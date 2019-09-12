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 С начала суток 12 сентября враг 12 раз нарушил режим тишины, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Пищевика - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного - из миномета калибра 120 мм и стрелкового оружия;

неподалеку Новогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Верхнеторецкого - из стрелкового оружия;
неподалеку Авдеевки - со станковой противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новгородского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новгородского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Травневого  - из миномета калибра 82 мм;

вблизи Луганского - из миномета калибра 120 мм",

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг с начала суток 7 раз нарушил режим тишины, трижды применял минометы, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3148134
 
 
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Горить військовий полігон на Харківщині,рвуться склади з ************ в Калинівці. В етері-повна тиша... Міністром оборони призначено Беніного бурильника скважин Загороднюка . Просто ЗЕ вирішив,що під час війни армією мають керувати недолугі дятли. Ви сделалі їх вмєстє ісчо рас
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Ну вот. Все мы видим как стратегия Владимира Александровича приносит успех.
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на мир немає і натяку.
чому наша дипломатія замовчує факти війни ?
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кажуть, при пэтюньчеке было 144 минских перемирий и не стреляли
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Ксения почему Порошенко так и не смог за свои 5 лет своей каденции добиться при участии международной коалиции деокупации Крыма и Донбасса? 5 лет это не 100 дней
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зате він не допустив окупації решти українських земель, а загроза була величезною.
побачимо, що вдасться досягнути ЗЕ і на яких умовах.
думаю, Петі пропонували "деокупацію" в обмін на окупацію, але він відмовив.
чи стане розуму в ЗЕ зробити те саме ?
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у меня уже давно так...






Nasha Canada
Наша Канада

@NashaCanada

·10 сент.

Россия так задолбала "русским миром", что при просмотре фильмов про войну, начинаешь невольно симпатизировать немцам.
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