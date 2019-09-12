 "Формула Штайнмайера" и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться на встрече лидерами "нормандской четверки", - Зеленский

Об этом во время встречи с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Формула Штайнмаера" и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться и приниматься будет решение лидерами четырех государств. Как я уже говорил, мы должны обговорить все пункты Минских соглашений", - отметил Зеленский.

Зеленский заявил, что подписывал Минские соглашения не он, но ответственность лежит на нем.

"Мы будем работать и боротся, чтобы защищать каждую каплю наших украинских интересов... все это будет обговариваться на встрече (нормандской четверки. - Ред.)... Сейчас у нас, буду говорить честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас на том, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре", - подытожил Зеленский.

Отметим, так называемая "формула Штайнмайера" предусматривает порядок, при котором Верховная Рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам. Если выборы не соответствовали этому, принятые Верховной Радой законы (об особом статусе ОРДЛО) не вступят в силу.

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