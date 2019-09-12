 В "Слуге народа" рассматривают упрощение пересечения линии разграничения и получения пенсий жителями оккупированных территорий

Об этом рассказала в комментарии журналистам нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны делать в парламенте все, чтобы облегчить им (жителям Донбасса. - Ред.) жизнь. Мы сегодня разрабатываем карту тех первых маленьких шагов, которые бы помогли людям, которые живут в прифронтовой зоне, хотя бы чувствовать себя людьми. Я говорю сейчас об упрощенном пересечении серой зоны, о логистических центрах на КПВВ, об упрощении процедуры получения первого паспорта детьми, проживающими (на оккупированных территориях. - Ред.), получении пенсий, чтобы люди не ездили и не стояли в очередях по 5-6 часов. Это те вещи, которые мы можем сделать в ближайшее время", - заявила нардеп.

"Мы рассматриваем, как сделать так, чтобы уменьшить количество пересечений разграничительной линии, очень трудно им обходится, если говорить о жизни и здоровья", - добавила Верещук.

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На уточняющий вопрос о том, означает ли это то, что пенсии будут выдавать на оккупированных территориях, Верещук ответила: "Да, мы хотим, чтобы там ходила гривна. Мы хотим, чтобы те люди, которые получают пенсию на подконтрольной территории, имели возможность это делать без диких справок, которые нужно постоянно сдавать".

"Сейчас мы рассматриваем целую такую ​​карту, чтобы помочь людям, чтобы они чувствовали, что за ними смотрит и заботится государство", - добавила нардеп.

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