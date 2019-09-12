 "Дано указание найти на меня и на моих заместителей что-то такое, что позволит открыть против нас уголовные дела", - Супрун

Об этом Ульяна Супрун рассказала в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.
"Мне уже сказали друзья из правоохранительных органов, что им дано указание найти на меня и на моих заместителей что-то такое, что позволит открыть против нас уголовные дела. И сейчас они ждут встречи Трампа с Зеленским, а после этого начнут дело против меня", - сказала Супрун.
По словам бывшей и.о. главы Минздрава, сейчас ГБР ведет расследование против госсекретаря Минздрава Артема Янчука. "Они думают, что он "человек Супрун". И боятся, что все, кто остался в министерстве, это "люди Супрун". Они не понимают, что это профессиональные чиновники, которые прошли конкурс и делают свою работу в интересах украинского народа", - заявила Супрун.
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В качестве примеров преследования она назвала 15 аудитов, которые Счетная палата провела в Минздраве за время, что Супрун возглавляла министерство, аудит работы Минздрава, назначенный комитетом Верховной Рады по вопросам здоровья нации и то, как быстро суд назначил к рассмотрению иск к ней бывшего нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука.
"Нам было сказано, что это идет от Офиса президента. Но думаю, что это уже такой мем, во всех случаях говорить о Офис президента, и не всегда оно так", - добавила Супрун.
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В соответствии с предложениями депутатов, физическое лицо сможет самостоятельно определить в одноразовой декларации размер дохода (или его часть) и уплатить с него налог на доходы физических лиц по ставке 9% (5%, если плательщик разместит декларируемые средства в украинском банке или купит на них государственные облигации). При этом декларированию подлежат наличные деньги и валюта, драгоценные металлы и изделия из них, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, объекты незавершённого строительства, доли (паи) в имуществе юридических лиц, другие имущественные и нематериальные активы, как в Украине, так и за рубежом.
После завершения кампании добровольного декларирования начнётся этап контроля расходов физических лиц. Контроль планируют запустить с 1 мая 2021 года.
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т.е. зебилы будут обязаны заплатить 9% СО всего ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ КВАРТИРЫ, ЕВРОБЛЯХИ (дополнительно), деньги на счетах.. и даже за зомбоящик(9% от цены его покупки) :D
\После чего каждую копейку зебилов будут контролировать - прощайте субсидии))
В соответствии с предложениями депутатов, физическое лицо сможет самостоятельно определить в одноразовой декларации размер дохода (или его часть) и уплатить с него налог на доходы физических лиц по ставке 9% (5%, если плательщик разместит декларируемые средства в украинском банке или купит на них государственные облигации). При этом декларированию подлежат наличные деньги и валюта, драгоценные металлы и изделия из них, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, объекты незавершённого строительства, доли (паи) в имуществе юридических лиц, другие имущественные и нематериальные активы, как в Украине, так и за рубежом.
После завершения кампании добровольного декларирования начнётся этап контроля расходов физических лиц. Контроль планируют запустить с 1 мая 2021 года.
--------------
т.е. зебилы будут обязаны заплатить 9% СО всего ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ КВАРТИРЫ, ЕВРОБЛЯХИ (дополнительно), деньги на счетах.. и даже за зомбоящик(9% от цены его покупки)
\После чего каждую копейку зебилов будуть кгонтролировать - прощайте субсидии))
Тікай!!!
https://youtube.com/watch?v=M9DYFKZYVY4
скіко ж вам рочків ? за 50 ?
Вас же самих потім посадять.