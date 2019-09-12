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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (2004) преследование (367) уголовное дело (2302) Супрун Ульяна (582)

 "Дано указание найти на меня и на моих заместителей что-то такое, что позволит открыть против нас уголовные дела", - Супрун

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что на нее и ее коллег будут искать компромат, чтобы открыть уголовные дела. По ее словам, дело начнут после встречи Зеленского с Трампом.

Об этом Ульяна Супрун рассказала в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.

"Мне уже сказали друзья из правоохранительных органов, что им дано указание найти на меня и на моих заместителей что-то такое, что позволит открыть против нас уголовные дела. И сейчас они ждут встречи Трампа с Зеленским, а после этого начнут дело против меня", - сказала Супрун.

По словам бывшей и.о. главы Минздрава, сейчас ГБР ведет расследование против госсекретаря Минздрава Артема Янчука. "Они думают, что он "человек Супрун". И боятся, что все, кто остался в министерстве, это "люди Супрун". Они не понимают, что это профессиональные чиновники, которые прошли конкурс и делают свою работу в интересах украинского народа", - заявила Супрун.

Читайте на Цензор.НЕТ: Радуцкий хочет контролировать всю медицину и навязывает Скалецкой команду, - Супрун

В качестве примеров преследования она назвала 15 аудитов, которые Счетная палата провела в Минздраве за время, что Супрун возглавляла министерство, аудит работы Минздрава, назначенный комитетом Верховной Рады по вопросам здоровья нации и то, как быстро суд назначил к рассмотрению иск к ней бывшего нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука.

"Нам было сказано, что это идет от Офиса президента. Но думаю, что это уже такой мем, во всех случаях говорить о Офис президента, и не всегда оно так", - добавила Супрун.

Также на Цензор.НЕТ: Профильный комитет ВР просит проверить работу Минздрава при Супрун, - Радуцкий

Источник: https://censor.net.ua/n3148136
 
 
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Приклади подорожник і сядь на бетон. Можна салом закусювати.
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Не только ФЛП: депутаты предлагают физлицам задекларировать все доходы и имущество, а налоговой - контролировать их расходы/

В соответствии с предложениями депутатов, физическое лицо сможет самостоятельно определить в одноразовой декларации размер дохода (или его часть) и уплатить с него налог на доходы физических лиц по ставке 9% (5%, если плательщик разместит декларируемые средства в украинском банке или купит на них государственные облигации). При этом декларированию подлежат наличные деньги и валюта, драгоценные металлы и изделия из них, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, объекты незавершённого строительства, доли (паи) в имуществе юридических лиц, другие имущественные и нематериальные активы, как в Украине, так и за рубежом.
После завершения кампании добровольного декларирования начнётся этап контроля расходов физических лиц. Контроль планируют запустить с 1 мая 2021 года.
--------------
т.е. зебилы будут обязаны заплатить 9% СО всего ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ КВАРТИРЫ, ЕВРОБЛЯХИ (дополнительно), деньги на счетах.. и даже за зомбоящик(9% от цены его покупки) :D
\После чего каждую копейку зебилов будут контролировать - прощайте субсидии))
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ниже читай, зебил)) главное, рецепт тебе от
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Авторы законопроекта №1183 предлагают разрешить налоговым органам контролировать расходы физических лиц, чтобы понимать, соответствуют ли они задекларированным доходам. :D
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э,не.. теперь подорожниками как раз зебилы будут лечится.. "Дано указание найти на меня и на моих заместителей что-то такое, что позволит открыть против нас уголовные дела", - Супрун - Цензор.НЕТ 7657
"Дано указание найти на меня и на моих заместителей что-то такое, что позволит открыть против нас уголовные дела", - Супрун - Цензор.НЕТ 5573
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п.с. ах да, и рецепт от будущего министра ЗО - зебилам, на ВСЕ болезни: "*уй вам в *опу" "Дано указание найти на меня и на моих заместителей что-то такое, что позволит открыть против нас уголовные дела", - Супрун - Цензор.НЕТ 5703
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вот гаааааадина , еще шото и бздииит
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Так это же хорошее указание, обычно ведь ищут чтобы найти. А если ничего нет - то и волноваться не надо и наперед загадывать, так только воры делают - играют на опережение, так сказать.
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Не только ФЛП: депутаты предлагают физлицам задекларировать все доходы и имущество, а налоговой - контролировать их расходы/

В соответствии с предложениями депутатов, физическое лицо сможет самостоятельно определить в одноразовой декларации размер дохода (или его часть) и уплатить с него налог на доходы физических лиц по ставке 9% (5%, если плательщик разместит декларируемые средства в украинском банке или купит на них государственные облигации). При этом декларированию подлежат наличные деньги и валюта, драгоценные металлы и изделия из них, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, объекты незавершённого строительства, доли (паи) в имуществе юридических лиц, другие имущественные и нематериальные активы, как в Украине, так и за рубежом.
После завершения кампании добровольного декларирования начнётся этап контроля расходов физических лиц. Контроль планируют запустить с 1 мая 2021 года.
--------------
т.е. зебилы будут обязаны заплатить 9% СО всего ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ КВАРТИРЫ, ЕВРОБЛЯХИ (дополнительно), деньги на счетах.. и даже за зомбоящик(9% от цены его покупки) "Дано указание найти на меня и на моих заместителей что-то такое, что позволит открыть против нас уголовные дела", - Супрун - Цензор.НЕТ 6159
\После чего каждую копейку зебилов будуть кгонтролировать - прощайте субсидии))
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Це буде чудово, бо тгді зебіли закриють свого рота на навісний замок.
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Исчо одна "политическая"...
Тікай!!!
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Логично, ведь новый премьер сказал что мед-реформа была успешна и будет продолжать, а это значит - уволить того, кто проводил эту реформу и вообще его очернить. Так легче приписать все заслуги себе. А вот тваищь Аваков провалил реформу полиции, значит его оставляет на посту реформатора. Я ничего не перепутал? Всё так и происходит? Ну тогда моии поздравление вам зебили, далеко поидёте но долго и мучительно.
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Фигня какая-то. Да, Кремль выставил требование посадить Порошенка, Турчинова, даже Парубия- но о Супрун слышу впервые.
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Дура шизанутая, та шо на тебя искать, ты, тварь просидела И.О. незаконно😀
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Интересные факты о бенином смосрящем - Дубинском
https://youtube.com/watch?v=M9DYFKZYVY4
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Цікаво, а вона піде десь працювати, чи знову буде по світу тинятися?
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О Боже...Ще й шукати треба??? Розказую:мазь гепаринова за рік з 14.28 до майже 70,лизинопріл,(від тиску таблетки),з 10,76,до 54!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Далі перераховувати не буду.
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ти це вживаєш ? "Дано вказівку знайти на мене і на моїх заступників щось таке, що дозволить відкрити проти нас кримінальні справи", - Супрун - Цензор.НЕТ 2522
скіко ж вам рочків ? за 50 ?
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вся гниль и мелочность зелебобиков наружу лезет
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Ну і сукі ... зелені...
Вас же самих потім посадять.
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а мне вот интересно, как барышня с зарплатой американского врача в несколько тысяч долларов в месяц - согласилась стать зам министра в украине с зарплатой 25000 гривен в месяц. и каким чудом ее пенсионный счет в сша каждый год рос на 20000 долларов
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Опять политические преследования)))Доколе)))Уси на путч)))
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