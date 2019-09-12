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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2781) сотрудничество (662) Финляндия (340) Ниинисте (11)

 Украина договорилась о развитии военного сотрудничества с Финляндией, - Зеленский

Украина договорилась наращивать военное сотрудничество с Финляндией.

Об этом во время встречи с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились наращивать военное сотрудничество с Финляндией и развивать диалог между нашими оборонными ведомствами", - заявил Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил руководство Финляндии за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент Украины ознакомил с ситуацией на Донбассе и они обменялись мыслями о подальших шагах, которые помогут прекратить войну.

Напомним, сегодня состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте, который пребывает в Украине с официальным визитом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148090
 
   
 Топ комментарии
 
так тебе ж не хватает ума понять, о каком сотрудничестве идет речь😀😀😀 вот тебе такой лайфхак от меня. Учись.
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Финляндия сегодня зависит от Москвы. У Москвы достаточно рычагов на Финляндию надавить, запугать когда надо. И там уже много российских агентов. Военное сотрудничество с Финляндией не надежно для Украины
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Дякую, дякую, дякую, дякую, дякую, дякую, дякую, дякую, дякую
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нет, он говорит "дуже дякую", а потом странно причмокивает
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О каком военном сотрудничестве оно говорит? Зачем?
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Зачем мне твой отчет, кацап? Своему прапорщику его подавай.
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так тебе ж не хватает ума понять, о каком сотрудничестве идет речь😀😀😀 вот тебе такой лайфхак от меня. Учись.
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США военную помощь Зеленскому заморозили, но кто такие США? Мелочь. Вот финны - вот это да.
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Дадут лыжи. Совпадение, ну думаю. Зимой так зимой! В Ростове много снега?
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Я бы тебя заставил погрузить всю совковую падаль, которую настреляли финны в вагоны на переработку на собачьи консервы.
А через 50 лет, когда закончишь, заставил бы пол-дня грузить такую же падаль, но которую настреляли американцы. И даже пол-дня было бы слишком много, справился бы и за 5 часов Украина договорилась о развитии военного сотрудничества с Финляндией, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6729
А потом бы спросил - ну, и кто из ху?
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заморозил Трамп, но это еще не факт. Кстати, помощь не зеле, а Украине...
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Горжусь подвигом Финляндии, Маннергеймом и стойкостью финской армии в войне против совка.
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Финляндия сегодня зависит от Москвы. У Москвы достаточно рычагов на Финляндию надавить, запугать когда надо. И там уже много российских агентов. Военное сотрудничество с Финляндией не надежно для Украины
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