 С начала суток 12 сентября враг 12 раз нарушил режим тишины, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Пищевика - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного - из миномета калибра 120 мм и стрелкового оружия;

неподалеку Новогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Верхнеторецкого - из стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки - со станковой противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новгородского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новгородского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Травневого - из миномета калибра 82 мм;

вблизи Луганского - из миномета калибра 120 мм",

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