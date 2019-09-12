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 Политика Украины
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Все про:ВР (23633) Геращенко Ирина (1432) Арахамия (51)

 Геращенко заявляет о наступлении на свободу слова и обещает обратиться к международным правозащитникам. ДОКУМЕНТ

Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко утверждает, что решение регламентного комитета ВР отстранить ее на 5 дней от заседаний парламента является наступлением на свободу слова и парламентаризм.

В своем Facebook она опубликовала обращение к главе регламеного комитета ВР Сергею Кальченко, информирует Цензор.НЕТ.

Геращенко напоминает, что политическая позиция народного депутата не может быть предметом юридической ответственности, Конституция гарантирует свободу слова, а депутаты не несут юридической ответственности за высказывания в стенах парламента.

"Все мои заявления, фразы, предложения, сопоставления, аналогии, метафоры, сравнения были моей политической оценкой обсуждаемых законопроектов. Их трактовка - это уже предмет собственных соображений и допущений г. Арахамия и не может рассматриваться как повод для начала рассмотрения вопроса на вышеупомянутом Комитете", - утверждает Геращенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Геращенко назвала "зелеными человечками" коллег из "Слуги народа" - в зале ВР произошла блокировка трибуны

Она подчеркнула, что преследование народных депутатов за критику власти будет тревожным симптомом сворачивания демократических процессов. Геращенко рассчитывает, что ее политическая позиция не подвергнется в парламенте никаким притеснениям.

"В противном случае вынуждена буду апеллировать к международным правозащитным институтам, которые следят за состоянием соблюдения демократических принципов свободы слова в Украине в целом и в органах государственной власти и Верховной Рады Украины, в частности", - добавила она.

Напомним, регламентный комитет Верховной Рады 6 голосами из 11 рекомендовал лишить Ирину Геращенко права на участие в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках", которые якобы захватили парламент.

Также на Цензор.НЕТ: Регламентный комитет ВР предлагает лишить Геращенко участия в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках"

Ранее народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала своих коллег от "Слуги народа" "зелеными человечками".

Она заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают", - сказала она.

Позже Геращенко обнародовала информацию, что ее вызывают на заседание регламентного комитета ВР за высказывания о "зеленых человечках".

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Геращенко заявляет о наступлении на свободу слова и обещает обратиться к международным правозащитникам 04

Источник: https://censor.net.ua/n3148113
 
   
 Топ комментарии
 
Петя та його челядь будуть паскудити Україні скрізь, де це буде хоч якось можливо..
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ЗЕДЕБИЛЫ ВАШЕ ...ОВНО ЗЕДЕБИЛО МАЛЕНЬКОЕ НИЧТОЖЕСТВО ВСЕ ЛЮДИ РОСТОЧКОМ ЧУТЬ ВЫШЕ ГОРШКА ПАКОСТНЫЕ НЕДО ЛЮДИ НЕДО УШЛЕБКИ НЕДО...ПИД..СЫ И ТАК ДАЛЕЕ понятно шобла шнобельная пора вам конченым мамукам уюкам в Сраюль валить а иначе вас начнут скоро просто отправлять на Историческую Уродину грузом 200
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Зеленые думают, что за 3 месяца построили мордор, но не тут то было
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не, это ваш клоун с слугами урода думает, что может заткнуть всем рты и заставить в кандалах работать на коломойшу, как в рф
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Мордор скинули на виборах,але шакаладні орки ше трепихаються))
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зеленым, как раз, этот мордор надо валить...
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Петя та його челядь будуть паскудити Україні скрізь, де це буде хоч якось можливо..
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не, агония!
15 лет стелилась, а тут помойка ей прилетела😀
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В дурку её. Социально опасная особа.
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Пусть к Супрун за подорожником сходит
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Зебіли всім тим хочуть позакривали, щоб голосувати як раніше"единогласно". "Одобряем".
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а шо такоеэ？ Надо к новинскому обращаться. Он обнимет, приголубит и поцелует. А потом вместе к шуфричу. за свободой слова...
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Геращенко напоминает, что политическая позиция народного депутата не может быть предметом юридической ответственности, Конституция гарантирует свободу слова, а депутаты не несут юридической ответственности за высказывания в стенах парламента.
Источник: https://censor.net.ua/n3148113

Такого навіть при яніку не було.
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та да...називати парламент України зеленими чєловєчками - це повний маразм від фрау Геращенки. Ц е о! - повне падіння та деградація.
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ага... повторите свій коментар коли зе повернеться з нормандії з планом шайтанмайєра.
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Шайтанмаєр та Енджі - це наші німецькі друзі. Як же без друзів? - так же не можна.
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Это не политическая позиция, а грязное оскорбление, за которое по регламенту ВР следует наказание. То, что себе позволяет заместитель главы ВР правления эры мародёров, воров и грязных лицемеров, при поддержке свинопаса, ни в какие ворота не лезет. Затыкать грязные рты - обязанность регламентного комитета.
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"оскобленіє" кого?
Там щось імен ніяких я не чув.
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у петрыка у самого проблемы с психологической устойчивостью и вокруг себя таких же понасобирал.
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Это она ещё никого не побила, телефоны не выбивала, шапки не сдирала и за носы не дёргала, как завещал великий педро. Дали буде... Следим за этим фекальным цирком.
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а может она, по совету патрона, пойдёт в церкву і її попустить? отож!
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Іра проти зєльоних чєловєчіков.Ірцю зелена цвіль не задушить.
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гыыыы, привыкай тварюка, мочить тебя будут постоянно.
Да, напиши ющу и яныку тоже, та и пэтюньчику поплачь в матню😀😀😀
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Треба спитати у Шустера,як йому Поця "Свободу Слова" обіцяв))
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Надо перегородку в сессионном зале сделать звуконепроницаемую для 8процентых,пусть там сами заседают и кукарекают,про политические переследования)))
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Аххахахах, відгородити ПЄСдюків стіною Яценюка
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Шавка порошенковская. Надо было гавкать,когда петя Савика закрывал!
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Одна вонь от этой Евросолидарности.
Их каких-то ничтожных 8% в новой раде, но из-за этой черноротой ощущение, будто все 90%
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Да, это и есть ложка дерьма дегтя в бочке меда..
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Словесный понос и оскорбления этой дамы с длинным языком, который она любит демонстрировать, ничего общего с цивилизованной дискуссией не имеет.
Каков поп - такой и приход, короче говоря.
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Аристократия помойки - что вы хотите.
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Не дают какашами покидаться и пальцы пораспускать
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Да как раз дают. Они и кидаются, один цензор чего стоит. Но караван идет, как бы кто не гавкал.
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Ирка, у нас тут на Цензоре и за меньшие слова на три дня в бан отправляют! Геращенко заявляет о наступлении на свободу слова и обещает обратиться к международным правозащитникам - Цензор.НЕТ 3229
Так что, ты ещё легко отделалась Геращенко заявляет о наступлении на свободу слова и обещает обратиться к международным правозащитникам - Цензор.НЕТ 6587
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"Аж руки трусилися": українцям показали, чим займалася Геращенко у Раді, поки депутати валили Зеленського
..Геращенко осоромилася у Верховній Раді.. Геращенко заявляет о наступлении на свободу слова и обещает обратиться к международным правозащитникам - Цензор.НЕТ 238

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Геращенко заявляет о наступлении на свободу слова и обещает обратиться к международным правозащитникам - Цензор.НЕТ 7680
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Прежде, чем обращаться "к международнім правозащитникам", этой овце не помешало бы вспомнить и об этических нормах поведения в стенах парламента. Если бы она была рыбной торговкой на Привозе, никто бы даже в её сторону не посмотрел, а так, ей придется рассказать международным правозащитникам о своем хамском поведении в отношении своих коллег. Эта политшалава так и не уяснила разницу между политическим хамством и свободой слова.
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В Европе этой тварине впаяли бы хороший штраф за оскорбления и клевету. Нет нигде такой свободы слова, где можно было бы говорить все, что позволяет ее грязный рот.
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ПыСЫ: Кстати, это ещё и грязная провокация, вполне в духе херащенки и её псячей стаи.
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Напомним, регламентный комитет Верховной Рады 6 голосами из 11 рекомендовал лишить Ирину Геращенко права на участие в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках", которые якобы захватили парламент Источник: https://censor.net.ua/n3148113

Я считаю, что за такое должна прокуратура браться.
Зеленые человечки - это название российских окуупационных войск
Пусть вызовут Ирку на допрос, что она имела в виду своими заявлениями
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Зелені? Зелені. Чоловічки? А Ви вважаєте, що жаби?
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Сама приїдь. Будеш наглядачем у концтаборі, як твої співвітчизники.
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ирка, а ты не вываливай свою свободу слова, никто и не наступит
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Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran

Перекажіть парашенівський ПСарні, що саме тай й виглядає демократія... хоча звідки тому кодлу злодіїв, хвойд та бариг про це знати! Неможна в будівлі ВР своїм брудним ротом обзивати людей росіянами та іншими лайливими словами!




@ltDfoMgoFMavEc4

Мне вот интересно, а когда запустят в производство уголовное дело, против депутата от ЕС? Ведь Ирина Геращенко ) назвала депутатов от «Слуги народа» «зелеными человечками» и «югендом» (подразумевая, что эти молодые депутаты для неё как «гитлерюгенд»).




Дмитрий Кордюков
Самое смешное что борьбу за чистоту соблюдения регламента ведёт бппшная подстилка Ирка облигация. Это та которая вместе с Палубийом превратили регламент в рулон туалетной бумаги.
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А як же ж!))) Рейтинг президента 71%, рейтинг партії СН теж 71%, а 99% ЗМІ негативно оцінюють і президента і його партію. Це не про свободу слова, це про ціни в борделі. Українські ЗМІ не опікуються українцями та їх поглядами.А ця фракція хоче щоб країною керував хазяїн борделю.
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Достала уже всех Геращенко своими истериками.
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Поливать своих оппонентов грязью - это свобода слова, ссученных дерьмократов.
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Порохосвиньи отчаянно визжат из соевого болотца, но на что они могут повлиять и кому они интересны, кроме кучки больных на всю голову отщепенцев-соецефалов? А ирке-дырке, петрушиной подстилке, следует, по совету классика, в первую очередь обратиться в Всемирную лигу сексуальных реформ, там ей точно помогут избавиться от хронического недо...па
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Это неадекватное поведение можно объяснить только резко упавшими доходами гражданки Геращенко
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Зі всієї фракції ПЄСу - тільки до Яни Зінкевич відчуваю велику особисту повагу та шану.. Всі інші там - лайно на чолі з петьою, котрі проривались до омріяної недоторканості, прикриваючись інвалідним візком Яни..
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