EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  133  3
Материалы по теме:
Все про:ФСБ (1378) Чубаров (776) Ислямов Ленур (91) Бекиров (88)

 Основной версией ФСБ по делу Бекирова было выполнение им теракта по поручению председателя Меджлиса, - Чубаров

Основной версией ФСБ России по делу крымского татарина Эдема Бекирова было выполнение им теракта по поручению председателя Меджлиса.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал глава Меджлиса Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Основная версия карателей из ФСБ России, которая рассматривалась оккупационным "следствием" в отношении крымского татарина Эдема Бекирова после его незаконного задержания и ареста выглядела следующим образом:

" Рефат Чубаров поручил Эдему выполнить террористический акт, Ленур Ислямов - обеспечил Бекирова взрывчатыми веществами и боеприпасами, а сам Эдем Бекиров провел всю подготовку к теракту, но не успел его осуществить ", - написал Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вернувшиеся в Украину Бекиров и моряки в РФ продолжают пребывать в статусе обвиняемых, - Полозов

Основной версией ФСБ по делу Бекирова было выполнение им теракта по поручению председателя Меджлиса, - Чубаров 01

Читайте также: Я у них был как кость в горле, - Бекиров об отношении к нему сотрудников крымского СИЗО. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3148130
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кацапня що сама творить, те і на інших навішує. На більше розуму не вистачає.
 показать весь комментарий
 
 
А ще у москві будинки підривали🤔 Хто це зробив?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх