 МАУ и SkyUp могут получить компенсацию за облет территории РФ, - Криклий

Об этом на брифинге сказал глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Министр отметил, что рассматривается возможная модель компенсации, но речь идет не только о МАУ, а о всех национальных операторах.
"Их два - SkyUp и МАУ. Действительно мы будем предлагать какие-то вещи - должна быть компенсация за облет территории России. Это необязательно должна быть прямая компенсация. На это можно смотреть через аэропортовые сборы или другую модель. Понятно, они становятся неконкурентными (украинские авиакомпании, - Ред.), потому что у нас есть бан на зону Российской Федерации. Они вынуждены делать этот облет. Естественно из-за этого логистического плеча теряют существенные деньги", - сказал Криклий.
Он добавил, что решение о компенсациях должно базироваться на экономических расчетах и сейчас этот вопрос прорабатывается.
"Завтра это решение точно не будет принято, и скорее всего на следующей неделе, тоже", - сказал Криклий.
В 2018 году убытки МАУ составили 2,7 млрд грн, что в 8,9 раза больше чем в предыдущем году (304,51 млн грн).
Совладелец МАУ Арон Майберг считает, что убытки МАУ во многом обусловлены просчетами госполитики в авиационной отрасли. По его словам, за 5 лет авиакомпания переплатила $216 млн из-за необходимость облета воздушного пространства Востока Украины, Крыма и территории РФ, высоких акцизов на авиационное топливо и завышенных ставок на аэронавигационное обслуживание.
ба, да это же: Я, ТЫ, ОН, ОНА - вместе целая страна несет в клювике по копеечке бедному Бене и его подельникам
поздравляю украинцев!
71% буратин свято верят ЗЕ !
либераст только Беня с бандой, а остальные 40 миллионов - Пи-ерасты
следующим шагом будет компенсация водителям,объезжающим киевские пробки..
потом одесские..и далее по алфавиту...
Увеличение налогов позволит справедливее распределять богатства в стране, ведь социальная политика напрямую зависит от бюджета, а бюджет от наполняемости налогами. Поэтому я только приветствую такую меру, дети и старики станут жить еще лучше, а многочисленный средний класс, на которого в принципе ляжет увеличившаяся нагрузка, практически её не ощутит.
Мы все граждане великой страны и считать копейки просто кощунство. Особенно если эти копейки идут на благо державы и народа.
Война, издержки которой должен нести и бизнес ? - нет не слышали...
Платите за все малороссы
Платите патриоту Бени...
Вдумайтесь при порохе семьей решали, кушать картошку сегодня или на завтра немного оставить, сегодня большие семьи украинцев с деловым видом выбирают себе вторую-третью машину в семью, вальяжно гуляя по огромным автосалонам.
Вы правы.., это я не подумавши...
Но почему только МАУ и SkyUp ?
Нужно компенсировать траты и всем остальным перевозчикам.... - тогда престиж Украины резко вырастит во всем Мире, так как вырос среди израильских пенсионеров...
Нужно замутить петицию с этим предложением...
Я думаю, такой подход обговаривал олигарх на оперативке с президентом и премьером!
Они даже всё записывали.....
Иначе эти компании накроются.
На чем летать будете?
В ступе?
щас заведут нытьё про лоукосты..
вот бестолковые..
Цей, з ап'ять років "слуги народу" вичавить із країни усе що зможе....