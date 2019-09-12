 Борьба с коррупцией и планы нового правительства, - в МВФ рассказали, о чем будут говорить с Киевом

Об этом рассказал на брифинге в Вашингтоне в четверг директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Команда МВФ сейчас находится в Киеве для консультаций по статье 4 (по оценке финансовой политики Украины. - Ред.) и обсуждения политических намерений нового правительства", - отметил представитель Фонда.
Он сообщил, что миссия МВФ планирует работать в Украине до 26 сентября, после чего будет официально сообщено об итогах работы. "Мы в полной мере сотрудничаем с украинцами и новым украинским правительством", - подчеркнул Райс.
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При этом он добавил, что Фонд продолжает сосредотачиваться на позициях, которые и ранее обсуждались с украинской стороной.
"Одним из важных элементов дискуссий, которые мы проводили с Украиной в последнее время, безусловно, является важность создания эффективной антикоррупционной системы", - напомнил Райс. По его словам, это "очевидно, и в дальнейшем будет оставаться важным компонентом текущих дискуссий".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, в четверг работу в Киеве начала Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом.
Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года.
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Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.
недаремно він до ЗЕ заходив, певно на щось натякав.
Брать у МВФ на погашение долгов под 3% (эти украсть нельзя, что бы там не думали зебилы).
Набрать долгов под ОВГЗ с 17% (эти растворяются в оффшорах Коломойского).
За весь 2018 рік Міністерство фінансів розмістило облігацій внутрішньої державної позики в різних валютах на суму 152,084 млрд. грн. за середньозваженим курсом.
Лише за період січень-серпень (8 місяців) 2019 року було випущено ОВДП на суму 265,352 млрд. грн., що на 113,268 млрд.грн, або на 74,5% більше, ніж на 12 місяців попереднього року.
Вчора Мінфін розмістив ОВДП на суму 16,512 млрд. грн. Сьогодні НБУ дав дозвіл торгувати ОВДП на зовнішніх ринках.
Увага, питання - скільки ми наберемо боргів під 16-17,9% річних у гривні та 4,6- 6,3% у валюті за цілий 2019 рік?
І питання з зірочкою - хто їх буде віддавати з відсотками?
А зебилы радуются низкому курсу. Вот потом пусть и не спрашивают, как после Януковича, как это так курс в 3 раза вырос.
отака фуйня малята