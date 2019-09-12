 С начала суток 12 сентября враг 12 раз нарушил режим тишины, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Пищевика - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Водяного - из миномета калибра 120 мм и стрелкового оружия;
неподалеку Новогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Верхнеторецкого - из стрелкового оружия;
неподалеку Авдеевки - со станковой противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Новгородского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Новгородского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Травневого - из миномета калибра 82 мм;
вблизи Луганского - из миномета калибра 120 мм",
чому наша дипломатія замовчує факти війни ?
побачимо, що вдасться досягнути ЗЕ і на яких умовах.
думаю, Петі пропонували "деокупацію" в обмін на окупацію, але він відмовив.
чи стане розуму в ЗЕ зробити те саме ?
Nasha Canada
Наша Канада
@NashaCanada
·10 сент.
Россия так задолбала "русским миром", что при просмотре фильмов про войну, начинаешь невольно симпатизировать немцам.