EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1782  64
Материалы по теме:
Все про:Россия (73833) Донбасс (19331) Пушилин (44)

 Главарь "ДНР" Пушилин намерен включить Донбасс в состав России

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что главной целью "республики" является вхождение в состав РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Пушилин сообщил, что "ДНР" намерена максимально интегрироваться в российское пространство.

"В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", — заявил Пушилин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главарь террористов Пушилин заявил, что не поддерживает так называемый мирный план Медведчука

Он считает, что "народ Донбасса" уже имеет оптимистичное настроение в связи с подписанием президента России Путиным указа о выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" по упрощенной системе.

Источник: https://censor.net.ua/n3148115
 
 
 Топ комментарии
 
наче він щось вирішує...
певно хутін подзвонив і велів перед нормандськими зустрічами повикабенюватись..
 показать весь комментарий
 
Главарь "ДНР" Пушилин намерен включить Донбасс в состав России
значит составит этот эмэмэмщик-лохотронщик компашку моторыли и хиви с захаром...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
наче він щось вирішує...
певно хутін подзвонив і велів перед нормандськими зустрічами повикабенюватись..
 показать весь комментарий
 
 
Кажуть, шо это Зеленский его заставляет. Ведь Зеленский же сдает Украину, правда？
 показать весь комментарий
 
 
Да нет просто Пушилин Умнее Зедебила!!!!! посмотрел какой чувырло шнобел выбрал народ ******** Окранйны 73 % которых пациенты дурки...и все перекрестился.. Чур меня чур.. и вовсе... а ну на..уй...и в Россиию только и туда....
 показать весь комментарий
 
 
у рвп мозговой ступор. У него Зеленый - наше усё Главарь "ДНР" Пушилин намерен включить Донбасс в состав России - Цензор.НЕТ 9524
 показать весь комментарий
 
 
тебя ждем. Как приедешь, сразу в атаку пойдем...
 показать весь комментарий
 
 
Зєковци,ви тільки проти Іри сміливі.
 показать весь комментарий
 
 
а ты так запросто готова жертвовать жизнями людей, сидя за границей？ Та не вопрос！ Давай, на собственном примере... И да, можешь и Иру прихватить...
 показать весь комментарий
 
 
Красно-совковое быдло Пушилин никогда и не выходило из состава РСФСР, всегда оставалось в этой помойной яме истории.
 показать весь комментарий
 
 
Це означає шо Пуйло ще не вирішило що робити з Лугандоном.Але до росії їх не возьмуть,це точно.
 показать весь комментарий
 
 
да не вопрос. Интегрируйтесь в российский чернозем хоть все...
 показать весь комментарий
 
 
Нема в параше чернозема . Кубань это не расея. А все остальное тайга и нечерноземье
 показать весь комментарий
 
Розуміючи, що негоже розкидатися тереторіями, але.... на якого милого нам такі пушилінці?
 показать весь комментарий
 
 
Пухнет с голоду, ***** гуманитарку не шлёт.
 показать весь комментарий
 
Главарь "ДНР" Пушилин намерен включить Донбасс в состав России
значит составит этот эмэмэмщик-лохотронщик компашку моторыли и хиви с захаром...
 показать весь комментарий
 
 
Странно что это чучело до сих пор не утилизировали
 показать весь комментарий
 
 
Пункт 4.3. Разжигание междунациональной резни.
 показать весь комментарий
 
 
о, видишь, а пэидиот спалился. Понятно за шо порохнявые？
 показать весь комментарий
 
 
Я вцецело поддерживаю политику Народного Президента Владимира Александровича и правящей партии. А порохоботов всех на урановые рудники, восстанавливать ядерную мощь нашей великой державы.
 показать весь комментарий
 
Нашо мені Бутусов, ми бачим український прапор, прапор неіснуючої імперії і російський триколор, нації росіянин не існує, то між ким ворожнеча?
 показать весь комментарий
 
Захєр також думав,що він безcмертний.
 показать весь комментарий
 
 
Ну тут все очевидно и очень толсто, это они ЗЕлю и весь квартал злят своими заявами, поднимают ставки перед "прямыми переговорами". Что бы вьехать в Украину на Кремлевских условиях...
 показать весь комментарий
 
 
ДОРЕЧИ,ПО ОПИТУВАННЯМ СЕРЕД ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ЛУГАНДОНУ,ЛИШЕ 18% ГОТОВІ ПОВЕРНУТИСЬ ДОДОМУ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕНЯ,ТИХ ТЕРІТОРІЙ.Питання,набуя їх звільняти,для кого?
 показать весь комментарий
 
 
Если бы Англия согласилась принять Днобасс, то "норот Днобасса" разорвал бы Чепушилина и вышел весь на демонстрацию что фошистская Хунта ОРДЛО ущемляет английский язык и запрещает по утрам есть овсянку, чем загеноцидила уже 100500 патриотов Англии. Елизавета, введи войска - визжали бы орки. Нас тут расстреливает Россия за "юнион Джек" и за фразу "Слава Англии".
 показать весь комментарий
 
 
Зебил не против,заберайте волость,только на этом не закончится и в красных трусах в будущем может купаться в Одессе в другом государстве,а будет и позор и война
 показать весь комментарий
 
Юля еще в начале 2х тысячных предлагала его колючей проволкой обнести, не ошибалась баба,жаль тогда не послушали ее.
 показать весь комментарий
 
 
Пенис Душилин, а чем может заинтересовать вщент убитый регион?
Расскажи про успехи экономики.
Оценка состояния которой - ЖОППППППППА.
 показать весь комментарий
 
Ну ти то непогано заробляєш,скільки тисяч баксів вже купив за рублі?
 показать весь комментарий
 
не пересчитаешь и за день, устанет рука😀
 показать весь комментарий
 
 
Не переймайся. На чорний день вистачить.
 показать весь комментарий
 
Так чого ти виєш на Українському ресурсі?Якась в тебе ЖОППППППА не така))
 показать весь комментарий
 
Люцик, а взагалі є якась статистика по економіці дирляндії, по ВВП, податкам?
 показать весь комментарий
 
так он в стэцьке сидит. Хотя там тоже знают
 показать весь комментарий
 
 
Десь на Цензорі писали що штат Стеця всього 29 чоловік.
 показать весь комментарий
 
Умножай на 3 и все они тут под разными акками строчат
 показать весь комментарий
 
 
Не думаю, Стець один з самих непотрібних міністрів, боротьбу з рашистською пропагандою навіть не починав.
 показать весь комментарий
 
 
А воно вже знає, що наш Президент пенсії планує тим інтергантам виплачувати і спрощувати перехід на КПП? Чи воно тільки СМІ росії читає?
 показать весь комментарий
 
Ти мабуть довго спала,Поця платив їм пенсії всі п"ять років.
 показать весь комментарий
 
Не всім, а тільки зареєстрованим в Україні в ПФ. А як пан Зе знає скільки їх там Є?
 показать весь комментарий
 
Бамбассяне!
Даже Леня Голубков спрыгнул, а вы ведетесь!
Главарь "ДНР" Пушилин намерен включить Донбасс в состав России - Цензор.НЕТ 8749
 показать весь комментарий
 
Нічого дивного...
Головне щоб про мінськ три ми не дізналися з рашатудей...
 показать весь комментарий
 
Нічого дивного...
Головне щоб про мінськ три ми не дізналися з рашатудей...
 показать весь комментарий
 
побыстрее бы Лугандон к Параше и не говорить о нем . а только о Крыме .
 показать весь комментарий
 
 
Накуя они нужны Анчурии,там своих нищебродов 99.9%
 показать весь комментарий
 
 
Что ето за говорящий труп? С таким же успехом можно днр к Марсу присоеденить.
 показать весь комментарий
 
Так они и так уже 5 лет по факту в составе россии хоть объявляй хоть провозглашай...
 показать весь комментарий
 
эта хрень давно уже де факто в составе росии .. мы только финансируем эту дыру ..
 показать весь комментарий
 
 
Понять и отпустить. Будет четко обозначенная граница, перестанут стрелять.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх