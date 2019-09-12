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 Политика Украины
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Все про:адвокат (1174) суд (22534) Вышинский (150)

 Пропагандист Вышинский заявил о том, что приедет в Киев на судебное заседание, - адвокат

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, переданный в Россию, намерен приехать на судебное заседание по его делу в Киев 16 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Он, как и говорил, будет приезжать на суды. Следующее заседание 16 сентября, он приедет", - сказал адвокат.

По его словам, Вышинский не намерен уклонятся от судебного процесса, и 16 сентября примет участие в заседании, которое пройдет в Подольском райсуде Киева.

Как известно, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате "35 на 35".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК

28 августа Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

Источник: https://censor.net.ua/n3148117
 
 
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Привалило популярности дятлу. Медальку хутинскую не забудь одеть, когда в Киев поедешь...
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Тю так а шо?!
Все адвокаты - портнов, ленка лукаш, ринатка кузьмин уже в Украине...
Скоро и Киля с Витямбой приедут в суд доказать свою невинуватисть...
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А що буде як суд його викличе, а прикордонники не пустять?
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Приїде - прикрить.. Ще раз на це сміття можна буде когось із наших обміняти..
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На России он и нахер не нужен. Места пропагандонов там все заняты и без него. Он имеет для Кремля ценность только как "невинная жертва кровавой хунты". И ***** заставит его играть эту роль хочет он того, или нет.
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наши в городе! - можно возвращаться смело...
Кто то верит, что власть зе-сопли посмеет арестовать его еще один раз?
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лигитимный пропагандон. имеет право поломать ручку.
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а чо ему бояться? все по феншую.... новые прикроют
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