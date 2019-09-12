 Прокуратура отпустила депутата черниговского горсовета, насмерть сбившего пешехода на переходе. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Черниговской области Наталья Реберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".
Согласно материалам уголовного производства и показаниям подозреваемого, последний сразу после ДТП остался на месте, вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. После проведения осмотра места происшествия в ночное время сопровождал в больницу пострадавшего и согласился оставаться по месту жительства, постоянно поддерживая связь со следователем в уголовном производстве.
В постановлении отмечается, что задержание депутата произошло лишь через 15 часов после самого ДТП. "Таким образом, оснований для задержания нет", - сказано в документе.
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Также в постановлении указано, что в расследовании еще не провели экспертизу автомобиля и судебно-медицинская экспертиза, не установлены и не допрошены свидетели ДТП.
"Таким образом, на текущий момент достаточные доказательства для подозрения в совершении указанного уголовного преступления и составлении ... сообщения о подозрении отсутствуют", - сделали вывод в прокуратуре.
Напомним, накануне полиция задержала депутата черниговского городского совета, сбившего на пешеходном переходе насмерть 68-летнего мужчину. Официально имя задержанного не называют. По сообщениям местных СМИ, это представитель "Демальянса" Ярослав Ковтун.
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Так що процес пішов.
Новая Рада
Новый прокурор
Что поменялось в Украине в лучшую сторону .
Сменили бары на прохиндеев - это ПЕРЕМОГА
Луччей работы Я,Вам,синьоры, не назову...
🤗