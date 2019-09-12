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 Политика Украины
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Все про:Мариуполь (3672) МВД (7936) отставка (2452) Нацполиция (10066) Аброськин (561)

 Аброськин после отставки собирается в мэры Мариуполя

Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин подтвердил, что написал рапорт на увольнение, но не поставил дату.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Мариуполе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Написал рапорт на увольнение, но я не поставил дату. Дата может быть сегодня, а может завтра. Я еще думаю", – сказал Аброськин.

Он выразил намерения после отставки принять участие в выборах городского головы Мариуполя.

"Я его увольнял, и я достоин больше, чем кто-то другой", – заявил чиновник. Своим заместителем в будущей избирательной кампании Аброськин назвал Андрея Гергети (позывной "Июнь"), который сейчас является командиром 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии и заместителем командира УДА Дмитрия Яроша.

Срок полномочий действующего городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, избранного в 2015 году, истекает в этом году.

Читайте на Цензор.НЕТ: Аброськин опроверг свое увольнение

Напомним, 11 сентября спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил об увольнении "по собственному желанию" трех заместителей главы Нацполиции, среди которых он назвал Аброськина.

Декларации перед увольнением подали первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин (был назначен на должность в июле 2017 года), заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления, генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад (был назначен на должность в сентябре 2017 года), заместитель председателя Нацполиции - начальник Департамента защиты экономики, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец (был назначен на должность в ноябре 2017 года).

Источник: https://censor.net.ua/n3148069
 
 
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амброськины ну никак не поймут- ихнее место или на свалке или на нарах
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Нарешті сепар визначився, де хоче бути мером, а може, краще Тернопіль або Львів?
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Аброськин и Ярош, и почему не удивляюсь.
На Громадском остался одни вменяемый Кутепов, остальные мутные начали появляться с 2014 .
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Заявление об ....
Прошу...
Без даты, подпись.

...точно, шо Зеленский, с цирка на сцене, в цирк на арене попал...*)
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