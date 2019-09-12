 "Формула Штайнмайера" и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться на встрече лидерами "нормандской четверки", - Зеленский

Об этом во время встречи с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Формула Штайнмаера" и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться и приниматься будет решение лидерами четырех государств. Как я уже говорил, мы должны обговорить все пункты Минских соглашений", - отметил Зеленский.
Зеленский заявил, что подписывал Минские соглашения не он, но ответственность лежит на нем.
"Мы будем работать и боротся, чтобы защищать каждую каплю наших украинских интересов... все это будет обговариваться на встрече (нормандской четверки. - Ред.)... Сейчас у нас, буду говорить честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас на том, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре", - подытожил Зеленский.
Отметим, так называемая "формула Штайнмайера" предусматривает порядок, при котором Верховная Рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам. Если выборы не соответствовали этому, принятые Верховной Радой законы (об особом статусе ОРДЛО) не вступят в силу.
Юный друг, всегда будь юным,
Ты взрослеть не торопись.
Будь весёлым, дерзким, шумным,
Драться надо - так дерись!
Никогда не знай покоя,
Плачь и смейся невпопад,
Я сама была такою
Триста лет тому назад!
Вот кому интересно...
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https://censor.net.ua/news/439958/*****************************************************************************************
Не подведи!
Почему зеБЕНИН телепузик не решает этот вопрос с ОБСЕ?
Согласно предложениям Штаймайера, вначале Украина должна была ввести в действие закон о выборах на Донбассе и только потом стороны отводят войска. Следующий шаг - проведение выборов. Далее реализуется пункт о полном выводе незаконных вооруженных формирований и возвращении контроля над государственной границей Украины.
Зачем нам в общественном организме эти метастазы "рюцкого мира" ?
Согласно предложениям Штаймайера, вначале Украина должна была ввести в действие закон о выборах на Донбассе и только потом стороны отводят войска. Следующий шаг - проведение выборов. Далее реализуется пункт о полном выводе незаконных вооруженных формирований и возвращении контроля над государственной границей Украины.
"Мы разрабатываем карту выполнения минских соглашений с конкретными сроками. Ближайший шаг - это встреча в "нормандском формате" и я уверен, что мы на этой встрече сможем решить много ключевых и действительно сложных элементов минских договоренностей. Я думаю, что это будет ближайший контакт с президентом Российской Федерации", - заявил президент Украины.
Не знаю, чому ми маємо погоджуватись її розглядати.
Ну зебилы этого еще не понимают!