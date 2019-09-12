 Рада проголосовала в первом чтении законопроект о лишении нардепов финансирования за прогулы

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Документ поддержали 288 депутатов ВР.
Рада также проголосовала за сокращенные сроки подготовки закона ко второму чтению.
В случае, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР Украины без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.
Прекращение возмещения депутату ВР расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется распоряжением главы парламента по решению комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, которое принимается на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом Рады.
А імбецильний електорат знову похлопає...
Детский сад!!!
Дєлов то.
Зєбіли, ви сдєлалі ето.
ЗєКо знають. що роблять.
А лохі, чєпчікі бросают ...
Вєрім, верім.
Ажбігом.
6 год ·
Три месяца назад. "Слуги народа" подписали меморандум. Обязуюсь то-то, ходить на работу, лично голосовать, если нарушу, сложу мандат. Восторженные избиратели наставили 10 тыс лайков. Каменты: "верю только вам!", "с богом!", "удачи вам народ в вас верит", "одна надежда на вас!" - зайдите гляньте каменты, сэкономите время и деньги на походах в зоопарк и цирк.
Сегодня. Зепутанов поймали на кнопкодавстве. Последствия? А вот: «"Журналісти пред'явили два випадки "кнопкодавства" з боку депутатів нашої фракції: пані Копанчук і пан Литвиненко. Хочу від імені фракції принести вибачення українському народу і всім колегам по парламенту", - заявив у четвер перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час виступу в Раді».
Впрочем, я сложенных мандатов и не ждала. Но хотелось бы, чтоб восторженные идиоты все же вынесли какой-то урок из этого всего. Нет, не начали бы думать, или пытаться разобраться, вместо того, чтоб жрать с лопаты 1+1. Нет, иллюзий я не питаю. Пусть просто запомнят: выборы - это не их. Пусть просто усвоят на уровне рефлексов: бюллетень - грабли - кровавые раны на лбу.
Или они решили, что выплаты на выполнение депутатских полномочий - это им на карман?
Ahmad
@AlAhmediyya
Якщо ліс вивозять вагонами, якщо Харковом керує Гепа, якщо Арсен міністр над мусорами, якщо Порошенко сидить у Раді, а не в камері, то значить у країні ніхрена не змінилося!