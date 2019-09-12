 Геращенко заявляет о наступлении на свободу слова и обещает обратиться к международным правозащитникам. ДОКУМЕНТ

В своем Facebook она опубликовала обращение к главе регламеного комитета ВР Сергею Кальченко, информирует Цензор.НЕТ.
Геращенко напоминает, что политическая позиция народного депутата не может быть предметом юридической ответственности, Конституция гарантирует свободу слова, а депутаты не несут юридической ответственности за высказывания в стенах парламента.
"Все мои заявления, фразы, предложения, сопоставления, аналогии, метафоры, сравнения были моей политической оценкой обсуждаемых законопроектов. Их трактовка - это уже предмет собственных соображений и допущений г. Арахамия и не может рассматриваться как повод для начала рассмотрения вопроса на вышеупомянутом Комитете", - утверждает Геращенко.
Читайте на Цензор.НЕТ: Геращенко назвала "зелеными человечками" коллег из "Слуги народа" - в зале ВР произошла блокировка трибуны
Она подчеркнула, что преследование народных депутатов за критику власти будет тревожным симптомом сворачивания демократических процессов. Геращенко рассчитывает, что ее политическая позиция не подвергнется в парламенте никаким притеснениям.
"В противном случае вынуждена буду апеллировать к международным правозащитным институтам, которые следят за состоянием соблюдения демократических принципов свободы слова в Украине в целом и в органах государственной власти и Верховной Рады Украины, в частности", - добавила она.
Напомним, регламентный комитет Верховной Рады 6 голосами из 11 рекомендовал лишить Ирину Геращенко права на участие в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках", которые якобы захватили парламент.
Также на Цензор.НЕТ: Регламентный комитет ВР предлагает лишить Геращенко участия в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках"
Ранее народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала своих коллег от "Слуги народа" "зелеными человечками".
Она заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают", - сказала она.
Позже Геращенко обнародовала информацию, что ее вызывают на заседание регламентного комитета ВР за высказывания о "зеленых человечках".
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Но зима близко...
15 лет стелилась, а тут помойка ей прилетела😀
Источник: https://censor.net.ua/n3148113
Такого навіть при яніку не було.
Там щось імен ніяких я не чув.
Да, напиши ющу и яныку тоже, та и пэтюньчику поплачь в матню😀😀😀
Их каких-то ничтожных 8% в новой раде, но из-за этой черноротой ощущение, будто все 90%
дерьмадегтя в бочке меда..
Каков поп - такой и приход, короче говоря.
Ее ж на 5 дней отстранили
Так что, ты ещё легко отделалась
..Геращенко осоромилася у Верховній Раді..
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Я считаю, что за такое должна прокуратура браться.
Зеленые человечки - это название российских окуупационных войск
Пусть вызовут Ирку на допрос, что она имела в виду своими заявлениями
Страшный БЕНДЕРовец
@Realuran
Перекажіть парашенівський ПСарні, що саме тай й виглядає демократія... хоча звідки тому кодлу злодіїв, хвойд та бариг про це знати! Неможна в будівлі ВР своїм брудним ротом обзивати людей росіянами та іншими лайливими словами!
@ltDfoMgoFMavEc4
Мне вот интересно, а когда запустят в производство уголовное дело, против депутата от ЕС? Ведь Ирина Геращенко ) назвала депутатов от «Слуги народа» «зелеными человечками» и «югендом» (подразумевая, что эти молодые депутаты для неё как «гитлерюгенд»).
Дмитрий Кордюков
Самое смешное что борьбу за чистоту соблюдения регламента ведёт бппшная подстилка Ирка облигация. Это та которая вместе с Палубийом превратили регламент в рулон туалетной бумаги.