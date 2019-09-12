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Все про:Киевская область (1744) лес (425) прокуратура (3641)

 Сотрудники ГП "Киевоблагролес" задержаны при получении 40 тыс. грн за незаконную продажу древесины, - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задержаны должностные лица ГП "Киивоблагролес" при получении 40 тыс. грн за незаконную продажу древесины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Сотрудники ГП Киевоблагролес задержаны при получении 40 тыс. грн за незаконную продажу древесины, - прокуратура 01

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ГП "СЛП" Киевоблагролес", неоднократно осуществляли продажу древесины частному предпринимателю, однако по бухгалтерскому учету это не отражали, а наличные средства распределяли между собой.

Сегодня при очередном получении денежных средств в сумме почти 40 тыс. грн злоумышленников поймали.

Сотрудники ГП Киевоблагролес задержаны при получении 40 тыс. грн за незаконную продажу древесины, - прокуратура 02

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Сотрудники ГП Киевоблагролес задержаны при получении 40 тыс. грн за незаконную продажу древесины, - прокуратура 03

Лесничим и посреднику готовится сообщение о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные повторно и по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148094
 
 
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Вот это борьба с коррупцией а не то, что там Петя симулировал 5 лет, за один день 5 задержаний )
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тупориле бидло може тільки красти й обсирати все навколо
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" выходили из избы здоровенные жлобы, распилили все дубы на гробы"...
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