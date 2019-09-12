 Главарь "ДНР" Пушилин намерен включить Донбасс в состав России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
Пушилин сообщил, что "ДНР" намерена максимально интегрироваться в российское пространство.
"В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", — заявил Пушилин.
Он считает, что "народ Донбасса" уже имеет оптимистичное настроение в связи с подписанием президента России Путиным указа о выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" по упрощенной системе.
певно хутін подзвонив і велів перед нормандськими зустрічами повикабенюватись..
значит составит этот эмэмэмщик-лохотронщик компашку моторыли и хиви с захаром...
Расскажи про успехи экономики.
Оценка состояния которой - ЖОППППППППА.
Даже Леня Голубков спрыгнул, а вы ведетесь!
Головне щоб про мінськ три ми не дізналися з рашатудей...
Головне щоб про мінськ три ми не дізналися з рашатудей...