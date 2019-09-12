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 Политика Украины
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Все про:МИД (5121) Россия (73833) СНГ (391)

 Разрыв договоров с Россией продолжится, - МИД

Киев продолжит денонсацию договоров с Российской Федерацией после того, как закончится процесс формирования руководства всех причастных к этому учреждений.

Киев не прекращал работу по расторжению двусторонних договоров с Россией - об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом ведомство прокомментировало информацию российского издания "Коммерсант" о замедлении процесса денонсации таких договоров. По данным МИД, такая же работа ведется и в отношениях Украины с СНГ.

"Работа с глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы по России и СНГ в соответствие с современными национальными интересами Украины не прекращалась", - говорится в ответе на запрос.

Продолжительность процесса пересмотра договорной базы Киева с Москвой и СНГ объясняют несколькими факторами - среди них "необходимость соблюдения всех процедур, предусмотренных этими соглашениями для их прекращения, и процесс формирования органов государственной власти после президентских и парламентских выборов в Украине".

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После выборов состав правительства обновился - в частности, в должности министра иностранных дел Павла Климкина сменил Вадим Пристайко.

"После завершения процесса формирования нового руководства всех причастных государственных учреждений, инвентаризация договорно-правовой базы с Российской Федерацией и СНГ и прекращение действия тех соглашений, которые больше не отвечают интересам Украины, будет продолжено", - утверждают в МИД.

Договор о дружбе между Россией и Украиной приостановил действие 1 апреля 2019.

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11 сентября 2019 российское издание "Коммерсант" распространило информацию, что Киев приостановил процедуру денонсации двусторонних соглашений с Москвой. Отдельные собеседники предполагали, что это связано со сменой власти в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3148089
 
   
 Топ комментарии
 
Розвінчаний ще один нікчемний фейк від петіних прихильників на тутешньому форумі..
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Поця за п"ять років жодного не розірвав,а ще Мінські додав))
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якось не склався день у пороховати, а така зрада була яскрава: "нас слили путену"))
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и это правильно. и в конские их морды обрывки жбурлять! руцких холопов надо учить правильно челобитные подавать!
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Розвінчаний ще один нікчемний фейк від петіних прихильників на тутешньому форумі..
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Киев не прекращал работу по расторжению двусторонних договоров с Россией - об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос "Радіо Свобода" Источник:https://censor.net.ua/n3148089

Для петикантропа жирным.
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Увяла очередная зрада, так и не расцвела на радость петевонючек.
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Поця за п"ять років жодного не розірвав,а ще Мінські додав))
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якось не склався день у пороховати, а така зрада була яскрава: "нас слили путену"))
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не склався? та біг ме! он рейтинги свіжі почитали,на барангів від слуг рода подивилися, за фоп порадувалися, моряки ще інтерв*ю дали. приводів для веселощів вааалом! тож барани дєрзайтє
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"Разрыв договоров с Россией продолжится"....- а потім в тихаря ЗЄ-ко-***** під грифом "секретно" наукладає нових договорів.
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кажуть однокласники та вконтактіки стали з'являтись...
оце такий розрив відносин ?
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Тут у одной тьоти крышу срывает, а трут комменты нормальных людей😀
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