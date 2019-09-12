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 Решение европейского суда по польскому газопроводу OPAL помогло Украине, - Газпром

Решение суда ЕС по газопроводу Opal будет учитываться на переговорах с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа. Кроме того, оно затрагивает ситуацию с энергоснабжением европейских стран в целом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Газета ру, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе интервью телеканалу "Россия 24".

"На мой взгляд, это такое решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками газа", - сказал Новак.

Накануне Европейский суд принял сторону Польши по спору о допуске "Газпрома" к мощностям газопровода Opal. В результате инстанция отменила решение Еврокомиссии, согласно которому концерну предоставлялось право использовать газопровод на 100%.

Если решение Европейского суда не будет оспорено, то "Газпром" сможет загрузить эту нитку только на приблизительно 25 млрд куб. м в год и потеряет 10% годового экспорта

Между тем к постановлению ЕС энергетический блок российского правительства пока что относится сдержанно. Так, Новак заявил, что решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к Opal было юридически выверенным.

"Сейчас идет юридическая проработка этого вопроса на уровне юристов компании, на уровне юристов министерства энергетики. Мы прокомментируем эту ситуацию, как только будут даны соответствующие заключения", - сказал Новак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После решения суда ЕС по OPAL объемы транспортировки газа по "Северному потоку" уменьшатся на 12 млрд куб. м в год, - PGNiG

Помимо финансовых убытков, решение по неполной загрузке Opal может сыграть "Газпрому" в минус в ходе предстоящих переговоров с представителями Украины по перезаключению контракта на транзит газа в ЕС.

Напомним, что трехсторонние консультации по газу между Москвой, Киевом и Брюсселем назначены на 19 сентября.

По итогам встречи ее участники должны решить вопрос о пролонгации контракта на транзит газа. Москва и Киев заключили договор еще в 2009 году. Срок его действия заканчивается 31 декабря 2019 года.

Примечательно, что Москва в преддверии переговоров пыталась заманить Киев скидкой на поставки газа. Так, глава "Газпрома" Алексей Миллер предложил Украине дисконт в размере 25% от экспортной стоимости газа взамен на перезапуск договора по транзиту.

В настоящее время импортный газ поступает на Украину по цене $196 за 1 тыс. кубометров — при этом в Белоруссии российское топливо продается по $127 за 1 тыс. кубометров.

Впрочем, пока Киев не спешит вступать в диалог с Москвой. Так, премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил в интервью "Громадське", что новое правительство намерено добиться долгосрочного контакта на транзит и сейчас "формирует официальную позицию Киева к переговорам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегация Украины готова к трехсторонним газовым переговорам уже в сентябре, - министр энергетики Оржель

Глава Министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский утверждает, что решение суда ЕС имеет огромное значение в перспективе приближающегося окончания договора транзита российского газа через Украину и дает возможность прекратить "газовую монополию" России на европейском рынке.

"Это урок для тех, кто считает, что может работать на европейском энергетическом рынке без соблюдения его принципов", - добавил министр. 

Источник: https://censor.net.ua/n3148137
 
   
 Топ комментарии
 
-------В настоящее время импортный газ поступает на Украину----- ВУкраину твари, запомните ушлепки, в Украину, в Украине!
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Навіть більше, поляки пішли до суду і вирішили наше питання.
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Так і є, при чому поляки нагнули німців.
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решение суда дает нам шанс что наша газотранспортная система не заржавеет Решение европейского суда по польскому газопроводу OPAL помогло Украине, - Газпром - Цензор.НЕТ 4221
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А мокшанские лошары спецом тянули с переговорами,
надеялись что удастся купит решение Европейского суда...
Что выкрутить этим решением НафтоГазу руки...
Но поляки подняли такой шум
- что судьи забоялись даже обсуждать взятку...

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Мертвечук **пу рвёт за дешёвый путинский газ.
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почему поляки идут в суд и решают свои вопросы, а мы все время занимаемся попрошайничеством ????????
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Навіть більше, поляки пішли до суду і вирішили наше питання.
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дело это внутреннее которое касается самого Европейского Союза. Польша есть членом ЕС. Поляки решая свои вопросы в рамках Европейского Союза невзначай и помогли Украине. А У самой Украины нет ни каких шансов было в суде
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Так і є, при чому поляки нагнули німців.
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А при чем ЕС ???? Кто мешает обратится в суд США по вопросу Будапештского Меморандума ????
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Ха ха ха не не не. Это совсем другая кухня Решение европейского суда по польскому газопроводу OPAL помогло Украине, - Газпром - Цензор.НЕТ 4834
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А вы там китайцам газопровод уже протянули?
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А сколько газа система может "тянуть" и сколько россияне будут прогонять через нее?
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Наша? До 2014 тільки Україна купляла 50 млрд + транзит.
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ну россияне хотели кинуть украину на газе как понимаю и перекинуть на СП-2
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Типа того, як завжди геніально, втратити купця на 50 млрд кубів і побудувати газогін який при максимальній загрузці перекине 60 млрд на рік. До того ж гілка йде через Буковину на Молдову та ПМР, чим ті би опалювали?
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Юра, ну 50 нам в хер не торохтело. То просто нам впарили. А в остальном ты прав.
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Не расисяне, а ********, учи язык,мордва
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-------В настоящее время импортный газ поступает на Украину----- ВУкраину твари, запомните ушлепки, в Украину, в Украине!
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****, коцапы, я с вами, дыбилами, уже совсем запутался: это уже внапольза или опять набутылка ??? Решение европейского суда по польскому газопроводу OPAL помогло Украине, - Газпром - Цензор.НЕТ 4813
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Дык они с бутылки то и не слезают, а рассуждают здесь, с умными бурятскими мордами
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"если решение суда не будет оспорено"...
Кем оспорено?
Газпрём в этом суде - даже не сторона процесса...

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А почему все взоры на Газпром? Надо смотреть на получателей в Европе - Germany. Мой прогноз. Поляки срут немцам многого. A Немцы проломят свой интерес.
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Козломордым во главе с ****** - все срут...
в том числе и немцы будут рады...)
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Блин, с ху@ла потекло! А такие надежды были на фрау!
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Там все бьются за свой финансовый интерес. Поляки хотят быть продавцом американского газа в Европе, россияне со своим газом им конкурент. Германия хочет напрямую получать газ и платить за него меньше, чем транзитом через другие страны. Россия в первую очередь хочет продавать Европе больше газа, а если не получится, вторая цель - сократить заработок Украины на транзите. Украина не хочет терять заработок на транзите. Американцы хотят больше продавать Европе своего газа, Россия - прямой конкурент и т.д. Обратите внимание: речь не идет о том, что Европа не будет покупать российский газ, речь идет только о направлениях его поставки, соответственно, о том, кто будет на потоках зарабатывать.
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