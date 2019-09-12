 Многократно обсуждал ситуацию в Украине с Макроном и Путиным, - президент Финляндии Ниинисте

Об этом он сказал во время совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация с которой мы сталкивались, а именно - это были угрозы определенному порядку региональному и мировому. Я много раз уже говорил с президентом Макроном, с президентом Путиным по поводу Украины и было сейчас очень интересно послушать вашу (Зеленского - ред.) точку зрения и ваше понимание этой ситуации", - сказал президент Финляндии.

Он отметил, что с президентом Зеленским у них была длительная дискуссия по поводу вопросов безопасности в Украине.

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Ниинисте подчеркнул, что Финляндия поддерживает принципы суверенитета и территориальной целостности Украины. Также он добавил, что Зеленский плодотворно работает для мира в Украине.