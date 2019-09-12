 Новый начальник Департамента контрразведки Руснак отличился в 14-м при захвате ДРГ "Кочегар", - Бутусов. ФОТО

Об этом сообщил в своем блоге главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Так, 5 июля небольшая группа оперативников контрразведки под командованием Руснака в неконтролируемом украинскими войсками селе Богородичное совершила захват диверсионной группы "Кочегар".

"Группа "Кочегар" была самым опасным диверсионным подразделением под Славянском, и совершила самое большое число нападений на украинские войска на дорогах. В Богородичном украинских подразделений не было, и диверсанты выставили пост наблюдения. Но контрразведчики знали в каких конкретно домах надо искать. Завязался бой, но противник был застигнут врасплох, и организованное сопротивление было быстро подавлено. У наших потерь не было. Живыми были захвачены в плен с оружием 5 диверсантов. Также изъят гранатомет, снайперская винтовка, автоматы, противотанковые мины, тепловизор", - написал журналист.

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По словам Бутусова, это был один из первых крупных успехов нашей контрразведки.

"Группа "Кочегар" совершила целую серию нападений на украинские войска, в результате чего были потеряны 1 БМП, 3 БТР, 8 автомобилей. В результате нападения "Кочегара" на колонну 4-й роты 95-й аэромобильной бригады у села Долина 22 июня 2014-го тяжелые ранения получили десантники Юрий Весельский и Сергей Козак. После ликвидации группы "Кочегара" диверсии под Славянском прекратились", - рассказал он.

Напомним, сегодня президент Зеленский назначил Александра Руснака начальником Департамента контрразведки.