 Борьба с коррупцией и планы нового правительства, - в МВФ рассказали, о чем будут говорить с Киевом

Об этом рассказал на брифинге в Вашингтоне в четверг директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Команда МВФ сейчас находится в Киеве для консультаций по статье 4 (по оценке финансовой политики Украины. - Ред.) и обсуждения политических намерений нового правительства", - отметил представитель Фонда.

Он сообщил, что миссия МВФ планирует работать в Украине до 26 сентября, после чего будет официально сообщено об итогах работы. "Мы в полной мере сотрудничаем с украинцами и новым украинским правительством", - подчеркнул Райс.

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При этом он добавил, что Фонд продолжает сосредотачиваться на позициях, которые и ранее обсуждались с украинской стороной.

"Одним из важных элементов дискуссий, которые мы проводили с Украиной в последнее время, безусловно, является важность создания эффективной антикоррупционной системы", - напомнил Райс. По его словам, это "очевидно, и в дальнейшем будет оставаться важным компонентом текущих дискуссий".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, в четверг работу в Киеве начала Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года.

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Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.