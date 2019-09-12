 Украина договорилась о развитии военного сотрудничества с Финляндией, - Зеленский

Об этом во время встречи с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы договорились наращивать военное сотрудничество с Финляндией и развивать диалог между нашими оборонными ведомствами", - заявил Зеленский.
Также Зеленский поблагодарил руководство Финляндии за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Президент Украины ознакомил с ситуацией на Донбассе и они обменялись мыслями о подальших шагах, которые помогут прекратить войну.
Напомним, сегодня состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте, который пребывает в Украине с официальным визитом.
А через 50 лет, когда закончишь, заставил бы пол-дня грузить такую же падаль, но которую настреляли американцы. И даже пол-дня было бы слишком много, справился бы и за 5 часов
А потом бы спросил - ну, и кто из ху?