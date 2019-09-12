 МАУ и SkyUp могут получить компенсацию за облет территории РФ, - Криклий

Об этом на брифинге сказал глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Министр отметил, что рассматривается возможная модель компенсации, но речь идет не только о МАУ, а о всех национальных операторах.

"Их два - SkyUp и МАУ. Действительно мы будем предлагать какие-то вещи - должна быть компенсация за облет территории России. Это необязательно должна быть прямая компенсация. На это можно смотреть через аэропортовые сборы или другую модель. Понятно, они становятся неконкурентными (украинские авиакомпании, - Ред.), потому что у нас есть бан на зону Российской Федерации. Они вынуждены делать этот облет. Естественно из-за этого логистического плеча теряют существенные деньги", - сказал Криклий.

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Он добавил, что решение о компенсациях должно базироваться на экономических расчетах и сейчас этот вопрос прорабатывается.

"Завтра это решение точно не будет принято, и скорее всего на следующей неделе, тоже", - сказал Криклий.

В 2018 году убытки МАУ составили 2,7 млрд грн, что в 8,9 раза больше чем в предыдущем году (304,51 млн грн).

Совладелец МАУ Арон Майберг считает, что убытки МАУ во многом обусловлены просчетами госполитики в авиационной отрасли. По его словам, за 5 лет авиакомпания переплатила $216 млн из-за необходимость облета воздушного пространства Востока Украины, Крыма и территории РФ, высоких акцизов на авиационное топливо и завышенных ставок на аэронавигационное обслуживание.