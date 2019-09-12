 "Дано указание найти на меня и на моих заместителей что-то такое, что позволит открыть против нас уголовные дела", - Супрун

Об этом Ульяна Супрун рассказала в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.

"Мне уже сказали друзья из правоохранительных органов, что им дано указание найти на меня и на моих заместителей что-то такое, что позволит открыть против нас уголовные дела. И сейчас они ждут встречи Трампа с Зеленским, а после этого начнут дело против меня", - сказала Супрун.

По словам бывшей и.о. главы Минздрава, сейчас ГБР ведет расследование против госсекретаря Минздрава Артема Янчука. "Они думают, что он "человек Супрун". И боятся, что все, кто остался в министерстве, это "люди Супрун". Они не понимают, что это профессиональные чиновники, которые прошли конкурс и делают свою работу в интересах украинского народа", - заявила Супрун.

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В качестве примеров преследования она назвала 15 аудитов, которые Счетная палата провела в Минздраве за время, что Супрун возглавляла министерство, аудит работы Минздрава, назначенный комитетом Верховной Рады по вопросам здоровья нации и то, как быстро суд назначил к рассмотрению иск к ней бывшего нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука.

"Нам было сказано, что это идет от Офиса президента. Но думаю, что это уже такой мем, во всех случаях говорить о Офис президента, и не всегда оно так", - добавила Супрун.

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