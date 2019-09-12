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 Политика Украины
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Все про:Путин (25044) Финляндия (340) Макрон (316) Ниинисте (11)

 Многократно обсуждал ситуацию в Украине с Макроном и Путиным, - президент Финляндии Ниинисте

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что многократно обсуждал ситуацию в Украине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сказал во время совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация с которой мы сталкивались, а именно - это были угрозы определенному порядку региональному и мировому. Я много раз уже говорил с президентом Макроном, с президентом Путиным по поводу Украины и было сейчас очень интересно послушать вашу (Зеленского - ред.) точку зрения и ваше понимание этой ситуации", - сказал президент Финляндии.

Он отметил, что с президентом Зеленским у них была длительная дискуссия по поводу вопросов безопасности в Украине.

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Ниинисте подчеркнул, что Финляндия поддерживает принципы суверенитета и территориальной целостности Украины. Также он добавил, что Зеленский плодотворно работает для мира в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3148123
 
 
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Явибачаюс. Нужнапростапиристатьстрелять. Дужедякую.
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невже фуйло своїх псів з Дамбасу забирає ?
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а в это время рашисты прямо сейчас разрушают Авдеевку....



bamr

@bamr69

·28 мин

#Авдеевка у нас снова тяжелое . Прямое попадание в дом . Прехала вторая пожарная . Бьют целенаправленно по жилому сектору .
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Явибачаюс. Нужнапростапиристатьстрелять. Дужедякую.
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Знайшов з ким "обсуждать". З Макроном не знаю а з Х**лом повинні "обсуждать" психіатри.
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Как все удачно пока складывается. Так реально через полгода наступит мир на Донбассе
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невже фуйло своїх псів з Дамбасу забирає ?
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Не, кажуть, шо Зеленский сливает Украину полностью. Та шо.....
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Мир на Донбассе может наступить через пару недель, если россосия уберётся оттуда в свои пределы.
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Ты хотел сказать рузкиймир? Только ты забыл что рузкиймир не означает что перестанут убивать. Просто перестанут об етом писать и введут цензуру.
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Нііністє довго говорив із Зеленським. Розумієте чого це було довго?
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это не долго. просто горячий финский президент
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Існує така думка, але чомусь горячий фінський нарід набагато розумніший за холодних та п'яних кацапів🧐
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Ну и что? Главно что евробляхеров Петя нагнул. Жрите теперь и радуйтесь порохосрань
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тюююююююю.плять ....обсуждать с подельниками и создателями воровства территорий Украины под создание кровопролития и убийства украинских людей все равно.что быть соучастником
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Говорят наш Народный Президент Владимир Александрович отказался общаться с Ниинисте на языке агрессора, а поскольку финн не понимает украинского, пришлось вызывать переводчика.
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Як правило фіни російського теж не розуміють. Для спілкування існує англійська мова.
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Значит Ниинисте не знает английского. Позор. Как финны могли выбрать такого тупого человека президентом?
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Думаю, що це Зе не володіє англійською. Фіни все роблять послідовно і зважено. Навіть не порівнюйте нас із фінами.
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Тоесть все теперь понятно. Сначала выслушал наставление Макрона и ***** о Украине как раздражителе и приперся в Украину склонять к капитуляции. Как там ваша Карелия лучше расскажите? Сталин ето корошо?
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Всё в мире взаимосвязано.Вазелин заявил о разработке дорожной карты по выполнению Минских соглашений Пораженко заключил под диктовку Пуйла, а он будет выполнять.И требует встречи в нормандском формате до поездки в США на Ассамблею ООН и к Трампу.
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Вазелин заявил я сам слышал что нужно прекратить войну на Донбассе и этого хотят 70 процентов населения Украины. И это нужно реализовать если Пораженко не смог сделать
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Похоже, запущен процесс "финляндизации" Украины, то есть Украина должна остаться один на один с Россией. Но Украина - не Финляндия, и Россия никогда не оставит Украину в покое - будет давить до полного её уничтожения.
И да, скоро будем дружно выполнять "план Штанмайера", то есть план Путина, а говоря прямо - план капитуляции Украины. Зелёная плесень для этого сделает всё и даже больше.
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