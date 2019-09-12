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 Экономика
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Все про:Волынец (98) профсоюз (218) рента (7)

 Повышение ренты на добычу руды приведет к росту социальной напряженности, - глава профсоюза

Повышение ренты на добычу железной руды приведет к росту социальной напряженности на предприятиях отрасли.

 Об этом заявил сегодня глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, выступая на заседании рабочей группы комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике, передает корреспондент МинПрома.

Он отметил, что резкое повышение рентных платежей ухудшит финансовые показатели горно-обогатительных комбинатов и шахт. "В таком случаев будет низкая зарплата работникам, ухудшится возможность выполнения социальных обязательств администрацией и это приведет к росту социальной напряженности в трудовых коллективах", - сказал глава профсоюза.

М.Волынец отметил, что это в свою очередь будет способствовать дальнейшему увеличению трудовой миграции из Украины. "Будет низкая зарплата на комбинатах – работники поедут в Польшу. Они будут работать в Польше, а не у нас", - подчеркнул он.

В качестве примера он привел ситуацию на Криворожском железорудном комбинате, который находится в управлении группы "Приват": "Там низкая зарплата и постоянные конфликты администрации с трудовым коллективом".

По мнению М.Волынца в случае повышения ренты на добычу железной руда такая же ситуация будет и на других предприятиях отрасли.

Как известно, законопроектом №1210, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

По оценкам консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в случае принятия изменений в Налоговый кодекс Украины, предусмотренных законопроектом №1210, доля рентных платежей по отношению к коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины существенно превысит аналогичный показатель в других странах.

Так, доля ренты по отношению к прибыли в Австралии, Бразилии, Канаде, Казахстане, Индии, Китае, составляет 10,3%. А в России – всего 2,5%. В Украине в случае внедрения предлагаемых изменений в Налоговый кодекс она достигнет 22%.

Источник: https://censor.net.ua/n3148092
 
 
 Топ комментарии
 
а глава профсоюза может пояснить почему на мировых биржах цена на металл одинаковая только зарплаты украинских рабочих самые низкие да такие что приходится на запад ехать горбатиться ?
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Новинский и ахметка ни как не успакоятся,что отнимают у низ сверхприбыль и пугают что все равно переложат эту проблему на своих рабов ! Может у них отобрать все,национализировать а их на рашку сослать,пусть там грабят население !
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По конституции пол. ископаемые принадлежат народу Украины, где доля народа.
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Это мелочи...главное что бы валадимиру алисандровичу было хорошо...😀
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Нужно жеза счет чего-то компенсацию МАУ заплатить за облет парашинской территории.
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Цікаво,коли профсоюзи турбуються за олігархів))
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В данном случае они заботся о работниках...которые могут лишится работы из за идиотизма зеленого стада...
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І Ахмет возьме у руки кайло,і буде сам руду довбати?
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Олігархи утворили профсоюз,для захисту награбованого!
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Криворіжці самі виплекали зебільний квартал. Що свідчить про їхні IQ, точніше не ай-кью, а Ой-кууууу". Нехай тепер терплять.
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Так это ж Михаил Волынец, лучший кореш донецко-татарских олигархов!) Он чтобы РЛА было хорошо и не такое споет. К тому же у ахметова с поддержкой в политике сейчас не очень, так что пошла типа "социальная" артподготовка.
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А оно не нардеп, да еще в Батькивщина. И Ахметов кресло профсоюзное навечно ему купил .
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а глава профсоюза может пояснить почему на мировых биржах цена на металл одинаковая только зарплаты украинских рабочих самые низкие да такие что приходится на запад ехать горбатиться ?
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Новинский и ахметка ни как не успакоятся,что отнимают у низ сверхприбыль и пугают что все равно переложат эту проблему на своих рабов ! Может у них отобрать все,национализировать а их на рашку сослать,пусть там грабят население !
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Нарид согласно опросам готов терпеть.
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Попадают в первую очередь православная **** и рыжий татарин
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Не можна так, з українськими гаспідарами!Як же робочі місця,які вони дають,з заробітною платою,тарілкою супа для населення!😈
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С Ахметовым все решено и в ближайшее время Рада примет законопроект 1210. Все ахметовские горно-обогатительные предприятия и металлургические заводы обанкротятся, их национализирут. Как хотели сделать в 2014г. Но тогда потрох поднял тарифы на 1200% и спас рыжего питора.
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С Ахметовым все решено и в ближайшее время Рада примет законопроект 1210.

Все ахметовские горно-обогатительные предприятия и металлургические заводы обанкротятся, их национализирут. Как хотели сделать в 2014г. Но тогда потрох поднял тарифы на 1200% и спас рыжего питора.
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По конституции пол. ископаемые принадлежат народу Украины, где доля народа.
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НАХРЕН НУЖЕН ТАКОЙ ,,ПРОФСОЮЗ" И ЕГО ,,ГЛАВА" КОТОРЫЕ НИ СЛОВА НЕПЕРЕЖИВАЮТ О ЗАРПЛАТАХ РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ, КОТОРЫЕ ПО ФАКТУ САМЫЕ НИЗКИЕ В МИРЕ???????. НО ОЧЕНЬ ВОЛНУЕТСЯ О ДОХОДАХ ХОЗЯЕВ, ЧТО БЫ ТЕ НЕПЛАТИЛИ НАЛОГИ.
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В НАБУ занес Сытнику и тот: - к роттердаму+ уже нет претензий.
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Серьезно? Тоесть народное достояние мы копать хотим а налоги народу платить не хотим. А может тогда пойти вам нах.? Во всем мире рента на ископаемые принадлежащие народу составляет 40-50%. У нас же хотят на шару все вычистить и убежать.
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Да нет в Украине профсоюзов. Ето все адвокаты олигархов. Хоть раз ети *профсоюзы* выступали за увеличение зарплат и пенсий своим работникам? Нет. Зато они хорошо доят государство.
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