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 Политика Украины
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Все про:пенсия (1846) переселенцы (325) КПВВ (47) Слуга народа (297)

 В "Слуге народа" рассматривают упрощение пересечения линии разграничения и получения пенсий жителями оккупированных территорий

Партия "Слуга народа" разрабатывает упрощенную процедуру пересечения линии разграничения на Донбассе и получения пенсий жителями оккупированных территорий.

Об этом рассказала в комментарии журналистам нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны делать в парламенте все, чтобы облегчить им (жителям Донбасса. - Ред.) жизнь. Мы сегодня разрабатываем карту тех первых маленьких шагов, которые бы помогли людям, которые живут в прифронтовой зоне, хотя бы чувствовать себя людьми. Я говорю сейчас об упрощенном пересечении серой зоны, о логистических центрах на КПВВ, об упрощении процедуры получения первого паспорта детьми, проживающими (на оккупированных территориях. - Ред.), получении пенсий, чтобы люди не ездили и не стояли в очередях по 5-6 часов. Это те вещи, которые мы можем сделать в ближайшее время", - заявила нардеп.

"Мы рассматриваем, как сделать так, чтобы уменьшить количество пересечений разграничительной линии, очень трудно им обходится, если говорить о жизни и здоровья", - добавила Верещук.

Также на Цензор.НЕТ: "5 лет мы оторваны от дома. Сколько ещё ждать?", - три чиновника-переселенца собираются в оккупированный Луганск для празднования Дня города. ВИДЕО

На уточняющий вопрос о том, означает ли это то, что пенсии будут выдавать на оккупированных территориях, Верещук ответила: "Да, мы хотим, чтобы там ходила гривна. Мы хотим, чтобы те люди, которые получают пенсию на подконтрольной территории, имели возможность это делать без диких справок, которые нужно постоянно сдавать".

"Сейчас мы рассматриваем целую такую ​​карту, чтобы помочь людям, чтобы они чувствовали, что за ними смотрит и заботится государство", - добавила нардеп.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Мы этого не допустим", - террорист Ходаковский заявил, что они не будут выполнять минские соглашения в части выборов на оккупированных территориях. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3148087
 
 
 Топ комментарии
 
Чи нема серед так званих депутатиків-фотографів та перукарів ще й листоноші? Нехай пішки розносить пенсію сєпарам.
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В Израиль пенсии... сепарам пенсии...
А избирателям болт в пасть - чтобы голова не шаталась...
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сепари --велькоме получати пенсію...
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Дамочка, а Вы как понимаете выражение "прифронтовая зона":
- войны в Украине нет;
- кто-то за кем-то проводит АТО-ССО;
- город Луганск расположен в 10 км от русла реки Сиверский Донец;
- пгт. Станица Луганская перерыт окопами на левом берегу реки Сиверский Донец;
- ежедневно 8-10 тысяч луганчан: дедушек, бабушек, пап, мам, тестей, тещ и пр. граждан под прицелами своих "родственников" заходят в Станицу, выметают пенсии, пособия, гуманитарку и благополучно возвращаются, оставляя в Станице мусорные пакеты, грязь, вонь и ненависть к Украине.
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"Ирину Верещук очень уважают среди изданий, призывающих убивать украинцев"

"Скандально известная экс-мэр города Рава-Русская Верещук Ирина Андреевна прошла в список команды «Зе» благодаря двум миллионам долларов и проекции двух одиозных персонажей" Это всё - цитаты. Ссылка есть выше..
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тю...а пушилину уже сообчили... а то оно себе другую картину маслом сложило... В "Слузі народу" розглядають спрощення перетину лінії розмежування і отримання пенсій жителями окупованих територій - Цензор.НЕТ 4578
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«Перед нами стоит одна задача - максимальная интеграция в российское пространство. В идеале войти в состав России на правах федеративного округа», - об этом в четверг, 12 сентября, заявил глава республики Денис Пушилин.
Он отметил, что до указа президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов по упрощенной системе у людей настроения были не такими оптимистичными....
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Сдача Украины идет опережающими темпами. Ну, украинцы, вы сами виноваты, вы сами себя поставили раком.
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Особенно тем бабулькам, которые за сто гривен под танки нашим солдатикам ложились , скорее пенсию давай и верни всю за 5 лет. И тому дедульке, что мед со взрывчаткой принес...
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В першу чергу видавати пенсії лугандонцям, які отримали російські паспорти! В "Слузі народу" розглядають спрощення перетину лінії розмежування і отримання пенсій жителями окупованих територій - Цензор.НЕТ 9288
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Любопытно, а кому и куда уйдут миллиарды гривен, отправленные на оккупированную территорию? Кто и как это будет контролировать? Думаю, пенсионерам они достанутся в последнюю очередь.
И главное. В Украине действует солидарная пенсионная система, то есть работающие платят социальные взносы (налоги) в пенсионный фонд и бюджет, из них пенсионерам платят пенсии. Какие социальные взносы и налоги намерены собирать зелёные говнюки на оккупированных территориях, что из них потом платить пенсии?
Словом, украинские пенсионеры, забудьте о повышениях ваших пенсий - все уйдет ублюдкам, оравшим "Путин, введи войска"!
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ИРА!!! Расскажи лучше про янтарь!!! Про контрабанду, про организацию копачив, верблюдов!! Коррумпирование местной власти и правоохранительных органов!!!! Это полный бред!!!

Кто нам расказывает, что и как делать?? Что это за "новые лица"???
Чем эта баба отличается(кроме возраста и половых признаков0 от Розенблата???? Боюсь масштабом!!! и он явно не в сторону Розенблата, против Иры это мелкий мошейник!!!
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Хотите пенсиями купить их лояльность к Украине ? Тупо и смешно
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