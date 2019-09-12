 Главарь "ДНР" Пушилин намерен включить Донбасс в состав России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Пушилин сообщил, что "ДНР" намерена максимально интегрироваться в российское пространство.

"В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", — заявил Пушилин.

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Он считает, что "народ Донбасса" уже имеет оптимистичное настроение в связи с подписанием президента России Путиным указа о выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" по упрощенной системе.