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Все про:коррупция (7492) МВФ (2711)

 Борьба с коррупцией и планы нового правительства, - в МВФ рассказали, о чем будут говорить с Киевом

Миссия Международного валютного фонда сосредоточится, в частности, на обсуждении финансовой политики Украины, намерений нового правительства, а также создания эффективной антикоррупционной системы.

Об этом рассказал на брифинге в Вашингтоне в четверг директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Команда МВФ сейчас находится в Киеве для консультаций по статье 4 (по оценке финансовой политики Украины. - Ред.) и обсуждения политических намерений нового правительства", - отметил представитель Фонда.

Он сообщил, что миссия МВФ планирует работать в Украине до 26 сентября, после чего будет официально сообщено об итогах работы. "Мы в полной мере сотрудничаем с украинцами и новым украинским правительством", - подчеркнул Райс.

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При этом он добавил, что Фонд продолжает сосредотачиваться на позициях, которые и ранее обсуждались с украинской стороной.

"Одним из важных элементов дискуссий, которые мы проводили с Украиной в последнее время, безусловно, является важность создания эффективной антикоррупционной системы", - напомнил Райс. По его словам, это "очевидно, и в дальнейшем будет оставаться важным компонентом текущих дискуссий".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, в четверг работу в Киеве начала Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года.

Также на Цензор.НЕТ: Новый Кабмин планирует выпуститься из программы МВФ, - Маркарова

Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3148119
 
 
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это они позволяют себе так грязно намекувать, шо антикорупционная система которую построил лично пэтр была не эффективна?
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окремим пуктом застрахуйте ці гроші від лап коломойського.
недаремно він до ЗЕ заходив, певно на щось натякав.
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Планы простые - вместо стали будем выпускать ферросплавы. Баба Беня велела...
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бывший гидрант коррупцию растил и оберегал а эти бороться хотят..
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Петя все забаганки выполнил: и суды отреформировал и прокуратуру отформатировал и создал набу+сап и даже антикорсуд основал. Так и хочется у этих требовальщиков спросить "Где тебе, ***, еще реформ не хватает".
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даешь корупцию сороса в Украину ,вместо той,что наплодил"рошен"- для процентных все впереди...
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Зелесхема проста, как Янукович и Азаров:
Брать у МВФ на погашение долгов под 3% (эти украсть нельзя, что бы там не думали зебилы).
Набрать долгов под ОВГЗ с 17% (эти растворяются в оффшорах Коломойского).

За весь 2018 рік Міністерство фінансів розмістило облігацій внутрішньої державної позики в різних валютах на суму 152,084 млрд. грн. за середньозваженим курсом.
Лише за період січень-серпень (8 місяців) 2019 року було випущено ОВДП на суму 265,352 млрд. грн., що на 113,268 млрд.грн, або на 74,5% більше, ніж на 12 місяців попереднього року.
Вчора Мінфін розмістив ОВДП на суму 16,512 млрд. грн. Сьогодні НБУ дав дозвіл торгувати ОВДП на зовнішніх ринках.
Увага, питання - скільки ми наберемо боргів під 16-17,9% річних у гривні та 4,6- 6,3% у валюті за цілий 2019 рік?
І питання з зірочкою - хто їх буде віддавати з відсотками?



А зебилы радуются низкому курсу. Вот потом пусть и не спрашивают, как после Януковича, как это так курс в 3 раза вырос.
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угу ... лес, землю, зележи полезных ископаемых отдайте - а мы вам радиоактивные отходы и руководство по анальному сексу + дерьмократию (бегать пиз....еть шо попало)
отака фуйня малята
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