EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  393  7
Все про:Мининфраструктуры (622) Лавренюк (10) Криклий (7)

 Охоту на ведьм устраивать не будем, - Криклий о кадровых перестановках в Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Владислав Криклий прокомментировал журналистам вопрос будущих кадровых перестановок в министерстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Криклий отметил, что в данный момент решение об однозначных кадровых назначениях еще не принято: "Я пока ко всем присматриваюсь. "Охоту на ведьм" по министерству устраивать не будем. Если есть какие-то проблемы, конкретные вещи, то конечно, независимо от фамилии, мы попрощаемся со всеми. Но если человек выполняет работу, то зачем?".

На вопрос журналистов о заказной пиар-кампании против заместителя министра Юрия Лавренюка, Криклий ответил, что, к сожалению, адресные заказы у нас довольно распространены, и по работе никаких претензий или замечаний к Лавренюку не имеет.

Источник: https://censor.net.ua/n3148112
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
женщина тысячелетняя поди аж перекрестилась.
 показать весь комментарий
 
а метла? она шо без прав на ней летает?
 показать весь комментарий
 
А мальчік розважається. 11 сентября 2019
"Прогноз сбывается": эксперт констатировал коллапс на "Укрзалізниці"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх