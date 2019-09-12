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 Политика Украины
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 "Северный поток-2" может дорого стоить Европе в будущем, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с президентом Финляндии Саули Нийнисте, что "Северный поток-2" является угрозой для всей Европы.

"Северный поток-2" может дорого стоить Европе в будущем. Об этом 12 сентября в Киеве во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнисте заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Я обратил внимание президента Финляндии на вопрос "Северного потока-2". Отметил, что этот проект является угрозой для всей Европы. Его оценка как чисто коммерческого проекта может дорого стоить нашим европейским партнерам в будущем", – сказал Зеленский.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

Читайте на Цензор.НЕТ: США могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2", - американский сенатор Круз

Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российской компании "Газпром". Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). При запуске проекта планировалось его завершить до конца 2019 года.

По состоянию на сентябрь 2019 года "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.

Также на Цензор.НЕТ: Строительство "Северного потока-2" может задержаться на 8 месяцев, а сам проект - подорожать на 660 млн евро

Источник: https://censor.net.ua/n3148133
 
 
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європейці думають перехитрувати рашку, але скоріше вони самі потраплять на гачок.
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Кажуть, шо пэтюньчик не очень сопротивлялся строительству сп2
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Порохоботы должны как-то приплести к тому что Украина не будет получать 3 млрд $ каждый год за транзит из-за СП к Зеленскому
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Вообще не сомневаюсь. Так и будет, приплетут легко
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товарищ майор ему так сказал, а если будет спорить с начальством, то и на бутылку посадить на расее могут.
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.....всё никак с "шоколадным" не успокоятся, видать защемил им я@ца в своё время конкретно... мстя продолжается "Северный поток-2" может дорого стоить Европе в будущем, - Зеленский - Цензор.НЕТ 355
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Трускавецький університет ета вам нє ета.
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Или Зеля нифига не шарит,или эвропэйсы,спонсирующие СП-2,долбодятлы,или все вместе вешают нам лапшу на уши.
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Европейский суд принял прецедентное решение, отменяющее право Газпрома на единоличное использования трубопровода OPAL
Немецкие СМИ считают это поражением Евросоюза и правительства ФРГ.
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Evrosojuz kak raz pokazal sto imejet svojio mnenyje i pravilno zdelal
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Finliadija odna iz nemnogix stran kotoraja 100% pokupajet gaz s rosiji "Северный поток-2" может дорого стоить Европе в будущем, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9960
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Если к нему подпустить Коломойского, то стопудово. Если не верят, хай у Лакшми Миттала спросят.
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А партия слуга урода является угрозой для независимости Украины
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Так Порошенко же сам говорил "геть вiд Москви" . Вот европейцы его и послушались и сделали нам геть вiд Москви i геть вiд 3млрд $ в бюджет каждый год , спасибо Пороху "Северный поток-2" может дорого стоить Европе в будущем, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1718
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Не в бюджет, а в кишеню ахметових, давай плакати за ахметкиними грошами.
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какая обдолбанная кокетка, которая пытается пыжиться...
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Жадный платит дважды - закономерность...СП дурацкая затея Путина на которую повелись Европейские лидеры!
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Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его;........ну и так далее до наших дней , а уже в наши дни , каломойша родил Зюзю , а Зюзя родил МЫСЛЬ о СП-2 "Северный поток-2" может дорого стоить Европе в будущем, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3627 .. !! Во как ,, " Новый Завет " это вам не хухры-мухры .. ! "Северный поток-2" может дорого стоить Европе в будущем, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5581.


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ти про своє чоколятне божество, забув, гонорар дасть, тобі ліксєїч?! "Северный поток-2" может дорого стоить Европе в будущем, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1520 "Северный поток-2" может дорого стоить Европе в будущем, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8299 "Северный поток-2" может дорого стоить Европе в будущем, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9888
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так це перемога ліксєїча), чи може це ющ) почав боротися з ******, руками Поляків?! "Северный поток-2" может дорого стоить Европе в будущем, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9692
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