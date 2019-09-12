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 Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Хмельнитчине при получении 10 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

СБУ разоблачила на системных взятках руководителя одного из управлений Главного управления Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Хмельницкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Хмельнитчине при получении 10 тыс. грн взятки, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал схему получения взяток от представителей коммерческих структур, занимавшихся розничной торговлей продуктами питания. Он требовал деньги за непривлечение коммерсантов к административной ответственности и наложение штрафов по результатам проверок.

Сотрудники СБУ, в частности, задокументировали факт вымогательства должностным лицом 10 тысяч гривен взятки от одного из местных предпринимателей. Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

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Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Хмельнитчине при получении 10 тыс. грн взятки, - СБУ 02

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного Кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148072
 
 
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При Пете такого не было, шож вы делаете ? Цвет порохоботов выбиваете.
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А для чего такую службу создавали?это же заповедник для вымогателей,так же как и держпраця с её инспекторами.
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