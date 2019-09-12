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 Происшествия
  2013  38
Все про:депутат (2726) ДТП (5740) прокуратура (3641) Чернигов (425)

 Прокуратура отпустила депутата черниговского горсовета, насмерть сбившего пешехода на переходе. ДОКУМЕНТ

Черниговская местная прокуратура выдала постановление об освобождении из-под ареста депутата городского совета, так как "оснований для задержания нет".

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Черниговской области Наталья Реберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".

Согласно материалам уголовного производства и показаниям подозреваемого, последний сразу после ДТП остался на месте, вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. После проведения осмотра места происшествия в ночное время сопровождал в больницу пострадавшего и согласился оставаться по месту жительства, постоянно поддерживая связь со следователем в уголовном производстве.

В постановлении отмечается, что задержание депутата произошло лишь через 15 часов после самого ДТП. "Таким образом, оснований для задержания нет", - сказано в документе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Депутат Черниговского горсовета насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

Также в постановлении указано, что в расследовании еще не провели экспертизу автомобиля и судебно-медицинская экспертиза, не установлены и не допрошены свидетели ДТП.

"Таким образом, на текущий момент достаточные доказательства для подозрения в совершении указанного уголовного преступления и составлении ... сообщения о подозрении отсутствуют", - сделали вывод в прокуратуре.

Напомним, накануне полиция задержала депутата черниговского городского совета, сбившего на пешеходном переходе насмерть 68-летнего мужчину. Официально имя задержанного не называют. По сообщениям местных СМИ, это представитель "Демальянса" Ярослав Ковтун.

Также на Цензор.НЕТ: Брат мэра Ивано-Франковска, депутат горсовета Марцинкив сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавший умер. ФОТОрепортаж

Прокуратура отпустила депутата черниговского горсовета, насмерть сбившего пешехода на переходе 01
Прокуратура отпустила депутата черниговского горсовета, насмерть сбившего пешехода на переходе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3148076
 
 
 Топ комментарии
 
Он лично освободил? Это лишь показывает, какое дерьмо оставил Алкаш в прокуратуре. За две недели не уберешь.
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Рябосрака,чим від Югіка відрізняється?Таке саме лайно.
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Как харррашо быть деПутаном!
Луччей работы Я,Вам,синьоры, не назову...
🤗
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Рябосрака,чим від Югіка відрізняється?Таке саме лайно.
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Он лично освободил? Это лишь показывает, какое дерьмо оставил Алкаш в прокуратуре. За две недели не уберешь.
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А за сколько уберешь? Ну что бы уже не было кивков на попередников.
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Це показник того,шо він або в долі,або місцеві срати на нього хотіли.
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Порошенківсько-луциківський прокурор Чернігівської області звільнений сьогодні.
Так що процес пішов.
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А рябошапка умеет чертей ганять, или опять баканову придется расхлебывать?
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Баканов друг Суркиса с жопоблока 5 ой коллоны одна малороская банда
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В какой партии сейчас состоит депутат?
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Думаю тот пешеходный переход предназначался для сафари на трезвых стариков в проекте депутатского корпуса Чернигова.
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а если бы на месте этого мужчины был ребенок одного из прокуроров.... все действия были бы такими ????
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Дети прокуроров сами стают прокурорами.
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Ченрігівчани не повинні простити це своєму кнопкодаву.
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Как харррашо быть деПутаном!
Луччей работы Я,Вам,синьоры, не назову...
🤗
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Поправочка - ЗеПутаном. Или, ещелучше, ЗюПутаном.
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плохо что судмедэкспертизу затягивают.А в целом пока по закону.Чувак не скрывается.Я не думаю что на фоне увольнений областных прокуроров,черниговский так протупит.Ждем разворота событий и не истерим
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Зеленский Рябошапку увольняй за этот беспредел.
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они - Зеленский и Рябошапка в перспективе тоже про свою "легитимность" из Ростова рассказывать
Прокуратура отпустила депутата черниговского горсовета, насмерть сбившего пешехода на переходе - Цензор.НЕТ 2941
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Подумаешь холопа задавил на пешеходном переходе. Холопы ето даже не собаки . В Европу говорите идем млять? Прокуратура отпустила депутата черниговского горсовета, насмерть сбившего пешехода на переходе - Цензор.НЕТ 1371
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Самое главное что депутат был не на евробляхе. Если не на евробляхе значит он умеет строить будки и платит все налоги. Если у жертвы нет родственников и связей во власти значит жертва является холопом. По сему посему депутат является не виновным.
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Буквально второй день в центре Чернигова начали переделывать переходы..Судя по всему не только лежачими полицейскими..
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Опять Порошенко отпустил! Уух мародер клятый!
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Демальянс-це порошенківські мажори з шкурними інтересами.
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Естессно, я даже уверен что во всем что клоун накосячит за все свое правление зебилами все это будет порошенковское 😂😂😂
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а є взагалі..в практиці що когось реально в буцтгарню посадили
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та ладно а могло быть иначе???зачем эти подтирачки в экран тулить..оно не стоит даже бумаги
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Да в Прокуратуре как агиевы конюшни, там чистить и чистить. Я вот 7 лет проработал, все знаю ни квартир, ни машин не наворовал, поэтому и не прижился)
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Зеленский отлично пропиарился на отмене неприкосновенности, да только закон 1 января не успеет вступить в силу. Он был принят с ошибками. И получается следующее, если говорят о реформе суда и начале работы высшего суда, то если суд будет "правильным" то он быстро отменит это решение на "как было" если нет (что мало вероятно) то суд так и остался чьим-то.
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