 У руководителя Госэкоинспекции Яковлева провели обыск

Генпрокуратура, Служба безопасности и Государственное бюро расследований провели обыск у руководителя Государственной экологической инспекции Украины Игоря Яковлева, сообщает УНИАН. Правоохранители обыскали рабочий кабинет и дом чиновника. Как свидетельствует определение Печерского районного суда, Яковлева обвиняют в завладении средствами в особо крупных размерах. Речь идет о 15 миллионах гривен, которые были выделены на утилизацию опасных отходов. "Досудебным расследованием установлено, что в течение 2016-2019 годов служебными лицами АО "Укргаздобыча", а также должностными лицами подразделения компании ГПУ "Полтавгаздобыча" совместно с представителями органов государственной власти и органов государственного контроля разработана и внедрена преступная схема хищения средств АО "Укргаздобыча", - говорится в определении суда.









Во время обысков правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, подтверждающие незаконные сделки. Как сообщалось, 11 сентября СБУ разоблачила чиновников "Укргаздобычи" в присвоении средств во время утилизации опасных отходов. Правоохранители установили, что представители коммерческой структуры по "согласованию" с менеджментом "Укргаздобычи" и бездействия должностных лиц органов Госэкоинспекции создали схему получения неправомерной выгоды. Средства присваивали во время выполнения договоров по утилизации отходов бурения в Полтавской области. Действиями злоумышленников также нанесен ущерб экологии региона.

В ходе досудебного следствия задокументировано, что фактическая утилизация отходов бурения не осуществлялась.

























