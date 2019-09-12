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 Общество
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Все про:Госэкоинспекция (66) обыск (1353)

 У руководителя Госэкоинспекции Яковлева провели обыск

Чиновника обвиняют в завладении 15 миллионами гривень, которые выделили на утилизацию опасных отходов.

Генпрокуратура, Служба безопасности и Государственное бюро расследований провели обыск у руководителя Государственной экологической инспекции Украины Игоря Яковлева, сообщает УНИАН. Правоохранители обыскали рабочий кабинет и дом чиновника. Как свидетельствует определение Печерского районного суда, Яковлева обвиняют в завладении средствами в особо крупных размерах. Речь идет о 15 миллионах гривен, которые были выделены на утилизацию опасных отходов. "Досудебным расследованием установлено, что в течение 2016-2019 годов служебными лицами АО "Укргаздобыча", а также должностными лицами подразделения компании ГПУ "Полтавгаздобыча" совместно с представителями органов государственной власти и органов государственного контроля разработана и внедрена преступная схема хищения средств АО "Укргаздобыча", - говорится в определении суда.

У руководителя Госэкоинспекции Яковлева провели обыск 01
У руководителя Госэкоинспекции Яковлева провели обыск 02

Во время обысков правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, подтверждающие незаконные сделки. Как сообщалось, 11 сентября СБУ разоблачила чиновников "Укргаздобычи" в присвоении средств во время утилизации опасных отходов. Правоохранители установили, что представители коммерческой структуры по "согласованию" с менеджментом "Укргаздобычи" и бездействия должностных лиц органов Госэкоинспекции создали схему получения неправомерной выгоды. Средства присваивали во время выполнения договоров по утилизации отходов бурения в Полтавской области. Действиями злоумышленников также нанесен ущерб экологии региона.

В ходе досудебного следствия задокументировано, что фактическая утилизация отходов бурения не осуществлялась.

У руководителя Госэкоинспекции Яковлева провели обыск 03
У руководителя Госэкоинспекции Яковлева провели обыск 04
У руководителя Госэкоинспекции Яковлева провели обыск 05
У руководителя Госэкоинспекции Яковлева провели обыск 06
У руководителя Госэкоинспекции Яковлева провели обыск 07
У руководителя Госэкоинспекции Яковлева провели обыск 08
У руководителя Госэкоинспекции Яковлева провели обыск 09
У руководителя Госэкоинспекции Яковлева провели обыск 10
У руководителя Госэкоинспекции Яковлева провели обыск 11
У руководителя Госэкоинспекции Яковлева провели обыск 12

Источник: https://censor.net.ua/n3148070
 
 
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далжни кромє аружія і наркату найті так па інструкціі ужє што би нє атвєртєлся
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НЕ слабо экологию наохранял госслужащий с официальной зарплатой 500 евро в месяц(меньше, чем у польской школьной уборщицы) : интерьер дома, как дворец мафиозного дельца...
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Шож вы делаете этож Петин ставленник, оставляете Педро жебракувать?
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грустные они какие то - он босиком и жена его полагаю (в зеркале)...
Еще вчера все так было хорошо.... У руководителя Госэкоинспекции Яковлева провели обыск - Цензор.НЕТ 2597
Впрочем не сильно жалко их - судя по зданию и интерьеру, действительно вор и барыга с плохим вкусом...
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