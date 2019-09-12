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 Мининфраструктуры передало ВМС Украины аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко". ФОТО

В ближайшее время Военно-Морские Силы Украины пополнятся аварийно-спасательным судном "Александр Охрименко". Решение о передаче из сферы управления Министерства инфраструктуры Украины оборонному ведомству уже принято.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Мининфраструктуры передало ВМС Украины аварийно-спасательное судно Александр Охрименко 01

"Подобного универсального судна в национальных ВМС никогда не было. Возможности и тактико-специальные характеристики судна позволят привлекать его к проведению поисково-спасательных работ в море с оказанием помощи аварийным надводным кораблям, подводным лодкам и летательным аппаратам, спасению экипажей и буксировке поврежденных объектов. Судно целесообразно применять для обеспечения всего спектра водолазных, судоподъемных, подводно-технических, гидрографических, научно-исследовательских и других специальных работ", - рассказал начальник поисково-спасательной службы управления оперативного (боевого) обеспечения штаба Командования ВМС Украины капитан 1 ранга Алексей Нестеров.

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Судно также можно использовать в мероприятиях противоминного обеспечения в акваториях Азово-Черноморского региона, а это поиск, идентификация и обезвреживание взрывоопасных предметов. В планах командования ВМС применять это многофункциональное судно для проведения испытаний не только перспективных образцов водолазной техники, снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, но и радиогидроакустических станций различного типа и тому подобное.

Мининфраструктуры передало ВМС Украины аварийно-спасательное судно Александр Охрименко 02

Сейчас судно технически исправно, несколько лет назад на нем прошел капитальный ремонт. Средства навигации и связи находятся в рабочем состоянии. На борту есть водолазная станция, барокамера и другое водолазное имущество для выполнения заданий.

"Особенностью судна является то, что на нем размещено оборудование для перевозки крупногабаритных грузов, кроме того, есть специальные объемные цистерны с пресной водой и резервуары для топлива. Эти возможности судна позволят оперативно доставить воду и топливо к кораблям, которые несут, например, боевое дежурство в море. Еще одной особенностью судна является оборудование для сбора нефтепродуктов с поверхности воды. То есть в случае возникновения техногенных катастроф или стихийных бедствий на море, "Александр Охрименко" может эффективно применяться для минимизации последствий бедствия. Также на судне установлены противопожарные насосы и лафеты для тушения пожара", - отметили в командовании ВМС.

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Мининфраструктуры передало ВМС Украины аварийно-спасательное судно Александр Охрименко 03

Справка. Аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко", проект 2262, тип "Светломор", длина 61 м, ширина 14 м, высота по борту 6 м, водоизмещение 2258 т, скорость 12 узлов, автономность 30 суток, дальность плавания 5800 миль. Построен в 1987 году в Сингапуре.

Источник: https://censor.net.ua/n3148110
 
 
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І океанський буксир Сапфір, який перероблений під рятувальне судно, теж потрібно передати до складу ВМСУ! Якби Сапфір супроводжував катери, їх би не змогли таранити російські пірати!
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спасибо великому солнцеликому зеленскому..это он продав яндексу права на сериал слуга дебилов построил и передал........... о спасибо солнцеликий
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