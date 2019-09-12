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 48-й военный арсенал возле Калиновки после вчерашнего инцидента полностью возобновил работу, - Минобороны

48-й военный арсенал вблизи г. Калиновка Винницкой обл., после ликвидации вчерашнего пожара на технической территории, полностью возобновил работу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Как сообщил командир воинской части полковник Николай Батюк, пожарные, наблюдательные посты и патрули продолжают нести службу в усиленном составе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодняшние пожар и взрывы боеприпасов на арсенале в Калиновке расследуются как халатность, - военная прокуратура. ФОТО

"Это будет продолжаться до тех пор, пока не уменьшится опасность самовозгораний из-за сухой погоды", - отметил он, добавив, что утилизация боеприпасов, которые невозможно транспортировать, пока приостановлена.

Напоминаем, 11 сентября на территории военного арсенала возле Калиновки зафиксированы 6 взрывов боеприпасов в результате возгарания сухой травы.

26 сентября 2017 года около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

Источник: https://censor.net.ua/n3148102
 
 
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так сухая погода будет каждый год...какие могут быть претензии?
а вот противопожарные меры - это на совести командира воинской части в первую очередь...
неужели прошлогодняя трагедия... и трагедия в 2017, на этом месте... не научили еще?
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