 Аваков принял отставку Аброськина, Невгада и Купранца

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"В соответствии с приказом министра внутренних дел из рядов Национальной полиции уволен первый заместитель председателя НПУ - руководителя криминальной полиции генерала полиции второго ранга Вячеслава Аброськина, заместителя председателя - начальника Главного следственного управления генерала полиции третьего ранга Виталия Невгад, заместителя председателя - начальника Департамента защиты экономики генерала полиции третьего ранга Игоря Купранца", - сказано в сообщении.

На должность первого заместителя председателя Национальной полиции - руководителя криминальной полиции назначен генерал полиции третьего ранга Евгений Коваль. Ранее он занимал должность начальника Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

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Подполковник полиции Максим Цуцкиридзе, который занимал должность заместителя руководителя ГСУ, решением министра назначен заместителем председателя Национальной полиции - руководителем Главного следственного управления.

"Заместители председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, Игорь Купранець и Виталий Невгад прекратили свою службу в органах Нацполиции. Они служили украинскому народу в сверхтяжелый переходный период для правоохранительных органов и во время войны в Донбассе. Спасибо за службу каждому. Новым руководителям желаю служить достойно во имя Украины. Не подведите!", - цитирует пресс-служба МВД слова Арсена Авакова.

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Напомним, 11 сентября спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил об увольнении "по собственному желанию" трех заместителей главы Нацполиции, среди которых он назвал Аброськина.

12 сентября Вячеслав Аброськин вначале опроверг свое увольнение. Позднее он заявил, что после отставки собирается баллотироваться в мэры Мариуполя.