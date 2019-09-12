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 Общество
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Все про:Аваков (2872) МВД (7939) отставка (2452) Аброськин (561) Невгад (4)

 Аваков принял отставку Аброськина, Невгада и Купранца

Министр внутренних дел Арсен Аваков принял отставку трех заместителей председателя Нацполиции. Свои должности оставили Вячеслав Аброськин, Виталий Невгад и Игорь Купранец.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"В соответствии с приказом министра внутренних дел из рядов Национальной полиции уволен первый заместитель председателя НПУ - руководителя криминальной полиции генерала полиции второго ранга Вячеслава Аброськина, заместителя председателя - начальника Главного следственного управления генерала полиции третьего ранга Виталия Невгад, заместителя председателя - начальника Департамента защиты экономики генерала полиции третьего ранга Игоря Купранца", - сказано в сообщении.

На должность первого заместителя председателя Национальной полиции - руководителя криминальной полиции назначен генерал полиции третьего ранга Евгений Коваль. Ранее он занимал должность начальника Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Аваков принял отставку Аброськина, Невгада и Купранца 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Аброськин после отставки собирается в мэры Мариуполя

Подполковник полиции Максим Цуцкиридзе, который занимал должность заместителя руководителя ГСУ, решением министра назначен заместителем председателя Национальной полиции - руководителем Главного следственного управления.

Аваков принял отставку Аброськина, Невгада и Купранца 02

"Заместители председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, Игорь Купранець и Виталий Невгад прекратили свою службу в органах Нацполиции. Они служили украинскому народу в сверхтяжелый переходный период для правоохранительных органов и во время войны в Донбассе. Спасибо за службу каждому. Новым руководителям желаю служить достойно во имя Украины. Не подведите!", - цитирует пресс-служба МВД слова Арсена Авакова.

Также на Цензор.НЕТ: "У этого Президента мое заявление будет всегда на столе", - Аваков прокомментировал информацию о своей отставке

Напомним, 11 сентября спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил об увольнении "по собственному желанию" трех заместителей главы Нацполиции, среди которых он назвал Аброськина.

12 сентября Вячеслав Аброськин вначале опроверг свое увольнение. Позднее он заявил, что после отставки собирается баллотироваться в мэры Мариуполя.

Источник: https://censor.net.ua/n3148127
 
 
 Топ комментарии
 
Бедные ЗЕбилы, это ж теперь нужно Авакова нахваливать бо он же теперь в ЗЕправительстве новом. Теперь это уже не шоколядный злочинный Рюкзаков, это теперь уважаемый, честный и самый лутший министр МВД.
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нагинає бєня всіх, хто проти узурпації, хто з нею не згоден...З цього дня про зєлю буду згадувати тільки "причепом", бо після фотки з офіційного сайту президента, навіть немає сенсу робити вигляд, що типу зєля там хтось чи щось...таке...прозора ширмочка для коломойші...Вони і самі це не приховують, то чого там теревені розводити...Показали, хто в "домє хазяїн"...То сумна картина маслом...
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чистяь Петіну гвардію ні па деццкі )))
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Да, да, пархатый, теперь Рюкзаков за Беню и послужат они украинской синагоге Аваков принял отставку Аброськина, Невгада и Купранца - Цензор.НЕТ 5385
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подвела инсайдерская информация вчера?)
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Аваков вообще то, это последний бастион от узурпации власти зе-капитулянтами....

Не зря в рашке его называют своим врагом...
Это сложно вам понять Ksenia VB ?
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Аваков є юліною людиною, хоча також буде виконувати зевказівки🤔
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вот почему он будет поддерживать независимость Украины до последнего...
Потому что ему путин этого не простит, как и вооружение добрбатов...
На дату посмотрите... (тогда уже все осторожничали)..., а он нет...
https://censor.net.ua/video_news/3109739/ukraina_eto_evropa_rossiya_agressor_putin_hyilo_avakov_na_sezde_nf_kratko_sformuliroval_programmu_partii
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Не надійтеся на це. Я цю націю добре знаю. Вкраде гроші, а далі іміграція, бо Україна йому не Батьківщина.
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иммиграция не спасет....
Ну да ладно... - скоро все увидим..
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все ж такі хороші часи були... не те, що зараз.
бо покурвилось багато.
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не торопитесь.....
скоро снова настанут "хороші часи".... Аваков принял отставку Аброськина, Невгада и Купранца - Цензор.НЕТ 1503

Дмитро Корчинський
8 год ·

Знову двоє вбитих і поранені. Якщо під час перемир'я ми постійно несемо втрати більші, ніж до перемир'я, то які втрати ми нестимо під час миру?
Українці якось втомилися від війни (визвольних змагань 1917-21 років), запанував мир і ось тоді мирно загинуло справді багато - 6 мільйонів втомлених від війни. Цікаво, питав їх хтось чи не втомилися вони від голоду?
Враховуючи розвиток технологій, зараз загине більше
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Приходится это признавать... Пока...
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Ні, поки що він підписав бумагу, тим, які його підуть.
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нагинає бєня всіх, хто проти узурпації, хто з нею не згоден...З цього дня про зєлю буду згадувати тільки "причепом", бо після фотки з офіційного сайту президента, навіть немає сенсу робити вигляд, що типу зєля там хтось чи щось...таке...прозора ширмочка для коломойші...Вони і самі це не приховують, то чого там теревені розводити...Показали, хто в "домє хазяїн"...То сумна картина маслом...
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Бедные ЗЕбилы, это ж теперь нужно Авакова нахваливать бо он же теперь в ЗЕправительстве новом. Теперь это уже не шоколядный злочинный Рюкзаков, это теперь уважаемый, честный и самый лутший министр МВД.
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Бедные пЕтЕкантропы, что за день такой, кругом зрада зрадная, сплошные нежданы и вокруг шах и мат))
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Я рад что в это трудное для страны время министром МВД стал такой справедливый и честный человек как Аваков и уверен что он назначит достойных людей!
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ЗЕбил ты так долго спал шо все портки с валенками обосрал...Он уже шестой год как министр МВД и шестой год как назначает..выходит шо сейчас уволили им же назначенных))
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Аваков юліна гвардія, хоча тепер він став зеленим.
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Зебилы, почему аваков не сидит в тюрьме?!
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не кіпішуй, Ігарьок, до нього теж черга дійде
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Страна сгнила и завонялась,жиды это раковая опухоль на теле Украины,но пока вы тупорылые это поймёте,страна уже подохнет.
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Ніт Алі,це я про все це їбане кодло жидівське,яке вам сцить у очі на протязі останніх 20 років.
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А мова про Авакова. А от щодо "кодла" є питання до тих, хто їх постійно обирає.
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Так воно обрізане,що про нього мовити,паскудне жиденя армянське,хуцпман.
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Вірмени є християнами. Обрізання нема у їхній релігії.
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Ще велике питання,кого в Україні більше? Чи агентів кацапстану,чи усраіля з подвійним ггомадянством !!!
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Для чого ти з'єднав і своєму ніку тктарське з арабським?
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Це одна банда,чк-фсб-мосад,працюють однаково.
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