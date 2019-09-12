 В "Слуге народа" рассматривают упрощение пересечения линии разграничения и получения пенсий жителями оккупированных территорий

Об этом рассказала в комментарии журналистам нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы должны делать в парламенте все, чтобы облегчить им (жителям Донбасса. - Ред.) жизнь. Мы сегодня разрабатываем карту тех первых маленьких шагов, которые бы помогли людям, которые живут в прифронтовой зоне, хотя бы чувствовать себя людьми. Я говорю сейчас об упрощенном пересечении серой зоны, о логистических центрах на КПВВ, об упрощении процедуры получения первого паспорта детьми, проживающими (на оккупированных территориях. - Ред.), получении пенсий, чтобы люди не ездили и не стояли в очередях по 5-6 часов. Это те вещи, которые мы можем сделать в ближайшее время", - заявила нардеп.
"Мы рассматриваем, как сделать так, чтобы уменьшить количество пересечений разграничительной линии, очень трудно им обходится, если говорить о жизни и здоровья", - добавила Верещук.
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На уточняющий вопрос о том, означает ли это то, что пенсии будут выдавать на оккупированных территориях, Верещук ответила: "Да, мы хотим, чтобы там ходила гривна. Мы хотим, чтобы те люди, которые получают пенсию на подконтрольной территории, имели возможность это делать без диких справок, которые нужно постоянно сдавать".
"Сейчас мы рассматриваем целую такую карту, чтобы помочь людям, чтобы они чувствовали, что за ними смотрит и заботится государство", - добавила нардеп.
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- войны в Украине нет;
- кто-то за кем-то проводит АТО-ССО;
- город Луганск расположен в 10 км от русла реки Сиверский Донец;
- пгт. Станица Луганская перерыт окопами на левом берегу реки Сиверский Донец;
- ежедневно 8-10 тысяч луганчан: дедушек, бабушек, пап, мам, тестей, тещ и пр. граждан под прицелами своих "родственников" заходят в Станицу, выметают пенсии, пособия, гуманитарку и благополучно возвращаются, оставляя в Станице мусорные пакеты, грязь, вонь и ненависть к Украине.
"Скандально известная экс-мэр города Рава-Русская Верещук Ирина Андреевна прошла в список команды «Зе» благодаря двум миллионам долларов и проекции двух одиозных персонажей" Это всё - цитаты. Ссылка есть выше..
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«Перед нами стоит одна задача - максимальная интеграция в российское пространство. В идеале войти в состав России на правах федеративного округа», - об этом в четверг, 12 сентября, заявил глава республики Денис Пушилин.
Он отметил, что до указа президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов по упрощенной системе у людей настроения были не такими оптимистичными....
И главное. В Украине действует солидарная пенсионная система, то есть работающие платят социальные взносы (налоги) в пенсионный фонд и бюджет, из них пенсионерам платят пенсии. Какие социальные взносы и налоги намерены собирать зелёные говнюки на оккупированных территориях, что из них потом платить пенсии?
Словом, украинские пенсионеры, забудьте о повышениях ваших пенсий - все уйдет ублюдкам, оравшим "Путин, введи войска"!
Кто нам расказывает, что и как делать?? Что это за "новые лица"???
Чем эта баба отличается(кроме возраста и половых признаков0 от Розенблата???? Боюсь масштабом!!! и он явно не в сторону Розенблата, против Иры это мелкий мошейник!!!