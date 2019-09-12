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 Политика Украины, За рубежом
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 Утверждение проекта резолюции ПАСЕ о положении крымских татар перенесли, - Арьев

Утверждение проекта резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы о положении крымских татар перенесли на следующее заседание комитета по вопросам равенства и недискриминации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом рассказал глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Это правки, подготовленные ими совместно с Меджлисом (крымских татар. - Ред.). Они усиливают позицию относительно крымских татар и по неприятию оккупации Крыма; формулировки относительно крымских татар, как коренной нации Крыма; освобождение всех задержанных и осужденных по делу Хизб ут-Тахрир; о нелегальном использовании российского законодательства на территории аннексированного Крыма. Это я привел перечень очень короткий и в общих чертах", - сказал Арьев.

По его словам, эти правки носят "очень важный технико-юридический характер для того, чтобы доклад выглядел безупречным".

Следующее заседание комитета, добавил Арьев, должно состояться в октябре.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148081
 
 
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Так это всё следствие твоей предыдущей "работы, опухший свин.
Сначала они там так "наработали", а щас делают удивлённую заточку на харе своего лица. Все плоды их "деятельности" теперь вылазят Украине боком.
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