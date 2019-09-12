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 Экономика
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Все про:шахта (839) рента (7) Арселор (32)

 Крупнейший мировой металлургический гигант "АрселлорМиттал" заявил, что готов остановить работу своего предприятия в Украине

Крупнейший в стране металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" будет вынужден остановить работу своей железорудной шахты им. Артема в случае повышения ренты на добычу железной руды в соответствии с законопроектом №1210, внесенным на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщил сегодня заместитель генерального директора комбината Владимир Ткаченко, выступая на заседании рабочей группы комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике, передает корреспондент МинПрома.

Он отметил, что предлагаемые изменения базы налогообложения при добыче железной руды будут иметь негативные последствия. "Если государство хочет, чтобы переработка сырья составляла 100% – она будет 100%. Но тогда мы будем вынуждены сократить объемы добычи железорудного сырья. У нас есть открытые карьеры и шахта, мы будем вынуждены заморозить ее работу. Сейчас там работает более тысячи человек", – сказал он.

Как известно, законопроектом №1210 предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

По оценкам консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в случае принятия изменений в Налоговый кодекс Украины, предусмотренных законопроектом №1210, доля рентных платежей по отношению к коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины существенно превысит аналогичный показатель в других странах.

Так, доля ренты по отношению к прибыли в Австралии, Бразилии, Канаде, Казахстане, Индии, Китае, составляет 10,3%. А в России – всего 2,5%. В Украине в случае внедрения предлагаемых изменений в Налоговый кодекс она достигнет 22%.

Источник: https://censor.net.ua/n3148099
 
   
 Топ комментарии
 
С улучшением инвестклимата вас, зелоты!
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Все вірно. Робітників в відпустки за свій рахунок.
Голосували за популістів - отримайте й розпишіться.
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Ми зробили це разом (с) Ох, мля, зебіли-зебіли Крупнейший мировой металлургический гигант "АрселлорМиттал" заявил, что готов остановить работу своего предприятия в Украине - Цензор.НЕТ 6915
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Меня больше волнуют одееский припортовый,ХАЗ,ХТЗ,НКМЗ,,сумской Фрунзе,дающих большую прибавочную стоимость.А тут блефуют и лукавят.Миттал из из Украины можно вытолкать только вперёд ногами.Кодла дружно завопила Грабят!!Делиться надо со страной пребывания.Миттал тока по задворкам цивилизованного мира и работает.А Кривой Рог травить не надо.Локаут ваш обернётся сплошными убытками.
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ДЕБИЛОИДЫ!!!! ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!!!! СДЕЛАЙТЕ ЕЩЕ РАЗ!!!
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"Так, доля ренты по отношению к прибыли в Австралии, Бразилии, Канаде, Казахстане, Индии, Китае, составляет 10,3%. А в России - всего 2,5%."

Дело в том что себестоимость производства тонны руды в Украине в разы больше чем в России. А почему так надо спрашивать у Ахметовых и Арселормиталов. Может дело просто в руде, а может как в раз в Ахметовых.
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Видно суммы, затребованные подконтрольными зе силовиками оказались для иностранного инвестора миллиардера неподьемными.
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Это прекрасно! Я думал долго придётся мучаться с зебилами, но нет! Думаю все решится до нового года.
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класс..беня заберет или пинчук..будете зебилы за 200 баксов работать...кинець эпохи бидности...
привет эпоха ***** ца
кстати на понедельник фопы в киеве майдан мутят из за кассовых
в сумах сегодня собиралим кто поедит
я прямо сказал..Я ЗА Д Э Б И Л О В НЕ ГОЛОСОВАЛ..Я НЕ ВХОЖУ В 73% УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ
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Порохобты что вы на это скажите. Сори что не в тему.
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Крупнейший мировой металлургический гигант "АрселлорМиттал" заявил, что готов остановить работу своего предприятия в Украине - Цензор.НЕТ 17
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сепарок, пророссийские источники никому тут не нужны
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А если не порохоботы?Это не тот беглый Онищенко вещает?А что ты по теме можешь сказать,мокшанин? Впрочем тебе то пох...у тебя в мокшании все горит и взрывается..
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