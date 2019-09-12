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 Политика Украины
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Все про:военнопленные (534) Генштаб ВС (995) моряки (917) Хомчак (63)

 Генштаб ВСУ пообещал вручить освобожденным морякам ключи от квартир в течение трех недель, - капитан Гриценко

Квартиры военнослужащие получат по месту службы - в Одессе.

В Генштабе Вооруженных сил Украины пообещали в течение трех недель предоставить квартиры освобожденным военным морякам. Об этом на пресс-конференции сообщил командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, капитан второго ранга Денис Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что вчера встречался с начальником Генштаба Русланом Хомчаком и обсудил с ним вопросы квартир для моряков.

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"Там сказали, что в течение трех недель вопрос будет решен, и ребятам вручат ключи от квартир", - отметил он. По словам Гриценко, квартиры военнослужащие получат по месту пребывания - в Одессе.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также на Цензор.НЕТ: Смена власти в Украине ничего не принесет. Россия будет настаивать, чтобы мы капитулировали, - Воронченко об освобождении военнопленных украинских моряков

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3148083
 
 
 Топ комментарии
 
Сдайся в плен - получи квартиру... классный подход от командования.
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А те кто на Донбассе под пулями круглосуточно, они чем рискуют???
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Дебилизм , за что ? За то что без боя сдались в плен ? Теперь все будут без боя просто идти в плен чтобы получить квартиру
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Сдайся в плен - получи квартиру... классный подход от командования.
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не, награждать квартирами нужно тех - кто больше всех уничтожил орков-оккупантов.
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Квартири це добре, але з посад командирів катерів потрібно познімати, як нездатних чинити спротив ворогу!
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награждать квартирами нужно семьи, которые потеряли своих отцов на этой войне; награждать квартирами нужно бойцов, которые стали инвалидами в бою с оккупантами.... Но точно не тех кто попал в плен.
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пацаны жизнью рисковали, ночью в декабрьских водах Черного моря,

диванный ты мой
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А те кто на Донбассе под пулями круглосуточно, они чем рискуют???
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А эти как раз многим, и самым главным-тем что все их подвиги оказались напрасны! Быдло 73 насрать на все, им мир любой ценой, пиво, котлету в кендюх, и сериал.
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Так главный Зебил даже здесь успел примазаться. Квартиры уже были куплены:

29.12.2018 Порошенко сообщил, что для захваченных РФ украинских моряков зарезервировано новое жилье в Одессе


После осмотра открытого на прошлой неделе общежития улучшенного типа, Порошенко заметил, что это здание «уже казармой не назовешь». По его словам, членов экипажей катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу» с нетерпением ожидают дома, и сейчас всем миром ведется борьба за их освобождение. «Это кубрики (комнаты в общежитии), зарезервированные для моряков, чтобы они могли по возвращению спокойно расселиться», - подчеркнул Президент. Он также добавил, что моряков ждут не только их семьи, родные, но и вся Украина. В свою очередь, министром обороны Степаном Полтораком сделано уточнение, что в общежитии оборудованы комнаты для не состоящих в браке военнослужащих. «Но те моряки, которые женаты и имеют детей, получат квартиры, уже закуплены пять квартир и в феврале закупим еще, чтобы расселить всех по квартирам», - сообщил министр.
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Дебилизм , за что ? За то что без боя сдались в плен ? Теперь все будут без боя просто идти в плен чтобы получить квартиру
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ну зачем вы так...
Еще до этого им дали денежные премии, потом еще, звания и выслуги все как полагается..
Участников (УБД) ну и льготы разные по мелочам...
Вам что жалко для героев?
Вы сами с какого окопа пишите, какой катер сдали?
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Открывать огонь наверняка не надо было. Была бы большая беда.
А вот почему катера не ушли - это большой вопрос. И прикрываться буксиром глупо.
Это все равно что эскадра боевых кораблей сдастся в плен, оставшись с тихоходным транспортом.
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что было бы? сглотнули бы все опять, просто потуже бы пошло.
а насчет "уйти" - вертолеты как-то побыстрей будут, не?
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Сдались без боя в плен к кацапам это заслужили ?
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Выполнили боевое задание и вернулись живыми.

нам мертвых Матросовых не надо
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Просрали катера это выполнили задание?
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"Боевое" задание не выполнили. Остались живы и выборы Президента Украины не сорвали. Но за это не награждают.
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Когда без боя сдались я понял что они просто струсили и забыли и про присягу, и про устав. Но когда при возвращении они даже ни перед кем не извинились и с удовольствием приняли выслуги, премии, звания, то стало ясно что никакой воинской чести у них тоже нет.
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А тебе орден дали за бои на боевом диване?
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Теперь боевой дух нашего славного флота стремительным рывком подобрался к отметке 100%. Хоть сейчас флот готов броситься в бой и нагрузить экономику Рашки содержанием наших плавсредств и личного состава. А там еще и британцы лет через 10, если опять кого-то ГРУ отравит, кааак введут санкции да без погашения облигаций.... ммммм и Рашке все, конец. Генштаб ВСУ пообещал вручить освобожденным морякам ключи от квартир в течение трех недель, - капитан Гриценко - Цензор.НЕТ 3056
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почти классика жанра " - и ключи от квартиры! - где деньги лежат?"
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Чтобы перемога была полной, Батя просто обязан отыскать Сенцова и перед камерами с разбега его обнять.
Дальше должен быть диалог из серии
-"ну як себе почуваєш?"
- вже добре, дякую
( Инфоскот) О слышали, слышали! Сенцов Пороху дякує, а не Зелени
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Сенцов поблагодарил по очереди :
1) Пороха
2) всех остальных, включая примазавшихся ЗЕленух
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Генштаб ВСУ пообещал вручить освобожденным морякам ключи от квартир в течение трех недель, - капитан Гриценко



ооо!!! появился повод заплатить бабло минобороны своему застройщику по 20 000 грн за 1 кв метр.

тут только повод дай-усем раздадут квартитры хоть по 1000 кв метров.





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Ключи вручат(но только ключи) и набор для игры "Морской бой"
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Представьте себе наряд милиции, который сдался в плен бандитам, потерял свою технику, табельное оружие, и потом их награждают.... интересно формулировку узнать - за проявленное мужество при сдаче в плен? как еще можно по другому сформулировать не понимаю
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бездействие моряков уже подвигом называют,этот дурдом Украиной зовется
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боюсь сказать это слово (сожрут припадочные)..., но это не бездействие - это трусость...
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Приказы были сомнительные. Скорее всего провокация с целью сорвать выборы Президента Украины. За такое квартиры не дают. Пусть лучше дадут квартиру разведчику, который Цемаха сопровождал и без ноги остался.
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а вот это нарушение жилищного законодательства, нарушение прав других военнослужащих.
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Пздц, прое....в катера на кучу лямов даже не открыв кингстоны , сдайся в плен и получи квартиру . Это сюр гребаный? У нас от флота только морская пехота
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Генштаб ЗСУ пообіцяв вручити звільненим морякам ключі від квартир упродовж трьох тижнів, - капітан Гриценко - Цензор.НЕТ 2501Хотелось видеть. А Параша шо скажет?
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Героїзація осіб, які по суті дії зрадили присязі і маючи в розпорядженні зброю відмовилися від її застосування по ворогу таким чином, добровільно і свідомо порушивши Устав і стали "жертвами", є розкладанням військової моралі в війську. Гасло "слуг" - Зрадь країну - отримай нагороду! Не вбивай окупанта та агресора і ми дамо тобі квартиру за "просто так" - без вислуги років, поза чергою і "на халяву". Ще на меблі "соточку" тисяч підкинемо... Цим "аукціоном щедрості" - прокацаплені ЗЕдроти плодять потенційних зрадників. Це розтління військової моралі! Кожний хто прийме "індульгенцію" за зраду від цієї гидкої "зевлади" стане "гондоном в квадраті". Генштаб ЗСУ пообіцяв вручити звільненим морякам ключі від квартир упродовж трьох тижнів, - капітан Гриценко - Цензор.НЕТ 3997
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