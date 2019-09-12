 Генштаб ВСУ пообещал вручить освобожденным морякам ключи от квартир в течение трех недель, - капитан Гриценко

В Генштабе Вооруженных сил Украины пообещали в течение трех недель предоставить квартиры освобожденным военным морякам. Об этом на пресс-конференции сообщил командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, капитан второго ранга Денис Гриценко, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что вчера встречался с начальником Генштаба Русланом Хомчаком и обсудил с ним вопросы квартир для моряков.
"Там сказали, что в течение трех недель вопрос будет решен, и ребятам вручат ключи от квартир", - отметил он. По словам Гриценко, квартиры военнослужащие получат по месту пребывания - в Одессе.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
Также на Цензор.НЕТ: Смена власти в Украине ничего не принесет. Россия будет настаивать, чтобы мы капитулировали, - Воронченко об освобождении военнопленных украинских моряков
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
диванный ты мой
29.12.2018 Порошенко сообщил, что для захваченных РФ украинских моряков зарезервировано новое жилье в Одессе
После осмотра открытого на прошлой неделе общежития улучшенного типа, Порошенко заметил, что это здание «уже казармой не назовешь». По его словам, членов экипажей катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу» с нетерпением ожидают дома, и сейчас всем миром ведется борьба за их освобождение. «Это кубрики (комнаты в общежитии), зарезервированные для моряков, чтобы они могли по возвращению спокойно расселиться», - подчеркнул Президент. Он также добавил, что моряков ждут не только их семьи, родные, но и вся Украина. В свою очередь, министром обороны Степаном Полтораком сделано уточнение, что в общежитии оборудованы комнаты для не состоящих в браке военнослужащих. «Но те моряки, которые женаты и имеют детей, получат квартиры, уже закуплены пять квартир и в феврале закупим еще, чтобы расселить всех по квартирам», - сообщил министр.
Еще до этого им дали денежные премии, потом еще, звания и выслуги все как полагается..
Участников (УБД) ну и льготы разные по мелочам...
Вам что жалко для героев?
Вы сами с какого окопа пишите, какой катер сдали?
А вот почему катера не ушли - это большой вопрос. И прикрываться буксиром глупо.
Это все равно что эскадра боевых кораблей сдастся в плен, оставшись с тихоходным транспортом.
а насчет "уйти" - вертолеты как-то побыстрей будут, не?
Заслужили!
нам мертвых Матросовых не надо
Дальше должен быть диалог из серии
-"ну як себе почуваєш?"
- вже добре, дякую
( Инфоскот) О слышали, слышали! Сенцов Пороху дякує, а не Зелени
1) Пороха
2) всех остальных, включая примазавшихся ЗЕленух
ооо!!! появился повод заплатить бабло минобороны своему застройщику по 20 000 грн за 1 кв метр.
тут только повод дай-усем раздадут квартитры хоть по 1000 кв метров.