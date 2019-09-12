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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (2004) Супрун Ульяна (582) Радуцкий Михаил (25) Зоряна Скалецкая (7)

 Радуцкий хочет контролировать всю медицину и навязывает Скалецкой команду, - Супрун

У нового министра здравоохранения Зоряны Скалецкой нет своей команды, она не знает, где взять людей. Сотрудников ей навязывает глава "медицинского" комитета ВР Михаил Радуцкий.

Об этом в интервью изданию "Левый берег" заявила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, информирует Цензор.НЕТ.

"Ее (Зоряны Скалецкой. – Ред.) назначение произошло внезапно, она к нему не готовилась. Мы видим человека, который не был готов зайти как министр в министерство, не имеет своей команды и не знает, где взять людей. Их ей навязывает Радуцкий, который хочет контролировать всю медицинскую сферу без того, чтобы брать на себя ответственность. Потому что он не будет подписывать документы, документы будут подписывать министр", - сказала Супрун.

Бывшая и.о. главы Минздрава считает, что главная мотивация Михаила Радуцкого – заработок.

Читайте на Цензор.НЕТ: Профильный комитет ВР просит проверить работу Минздрава при Супрун, - Радуцкий

"Радуцкий пришел от частного медицинского бизнеса. Он только этим занимался в Украине, и никогда не видел, как реформа здравоохранения происходит в других странах. Думаю, что его интерес - зарабатывать деньги. Потому что чем иначе объяснить решение менять курс на то, чтобы какие-то частные страховые оплачивали медицинские услуги", - сказала Супрун.

Напомним, ранее новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий заявил о намерении президентской команды ввести обязательное медицинское страхование в Украине в 2021 году.

Также на Цензор.НЕТ: "Мне было интересно слышать разные версии о том, что и где происходило", - новая глава Минздрава Скалецкая о контактах с нардепом Радуцким. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3148096
 
   
 Топ комментарии
 
Эта дамочка начала одну из 2-х реальных реформ в стране. Эта дамочка конкретно прижала фарм-мафию, которая грабила эту страну десятилетиями. И очень жаль, что этой дамочке не хватило времени, чтобы уничтожить медицинскую мафию в корне.
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ну хто б сумнівався, @Уй йому в )І(опу...
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теж мені секрет. люди богатирьової та мусія повернулися під видом Зе команди
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ее еще не выдворили？
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На каком основании? Она гражданка Украины.
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Саакашвили тоже был, ноооо.
А чечену, воевавшему за Украину пэтька не дал паспорт и по требованию ***** отдал *****
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Саакашвили Петя гражданства лишил предварительно. Незаконно, конечно, но лишил.
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конечно нет. И Петю не посадили. И Свынарчуки хорошие.
И вот планируют сепарам красную дорожку постелить нормальную часть Украины.
Отстаешь от жизни Радуцкий хочет контролировать всю медицину и навязывает Скалецкой команду, - Супрун - Цензор.НЕТ 5657
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Это ту дорожку, которую пэтюньчик в 2014 году постелил？ это же пэтюньчик визжал, что блокада отсоса недопустима, там ахмет и нашилюди
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Быдлюк , а че ты сцышь мерзенькое имя свое написать , гнида
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Я уверен, шо тебя в бан не отправят.
Спорим？😀
Вашей братии тут раздолье, гуляй, пэидиот
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За блокаду торговли на крови Пэця целый батальон "Торнадо" за решётку упёк. Пока судьи разберутся , ещё пол-года пройдёт.
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Эта дамочка городит такое, что самые сердобольные граждане тянутся к пистолету, чтобы добить больное животное, избавив его от мучений. Большая часть остальной публики просто сочувственно смотрит на то, что она делает и говорит.
🤗
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Эта дамочка начала одну из 2-х реальных реформ в стране. Эта дамочка конкретно прижала фарм-мафию, которая грабила эту страну десятилетиями. И очень жаль, что этой дамочке не хватило времени, чтобы уничтожить медицинскую мафию в корне.
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Нюню...аудит покажет..
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ржаку ты написал конкретную😂
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теж мені секрет. люди богатирьової та мусія повернулися під видом Зе команди
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Пани Супрун, я думал, что вы уже поехали, а вы все пиаритесь. Ну вам что с того, есть команда на сегодня или нет у пани Скалецкой. Уверен, что все у нее будет хорошо и без ваших "советов".
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Ще б пак, у неї точно буде все добре, а от чи буде така впевненість за медицину...
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Да у нее то (Скалецкой), Миши (Х#й Мне В Ж#пу) Радуцкого, Раи Богатыревей и других персонажей конечно будет. Никто и не сомневается, они аж труситься начинают от фраз "госзакупки медикаментов", "откат" от вожделения. Благодаря зебиломассе и главзебилу-малоросу схематоз вернулся.
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ты еще здесь? тварюка, вали домой!
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Радуцкий сам мог бы стать министром.
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Да, министром изящной словесности, без вопросов. А министр здравоохранения из Миши, как из криворожской вазелиновой зелупени президент.
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Зачем ему министром, когда он и так мафией руководит.
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Це вже зрозуміло. Поставив маріонетку, вона буде підписи ставити а він гроші рахувати.
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Я знаю одне,тепер,за відсутності Супрун за кермом української медицини,я навіть після відрядження,в п'ятницю ввечері,зможу купити в аптеці азітроміцин (антибіотик),без черги до сімейного лікаря в понеділок !!! Дуже зрадів відставці Супрун!
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Завдяки Супрун як раз черги до сімейних лікарів майже зникли - записуєтесь і приходите на свій час без черги.
А самому собі антибіотикі призначати - той ще треш.
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Треш кажете? А якщо не самому собі,а з рекомендації дипломованого спеціаліста,та ще й при рицидиві захворювання?! Чи може самі сімейні лікарі ніколи не помиляються?!
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Без черги???!!!Справа в тому,що я вибрав собі сімейного лікаря з великої букви.До неї черга завжди,підкреслюю,завжди!!! А я працюючий,в мене є час її висиджувати?
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Зебилы ваш кумир играет членом на рояле , радуцкий крысеныш собрался вас лечить членом , какие то вы любители фалософ ( фалос по грэчески пиписька)
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Интересно, неужели мафия, как всегда победит ?
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Зовнішність цієї Уляни Супрун підтверджує філософський постулат про відповідність форми сутності! Доктор - смерть!
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