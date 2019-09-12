 "Северный поток-2" может дорого стоить Европе в будущем, - Зеленский

"Северный поток-2" может дорого стоить Европе в будущем. Об этом 12 сентября в Киеве во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнисте заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Я обратил внимание президента Финляндии на вопрос "Северного потока-2". Отметил, что этот проект является угрозой для всей Европы. Его оценка как чисто коммерческого проекта может дорого стоить нашим европейским партнерам в будущем", – сказал Зеленский.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

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Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российской компании "Газпром". Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). При запуске проекта планировалось его завершить до конца 2019 года.

По состоянию на сентябрь 2019 года "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.

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