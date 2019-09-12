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Все про:контрразведка (139) Бутусов Юрий (1847) Антитеррористическая операция (15810) Руснак Александр (1)

 Новый начальник Департамента контрразведки Руснак отличился в 14-м при захвате ДРГ "Кочегар", - Бутусов. ФОТО

Группа Александра Руснака, назначенного сегодня начальником Департамента контрразведки, в 2014-м обезвредила самую опасную ДРГ террористов под Славянском.

Об этом сообщил в своем блоге главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Так, 5 июля небольшая группа оперативников контрразведки под командованием Руснака в неконтролируемом украинскими войсками селе Богородичное совершила захват диверсионной группы "Кочегар".

"Группа "Кочегар" была самым опасным диверсионным подразделением под Славянском, и совершила самое большое число нападений на украинские войска на дорогах. В Богородичном украинских подразделений не было, и диверсанты выставили пост наблюдения. Но контрразведчики знали в каких конкретно домах надо искать. Завязался бой, но противник был застигнут врасплох, и организованное сопротивление было быстро подавлено. У наших потерь не было. Живыми были захвачены в плен с оружием 5 диверсантов. Также изъят гранатомет, снайперская винтовка, автоматы, противотанковые мины, тепловизор", - написал журналист.

Новый начальник Департамента контрразведки Руснак отличился в 14-м при захвате ДРГ Кочегар, - Бутусов 01

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По словам Бутусова, это был один из первых крупных успехов нашей контрразведки.

"Группа "Кочегар" совершила целую серию нападений на украинские войска, в результате чего были потеряны 1 БМП, 3 БТР, 8 автомобилей. В результате нападения "Кочегара" на колонну 4-й роты 95-й аэромобильной бригады у села Долина 22 июня 2014-го тяжелые ранения получили десантники Юрий Весельский и Сергей Козак. После ликвидации группы "Кочегара" диверсии под Славянском прекратились", - рассказал он.

Напомним, сегодня президент Зеленский назначил Александра Руснака начальником Департамента контрразведки.

Источник: https://censor.net.ua/n3148103
 
   
 Топ комментарии
 
Хай Нідерланди проводять. Занадто вдруге ризикувати життям наших військових. До того ж зараз за ним спостерегачів дирні макаки приставлять до Ванги не ходити.
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А разве у тебя на чувашии зеркала есть? Не похоже, ужаснулись бы уже
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Натякаю - Цемах в днр.
Може знову захоплення провести ?
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Хай Нідерланди проводять. Занадто вдруге ризикувати життям наших військових. До того ж зараз за ним спостерегачів дирні макаки приставлять до Ванги не ходити.
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Знала,зеля слил всю контразведку кацапам,верните Петю,при нем Украина розквитла)))
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Захват "Кочегара" произошёл при Порошенко, хотя, какая разница.
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Да, Поросенко лично командовал этой операцией.
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а кум Кошевого Бухарев, генерал-майор налоговой милиции, чем отличился, чтоб стать замом главы СБУ кварталовца Бакланова?
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Так він був ще при ***** у 2014 році на цій же посаді.
Шо не так?
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Кажуть, шо Руснака за это пэтюньчик чуть не расстрелял
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да, кажуть, шо есть такой агент лолита и некий ***** крепко ему присунул
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Судячи з призначення вертухая гельмінтея міністром оборони, то цілком можливо.
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Володимир Миколаєць. "Мочить" і Порошенка і Зеленського вигідно кремлю.
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Та начеб-то кацапські кацманавти бачили його ліве полупопіє, що пролітало повз МКС. Вони віддали йому честь та заспівали "Боже царя храні".
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Не значить.
Але значить, що немає сумнівів в тому, на чиєму він боці і за чиї інтереси буде битися кожен день з того кабінету.
Якщо може організувати складну операцію, та ще й так, що ніхто не загинув - значить не дурак.
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Ну хоч одне несуперечливе призначення Вовік зробив. Добе було б, що це не випадковість, а свідомий намір. Бо вже невідомо, на що очикувати взавтра.
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https://bykvu.com/ru/bukvy/v-kieve-nachinaetsja-osennij-prizyv-na-srochnuju-********-sluzhbu/

Починається осінній призив. Де там 73% - готові? (мені 65 про всяк випадок)
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И даже отвоевали. Ты что, 28.08.19 на Крещатике не видел? Моча глазки заливала?
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А там все 8% вышли? А может все-таки гораздо меньше, или тебе каловый шоколад оченьки застил?
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Поросяток там було 50 харь,які потім з Гаєм поперлися до АП.
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Это да, умиляют эти попытки порохосвиняковцев выдать марш ветеранов за марш шанувальныкив Свиночолого гетьмана. Новий начальник Департаменту контррозвідки Руснак відзначився в 14-му під час захоплення ДРГ "Кочегар", - Бутусов - Цензор.НЕТ 3052
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