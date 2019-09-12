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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2781) Штайнмайер (382) минские соглашения (2635) нормандская четверка (651)

 "Формула Штайнмайера" и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться на встрече лидерами "нормандской четверки", - Зеленский

"Формула Штайнмайера" будет обсуждаться лидерами "нормандской четверки".

Об этом во время встречи с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Формула Штайнмаера" и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться и приниматься будет решение лидерами четырех государств. Как я уже говорил, мы должны обговорить все пункты Минских соглашений", - отметил Зеленский.

Зеленский заявил, что подписывал Минские соглашения не он, но ответственность лежит на нем.

"Мы будем работать и боротся, чтобы защищать каждую каплю наших украинских интересов... все это будет обговариваться на встрече (нормандской четверки. - Ред.)... Сейчас у нас, буду говорить честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас на том, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре", - подытожил Зеленский.

Отметим, так называемая "формула Штайнмайера" предусматривает порядок, при котором Верховная Рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам. Если выборы не соответствовали этому, принятые Верховной Радой законы (об особом статусе ОРДЛО) не вступят в силу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148095
 
 
 Топ комментарии
 
все, оно сдаст Украину.... о Боги, эта морда лица не отягощенная интеллектом..... "Формула Штайнмайера" и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться на встрече лидерами "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 587
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Формула Штайнмайера - это полная капитуляция.
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А кто Штанмайера подписывал? Насколько помню - никто.Украина досихпор настаивала, что сначала - вывод кацапни из донбаса и контроль за границей, а потом уже выборы. Легитимизация формулы Штанмайера будет на совести преЗЮдента.
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все, оно сдаст Украину.... о Боги, эта морда лица не отягощенная интеллектом..... "Формула Штайнмайера" и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться на встрече лидерами "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 587
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Где? В Брюсселе, или в Берлине. Киев такие вещи не решает.
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ну так пєця теж їх не підписував.а перед виборами Зе дууже критчно до них відносився, а тепер диви ще формула штаймаєра вже нічьо. от шо пуйло та вплив має
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Петя вимагав почати виконання "Мінських домовленностей" з введення миротворців на кордон з мордором. Петя був категорично проти "формули штаймаєра", а ось пуйло вимагає її втілення. Що зробить Зеля? Ставки будуть?
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0.8 на пэтю
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А когда будет наша формула Штангенциркуля чтобы раскроить небо империю зла!
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пипец..

Юный друг, всегда будь юным,
Ты взрослеть не торопись.
Будь весёлым, дерзким, шумным,
Драться надо - так дерись!
Никогда не знай покоя,
Плачь и смейся невпопад,
Я сама была такою
Триста лет тому назад!
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Формула Штайнмайера это чистая капитуляция Украины без всяких НО...

Вот кому интересно...
https://www.facebook.com/vbtsvit/videos/1436243329875000/
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Россия настаивает на введении особого статуса Донбасса по "формуле Штайнмайера", - Грызлов.



https://censor.net.ua/news/439958/*****************************************************************************************



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И не забудь, Вова: Лавров хочет, чтоб формула Штайнмайера была закреплена на бумаге!
Не подведи!
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Формула Штайнмайера - это полная капитуляция.
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Скоро, Здавствуй - УССР, или Малароский федеративный округ вяликай и прикраснай раисьи!
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Яка формула? В тебе окупували дві частини країни, і вимагають признати це громадянським конфліктом. З нас, 40млн країни, намагаються зробити дурників. Не будь терпілою, що ти там мямлиш про якусь формулу, пошли всіх нахер.
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Так почему не обсудить будапештский меморандум сначала, каждый его пункт. И если он не рабочий требовать вернуть то что отдали по нему. А после возвращения яо уже обсуждать минск. Ведь тот договор тоже Зеленский не подписывал.
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Напомним, что в составе миссии СММ ОБСЕ - 35 россиян и ни одного украинца, - InformNapalm.
Почему зеБЕНИН телепузик не решает этот вопрос с ОБСЕ?
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У питанні деокупації Донбасу партія "Слуга народу" готова обговорювати можливість виведення американських інструкторів з території України. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко в інтерв'ю ТСН.
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Как войну закончить? ПАП подписал минские соглашения. Какой еще выход кто нибудь знает.
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Знаем. Полная блокада, отключить окупантам все что можно, и долбить боевиков каждый день на протяжении 10 лет. Визовый режим и перекрытия границ с Рашкой. Сделать из дамбаса международный военный полигон для испытания новейших видов вооружения в реальных боях и вывести Украину в 5-ку лидеров по продажам новейших разработок оружия. Так же перекрыть полностью приднестровье в том числе газ и свет для блокады передвижения и ротации росийских войск.
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Нам войну нужно не закончить. Нам войну нужно выиграть чтобы вернуть свои территории. Ето Рашке сейчас выгодно закончить войну. И все кто говорит и внушает что нужно заканчивать войну ето росийские агенты.
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Браво! согласен со всем. Наконец-то на этом зеленожопом ресурсе хоть один вменяемый человек
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А кто Штанмайера подписывал? Насколько помню - никто.Украина досихпор настаивала, что сначала - вывод кацапни из донбаса и контроль за границей, а потом уже выборы. Легитимизация формулы Штанмайера будет на совести преЗЮдента.
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Вот именно никто, Зебилы ссылаются на пороха,но он не исполнял эту формулу Формула Штайнмайера" предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые ОБСЕ должна признать честными и свободными.

Согласно предложениям Штаймайера, вначале Украина должна была ввести в действие закон о выборах на Донбассе и только потом стороны отводят войска. Следующий шаг - проведение выборов. Далее реализуется пункт о полном выводе незаконных вооруженных формирований и возвращении контроля над государственной границей Украины.
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И что здесь неправильно? Считаешь что реально сделать наоборот? Ну попробуй...
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Все неправильно! Поэтому Порошенко на такое не шёл!
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клоун, свободные выборы означают, что любые партии будь-то Свобода, ОУН, Нацкорпус , Правый сектор могут беспрепятственно агитировать за себя и встречаться с избирателями. Это возможно в ЛДНР?
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А кому там нужны эти отмороженные маргиналы если они даже на свободной Украине не могут собрать 1% поддержки сограждан? А "Слуги" и там пройдут как свои
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Да, оно кремлевским уродам все нравится- чтобы Украину раша нагибала, пшел, урод , на фиг, туда, откуда у тебя флаг
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Кто-то во время предвыборной компании (не напомните, кто?) кричал про Будапештский меморандум и не помышлял ни о каком Штанмайере.
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Предвыборная компания это просто пиар и на нее ссылаться некорректно
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Предвыборная компания - это обещания народу. На них ссылаться некорректно?
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Лично я очень не хочу, чтобы красно-совковая сволочь из ОРДЛО вновь приобрела бы права граждан Украины, что эта предательская сволочь стала бы выбирать и посылать в Раду своих представителей для усиления в парламенте Украины позиций Оккупационного блока товарища Мертвечука.

Зачем нам в общественном организме эти метастазы "рюцкого мира" ?
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Формула Штайнмайера" предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые ОБСЕ должна признать честными и свободными.

Согласно предложениям Штаймайера, вначале Украина должна была ввести в действие закон о выборах на Донбассе и только потом стороны отводят войска. Следующий шаг - проведение выборов. Далее реализуется пункт о полном выводе незаконных вооруженных формирований и возвращении контроля над государственной границей Украины.
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Еще тонкость - наши добробаты тоже незаконные вооруженные формирования
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А что законные? Почитай Конституцию и Законы Украины и найди хотя бы слово об этих образованиях. Оружие забрать - и вперед сеять хлеб и варить сталь!
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поздно они в составе ВСУ МВД ну и СБУ "Формула Штайнмаєра" і всі пункти Мінських домовленостей розглядатимуться на зустрічі лідерами "нормандської четвірки", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9050 так что варильшики угля и стали из кормильцев бимбаса почему то стоящих в очередях к хунте не смотря на нас с пеной "Формула Штайнмаєра" і всі пункти Мінських домовленостей розглядатимуться на зустрічі лідерами "нормандської четвірки", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9050
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так иди , падла рашисткая и вари сталь, а не сри в комментах
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Это же классно!
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Вова сдашь интересы Украины проклянут на столетия вперед как Гетмана 2 после Хмельницкого подписавшего Переяславский договор сдавшего Украину России тут же условия Штайнмайера понимай Раши
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Зеленский отметил, что сейчас разрабатывается карта выполнения Минских соглашений с конкретными сроками.
"Мы разрабатываем карту выполнения минских соглашений с конкретными сроками. Ближайший шаг - это встреча в "нормандском формате" и я уверен, что мы на этой встрече сможем решить много ключевых и действительно сложных элементов минских договоренностей. Я думаю, что это будет ближайший контакт с президентом Российской Федерации", - заявил президент Украины.
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Этого я боялся. Серьезнейшие проблемы - решаются с ходу. Блин, Зеленский, хоть осмотрись и вникни
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Я дам вам Боржоми, но оно вам не поможет.
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Некогда ему вникать. Он "преЗедент мира" и ему нужно ублажить уставших от войні и зубожилых. А остальное - похъ.
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Точно, план капитуляции - в первую очередь!
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Рассматриваться - это такое трусливое "подписыватьсвя" ? Я в этом не сомневаюсь. А вы ? А потом Зек приедет и будет нам втирать, что ему Макрон по секрету сказал - оно было подписано полтора года назад ?
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Вообще *банулись. Штанмаер ето же кацапская шлюха, тот же террорист и наемник *****. Какая еще формула Штанмаера-*****? Украина хоть какие то свои интересы выдвигает и требует к исполнению или как овцы покорно идут на мясокомбинат? Лучше уже оставить все как есть чем идти на капитуляцию.
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В формулі шайтанмайєра умови фуйла.
Не знаю, чому ми маємо погоджуватись її розглядати.
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Теперь понятно чего фины приезжали, просили Украину капитулировать потому что очень хоцца с Рашки снять санкции
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А, формулу Украины слабо предложить на рассмотрение?!
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Штанмаєр - прокацапська падла, такий в нього план -

"Формула Штайнмаєра" і всі пункти Мінських домовленостей розглядатимуться на зустрічі лідерами "нормандської четвірки", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2321
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ОБСЕ уже себя неоднократно показало и на свадьбах боевиков и на том как помогают боевикам срисовывать наши позиции и как повлияли на боевиков чтобы те отвели свои войска и сняли блокпосты вокруг моста в Станице луганской. То же самое будет с выборами. Украина примет законы *****, а ОБСЕ скажет что выборы состоялись, лишь бы не правацировать Расею и закончить вайну. Хотя не понятно каким образом украинские кандидаты будут участовать в выборах на окупированных территория. Скорее всего Мертвечук с Рабиновичем будут единственными из *проукраинских* кто попадет на выборы в ОРДЛО. А ОБСЕ на етом и согласится, мол кто захотел тот и участвовал в выборах.
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ЗеБЕНИНа кукла сливает Украину!
Ну зебилы этого еще не понимают!
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При Порохе про эту " формулу Штанмайера " и слышать не хотели,а ***** сейчас гонит,что будут обговаривать!! Точно ,сдаст страну гандон
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ЗЕля мразь и подонок.будет на ростове
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Начебто забули проросійську формулу того Штанька и ось випливла, як дуля під ніс вбитим, пораненим, полоненим українськім бійцям - патріотам. Чи він сам її оживив?
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Формулу Штайнмаєра" і всі пункти мінських угод розглядатимуть і ухвалюватимуть рішення лідери чотирьох держав" - А навіщо ж ми обирали Президента України, якщо рішення щодо нашої держави ухвалюватимуть лідери будь яких чотирьох чи десяти держав ?
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Если не ошибаюсь, после предложения этой «формулы» было очень(!!!) много критики, что ее («формулу») никто не подписал........
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Я так думаю, зе погодиться на формулу шайтанмайєра.
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