, пока Киев не спешит вступать в диалог с Москвой. Так, премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил в интервью "Громадське", что новое правительство намерено добиться долгосрочного контакта на транзит и сейчас "формирует официальную позицию Киева к переговорам".

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Глава Министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский утверждает, что решение суда ЕС имеет огромное значение в перспективе приближающегося окончания договора транзита российского газа через Украину и дает возможность прекратить "газовую монополию" России на европейском рынке.

"Это урок для тех, кто считает, что может работать на европейском энергетическом рынке без соблюдения его принципов", - добавил министр.