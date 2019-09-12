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 Политика Украины, Общество
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Все про:обмен (797) Боинг-777 Malaysia Airlines (1013) Цемах (59)

 Дочь подозреваемого в деле МН17 Цемаха подтвердила его возвращение в "ДНР"

Подозреваемый в организации катастрофы малайзийского боинга МН17 Владимир Цемах вернулся к себе домой на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом сообщила "Настоящему времени" его дочь Мария, сообщает Цензор.НЕТ.

Она подтвердила изданию, что ее отец вернулся на территорию так называемой "ДНР". На вопрос "Какие у вас планы дальше?" Мария ответила: "Жить".

Дочь Цемаха отказалась говорить, виновен ли ее отец в катастрофе пассажирского лайнера, в которой погибли 300 человек.

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Она также заявила, что Цемах уже дал все показания "всем сторонам", которые от него показания хотели получить. Отдельно она заметила, что, по ее данным, отец все еще в статусе свидетеля, и семья не будет нанимать ему адвоката.

"Все уже получили нужные показания, которые хотели получить, все страны. Не будем мешать им работать и будоражить общественность", - сказала она.

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/n3148091
 
 
 Топ комментарии
 
Пенсию ему поднять не забудьте, а то издержки и все такое. Зелибобы же уже собираются выплачивать на оккупированных территориях.
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Не упадет. Его еще охранять будут. Кремль таким образом троллит Европу и США. Понимаешь, требовать Цемаха у ;днр;- это означает признать ;республику;. Похоже, Кремль всех переиграл. Благодаря Президенту Украины.
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На ЦН дозволяється писати "*****" без цензування, якщо це є визначенням президента сусідньої північної країни агресора.
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Слава освободителю террористов и партнеру ***** Зеленскому!!!

Не зря в ДНР на ЗЕлюпу возлагали большие надежды. Дождались-таки...
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А где освобили то ? я думал его обменяли , а нет оказывается просто освободили
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Это соевый бот - чтобы не сделал Зеленский - он будет закидывать его говном - работа такая.
Сделал бы этот обмен Порошок на тех же условиях - этот же бот ему бы осанны пел и восхвалял больше всех.
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Кажуть, що ЗЕ помилував 12-16 бойовиків.
Для обміну.
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Мне кажется, скоро он там упадет случайно на нож, раз десять. Или выстрелит себе в голову с охотничьего ружья...
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Не упадет. Его еще охранять будут. Кремль таким образом троллит Европу и США. Понимаешь, требовать Цемаха у ;днр;- это означает признать ;республику;. Похоже, Кремль всех переиграл. Благодаря Президенту Украины.
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да, да этак.
"Спасибо" Кварталу за разрушение всей той работы, которая была сделана МИД Украины.
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Похоже у наших разведчиков скоро вояжи в ДНР за добычей станут регулярным делом
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Марія, не ходи біля тата, бо твоя мрія лишиться нездійсненою)))
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Жить?? Не слишком ли оптимистично, доця?? Плешь его не для этого вытягивала.
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Там все интереснее. Формально он не территории РФ поэтому РФ выдать его не может.
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Пенсию ему поднять не забудьте, а то издержки и все такое. Зелибобы же уже собираются выплачивать на оккупированных территориях.
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пока бобы собираются - порохнявые уже 5 лет как платят.))
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На территориях?? И далеко не всем. А этот гнус собрался туда гривну возить. Есть разница?
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Во-первых он сам вам сказал что собирается? Пока вроде упростить выезд за получением. А второе - раньше приходилось тем кто не может сам выехать нанимать посредников за мзду. То есть ничего не меняется, только шушара отметается.
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Очень скоро этого "свидетеля" свои же и приберут, отправила раша домой, чтобы не пачкать руки.
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Теперь осталось только мочкануть и списать все на проклятое укро-ДРГ.))
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Вероятно ушлепок под круглосуточным наблюдением и охраной как только будет удобный момент кремель его ликвидирует...
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А мог бы жить в Нидерландии вместо вонючей Дырляндии. Путин ему доктор.
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Путин и Зеленский сделали это вместе.
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Дочь подозреваемого в деле МН17 Цемаха подтвердила его возвращение в "ДНР"
значит составит компашку моторыле и хиви с захаром...
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"Жить"... оптимистка...
Свидетели чавото дооолга не живут...
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Смотрел 3 видео с этим Цемахом от 14 и15гг. Млять, это же просто конченный "синяк" и дебил! Какой он там нах. свидетель... хотя все может быть конечно...
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Цемах переведен в подозреваемые. Он уже не просто свидетель.
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Он видел тот Бук, где он стоял, куда ехал, общался с экипажем, это от него и нужно, и не мешает ему быть синяком. Хотя там пол Снежного таких свидетелей.
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дыныровский пленник - "вы даёте не реальные планы. это как его - волюньтаризьм!"
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ласкаво просимо в ліфт "вєтєрок"))) худоба, туди тобі і дорога
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Интересно маскирует Цемаха Кремль,могли бы поселить его в контейнере на месте рухнувшего самолёта,чтобы его европейцы не достали и создавать в этой зоне иллюзию ожесточённой Гражданской войны между украинским народом и гражданами Украины(советскими людьми,которые без родины и которые помогают Московии отжимать земли у соседей,
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планам не суждено реализоваться, - жить у Цемаха никак не получиться!
Тюкнут его скоро топориком по голове в родном Снежном и на СБУ все свернут, - скажут во второй раз не получилось..
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Інформація мабуть дуже заслуговує на довіру. Запис у соцмережі сєпарші - це ж не якась там фотка без підпису і печатки про звільнення Богдана. Бажаю лоханутися журнашлюхам...
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А мне кажется, никто его и трогать не станет, будет себе спокойно жить, ну конечно-же до поры до времени, а там видно будет.
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Эу, СБУ, ловите дятла по новой Дочь подозреваемого в деле МН17 Цемаха подтвердила его возвращение в "ДНР" - Цензор.НЕТ 7977 Опять обменяем!
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Я считаю некорректным обсуждать правильность его обмена, не имея доступа к материалам дела и его показаниям. А вдруг выяснилось, что он - обычный синяк и никакого отношения к этому делу не имел? Тогда можно только признать талант Зеленского, втюхавшего фуфло в обмен на украинского заложника.
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