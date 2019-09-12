 Сотрудники ГП "Киевоблагролес" задержаны при получении 40 тыс. грн за незаконную продажу древесины, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ГП "СЛП" Киевоблагролес", неоднократно осуществляли продажу древесины частному предпринимателю, однако по бухгалтерскому учету это не отражали, а наличные средства распределяли между собой.

Сегодня при очередном получении денежных средств в сумме почти 40 тыс. грн злоумышленников поймали.

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Лесничим и посреднику готовится сообщение о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные повторно и по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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