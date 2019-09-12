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 Политика Украины
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Все про:ВР (23633) прогулы (102)

 Рада проголосовала в первом чтении законопроект о лишении нардепов финансирования за прогулы

Верховная рада Украины в четверг, 12 сентября, в первом чтении одобрила законопроект №1035-2 о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний ВРУ или заседаний комитетов,

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Документ поддержали 288 депутатов ВР.

Рада также проголосовала за сокращенные сроки подготовки закона ко второму чтению.

В случае, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР Украины без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Прекращение возмещения депутату ВР расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется распоряжением главы парламента по решению комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, которое принимается на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом Рады.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Раде состоялось первое провальное голосование за законопроект: из-за нехватки голосов не смогли принять закон нардепов от "Слуги народа". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3148121
 
   
 Топ комментарии
 
😀 Там большая половина чхать хотела на эту зарплату...зеленое стадо туда за большим баблом шло...а на то бабло этот закон не распространяется...
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Светлана Самборска
6 год ·

Три месяца назад. "Слуги народа" подписали меморандум. Обязуюсь то-то, ходить на работу, лично голосовать, если нарушу, сложу мандат. Восторженные избиратели наставили 10 тыс лайков. Каменты: "верю только вам!", "с богом!", "удачи вам народ в вас верит", "одна надежда на вас!" - зайдите гляньте каменты, сэкономите время и деньги на походах в зоопарк и цирк.
Сегодня. Зепутанов поймали на кнопкодавстве. Последствия? А вот: «"Журналісти пред'явили два випадки "кнопкодавства" з боку депутатів нашої фракції: пані Копанчук і пан Литвиненко. Хочу від імені фракції принести вибачення українському народу і всім колегам по парламенту", - заявив у четвер перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час виступу в Раді».

Впрочем, я сложенных мандатов и не ждала. Но хотелось бы, чтоб восторженные идиоты все же вынесли какой-то урок из этого всего. Нет, не начали бы думать, или пытаться разобраться, вместо того, чтоб жрать с лопаты 1+1. Нет, иллюзий я не питаю. Пусть просто запомнят: выборы - это не их. Пусть просто усвоят на уровне рефлексов: бюллетень - грабли - кровавые раны на лбу.

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Нічого страшного, преміями і бонусами усе компенсується. Для зебільних депутатів точно.
А імбецильний електорат знову похлопає...
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расходи, связаннийє с виполнєнійєм - ето шо такойє? Оклад, прємія, суточнийє, матпомощь, на оздоровлєнійє... сюда нє входят?
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Нет, не входит. Это в основном зарплата умным помощникам (специалистам), которые непосредственно пишут и доводят до ума законы
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Нічого страшного, преміями і бонусами усе компенсується. Для зебільних депутатів точно.
А імбецильний електорат знову похлопає...
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Фігня. Он рабінович, наприклад, навіть не ікне.
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Там треба слідкувати, що б не вдавився.
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Вот что происходит когда власть волнуется за судьбу каждого украинца и готова работать в поте лица на благо нашей великой державы!
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😀 Там большая половина чхать хотела на эту зарплату...зеленое стадо туда за большим баблом шло...а на то бабло этот закон не распространяется...
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Ты в президиум рады посмотри...там свинрчук сидит...харя в кадр не вмещается...а жопа в кресло...😀
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Это не президиум,это зеркало.....Ты ошиблась,глиста пальмомасловая... Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про позбавлення нардепів зарплати за прогули - Цензор.НЕТ 1600
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Да они согласны даже купить эту зарплату!! Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про позбавлення нардепів зарплати за прогули - Цензор.НЕТ 4137 (из раннего 95 квартала)....
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На корточки как обычно сесть он просто постеснялся наверное...😀
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безробітний без освіти і професії "салага'Юраш звик всюди сидіти на сходах або на приставній табуретці...)
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Сегодня слушал, как оправдывался кнопкодав литвиненко.... Рада проголосовала в первом чтении законопроект о лишении нардепов зарплаты за прогулы - Цензор.НЕТ 3807
Детский сад!!! Рада проголосовала в первом чтении законопроект о лишении нардепов зарплаты за прогулы - Цензор.НЕТ 1492
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Значить будуть шабашити.
Дєлов то.
Зєбіли, ви сдєлалі ето.
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Как сказал один фотограф из верховной рады...с дипломом трускавецкой аккадемии..."я на кошках больше заработаю"...😀
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Плюс можливість латентного лобіювання.
ЗєКо знають. що роблять.
А лохі, чєпчікі бросают ...
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Этого недостаточно. Многие из депутатов прогуливают потому что занимаются своими делами, гребут бабло. Так что лишение зарплаты это не выход, надо за это лишать депутатского мандата. Ведь они практически не выполняют свои обязанности депутаты, нафиг они нужны?!
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не с работает ,без рукоприкладства ничего не будет
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Ага. Лєвая рука, накажет правую.
Вєрім, верім.
Ажбігом.

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Сплошной популизм... Выполнение депутатских полномочий - это зар.плата помощникам, командировки, те же канц.товары на запросы и переписку, даже иногда помощь кому-то из избирателей... Кому хуже сделали?
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Неужели? В чем популизм? Если кратко, то это обещания, которые никто не собирается выполнять. Пока что Зе выполняет все, что говорит. Помощников депутатов в этой Раде отменили, на канцтовары вдвое урезали затраты...и опять соевым все не слава Богу..
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Светлана Самборска
6 год ·

Три месяца назад. "Слуги народа" подписали меморандум. Обязуюсь то-то, ходить на работу, лично голосовать, если нарушу, сложу мандат. Восторженные избиратели наставили 10 тыс лайков. Каменты: "верю только вам!", "с богом!", "удачи вам народ в вас верит", "одна надежда на вас!" - зайдите гляньте каменты, сэкономите время и деньги на походах в зоопарк и цирк.
Сегодня. Зепутанов поймали на кнопкодавстве. Последствия? А вот: «"Журналісти пред'явили два випадки "кнопкодавства" з боку депутатів нашої фракції: пані Копанчук і пан Литвиненко. Хочу від імені фракції принести вибачення українському народу і всім колегам по парламенту", - заявив у четвер перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час виступу в Раді».

Впрочем, я сложенных мандатов и не ждала. Но хотелось бы, чтоб восторженные идиоты все же вынесли какой-то урок из этого всего. Нет, не начали бы думать, или пытаться разобраться, вместо того, чтоб жрать с лопаты 1+1. Нет, иллюзий я не питаю. Пусть просто запомнят: выборы - это не их. Пусть просто усвоят на уровне рефлексов: бюллетень - грабли - кровавые раны на лбу.

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В Україні все буде ОК, на зло всім ворогам.
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В Україні де: МОВА, ВІРА, АРМІЯ, НАТО, ЄС, подалі від мацкви.
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не сумніваюсь...буде все ОК..як дожевете .мені фото вишлите
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Для дебілів повторюю - На зло всім ворогам в Україні все буде ОК і без Коломойского.
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А КЗоТ на этих упырей уже не распространяется?
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От я вірю ..що мандатські депутати живуть на зарплату...от вірю..нема там багатих..нема олігархів..от від зарплати до зарплати..і все жінці віддають..щоб комуналку оплатила
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73,22%--уууууу...то послідовники зеленого Єдему в Україні...але спочатку треба пройти Судоми і Гіморой
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А адепти цензорівської секти 8% в що вірять? Заради чого в депутати лізли і лізуть згідно ваших мантр?
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Не сегодня так завтра...это и есть основная цель зеленого стада...
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😀А уволить может только тот кто на работу принимал...а принимал типа народ...а механизма уволить нет...и не предаидится..
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вот это было бы здорово, тогда надеюсь и прогульщиков не было бы.
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Нет, не входит. Это в основном зарплата умным помощникам (специалистам), которые непосредственно пишут и доводят до ума законы.
Или они решили, что выплаты на выполнение депутатских полномочий - это им на карман?
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а кто табель посещаемости ведет?? староста барака??7
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Интересно дворник который метёт зелёные деньги будет просить зарплату.
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Ahmad

@AlAhmediyya

Якщо ліс вивозять вагонами, якщо Харковом керує Гепа, якщо Арсен міністр над мусорами, якщо Порошенко сидить у Раді, а не в камері, то значить у країні ніхрена не змінилося!
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